AirPods batterij besparen: zo geniet je langer van je muziek

Met volledig opgeladen AirPods doe je behoorlijk lang. Maar dat kan altijd beter. Met deze tips kun je de batterij van je AirPods flink besparen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods batterij besparen

Heb je een lange dag voor de boeg, maar weet je het niet zeker of de batterij van je AirPods het nog de hele dag volhoudt? Dan hebben we een paar handige tips voor je waarmee je nóg langer met een acculading doet. Zo weet je zeker dat je zo lang mogelijk van je muziek kunt genieten!

1. Gebruik één AirPod tegelijk

Een handige manier om langer met je AirPods te doen is door maar een oortje tegelijk te gebruiken. Je kunt dan een oortje (gemiddeld) zes uur lang met een volle acculading gebruiken. Je hebt dan in totaal 12 uur muziek van een opgeladen setje AirPods. Uiteraard kun je beide oortjes ook nog eens opladen in het doosje om nog langer met je oortjes te doen.

Wanneer je elke keer maar een van je oortjes gebruikt, is het wel verstandig om eerst in te stellen dat je in beide AirPods hetzelfde geluid afspeelt. Anders hoor je alleen de linker- (of rechterkant) van de muziek. Om dit te voorkomen moet je even in de Instellingen duiken.

Zo kun je in beide AirPods hetzelfde geluid afspelen Ga naar ‘Instellingen’, scrol naar beneden en kies voor ‘Toegankelijkheid’; Scrol naar beneden en tik op ‘Audio en visueel’; Zet de functie aan bij de optie ‘Monogeluid’.

Overigens wordt door het instellen van monogeluid zowel ruimtelijke audio als hoofdtracking uitgeschakeld.

2. Schakel ruisonderdrukking uit

De AirPods Pro en de AirPods Pro 2 hebben ruisonderdrukking (noise-cancelling) en (adaptieve) transparantie. Door deze functies uit te zetten kun je de batterij van je AirPods besparen. Zo haal je ongeveer een uur extra muziekplezier uit één batterijlading.

Om ruisbeheersing uit te zetten knijp je in de steeltjes van de AirPods Pro of AirPods Pro 2. De oortjes wisselen dan tussen ruisonderdrukking, transparantie en beide functies uitgeschakeld. Daarnaast is het mogelijk om de optie uit zetten op je iPhone. Dat doe je op de volgende manier.

Zorg ervoor dat je AirPods verbonden zijn met je iPhone;

Tik op ‘Instellingen > AirPods Pro van [naam]’;

Onder ‘Ruisbeheersing’ tik je op ‘Uit’.

3. Hoofdtracking uitzetten

De AirPods 3, AirPods Pro en AirPods Pro 2 hebben allemaal hoofdtracking. Als je bijvoorbeeld een film op je iPhone bekijkt en je hoofd naar links of rechts draait, klinkt het alsof de stemmen nog steeds uit de richting van de smartphone komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functie snoept ook wat extra accuduur van je AirPods op. Door deze functie uit te zetten kun je weer wat van je AirPods-batterij besparen. Dat doe je op de volgende manier.

Verbind je AirPods met je iPhone;

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het bedieningspaneel te openen. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm;

Tik met je vinger op de volumebalk en houd je vinger even ingedrukt;

Tik rechts op de blauwe knop ‘Ruimtelijke audio’;

Kies voor de optie ‘Uit’.

AirPods kopen (of toe aan een upgrade?)

Ben je op zoek naar nieuwe AirPods, omdat je batterij het echt begeven heeft? Of wil je een keer upgraden? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen.

Lees meer: AirPods Pro 2 nu goedkoper dan ooit – hier bestel je ze

De AirPods Pro, Pro 2 en AirPods Max hebben (ruisonderdrukking). De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet. Nog een verschil: de AirPods Max is een hoofdtelefoon en draag je over je oren.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 259,95 Bekijk beste prijs

Zoek je dus oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je geen oordopjes maar een echte koptelefoon? Dan moet je bij de AirPods Max zijn. Wil je oordopjes voor een nette prijs? Kies dan voor de AirPods 3.

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Nieuw € 179,- Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!