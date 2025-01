Wil je AirPods op je Android-toestel gebruiken? Dat kan! Wij vertellen je hoe je dat moet doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods op Android gebruiken: zo werkt het

Je verwacht het misschien niet, maar om AirPods te gebruiken hoef je niet per se een iPhone, iPad of andere Apple-product te hebben. De oortjes werken ook met andere muziekspelers, Windows-PC’s en… Android-telefoons. Je hebt dan misschien geen toegang tot alle functies, maar de belangrijkste zijn ook op Android beschikbaar.

Het verbinden van de AirPods met een Android-telefoon gaat wel net even iets anders dan met een iPhone. Je moet de oortjes namelijk handmatig via bluetooth verbinden. Hieronder laten we zien hoe je dat doet. In ons voorbeeld gebruiken we een Android-toestel van OnePlus, draaiend op OxygenOS 14.

Het kan dus zijn dat de stappen op jouw Android-toestel net iets anders zijn dan hier wordt beschreven. Maar ze komen wel in grote lijnen overeen.

AirPods verbinden met een Android-telefoon Open de instellingen van je Android-toestel; Ga naar Bluetooth; Open het doosje van de AirPods en houd de knop aan de voorkant ingedrukt tot het lampje wit begint te knipperen; Klik op de AirPods onder ‘Beschikbare apparaten; Koppel de AirPods met je Android.

Afhankelijk van de soort AirPods die je hebt, zijn er verschillende opties beschikbaar. Bij de AirPods Pro 2 kun je bijvoorbeeld het volume aanpassen door over het steeltje te vegen. Of wisselen tussen wel of geen ruisonderdrukking door het steeltje zachtjes in te drukken.

Maar er zijn ook functies die niet werken. Zo heb je geen toegang tot Siri en is het niet mogelijk om automatisch te wisselen tussen verschillende apparaten. Daarnaast kun je niet zien hoeveel de AirPods opgeladen zijn en stoppen ze niet automatisch met afspelen als je ze uit doet. Op de iPhone zijn deze opties natuurlijk wel allemaal beschikbaar.

Het is overigens wel mogelijk om de AirPods eventjes met een iPhone te verbinden en daar de instellingen aan te passen. Als je de volgende keer verbinding maakt met de oortjes op je Android-toestel zullen de gemaakte instellingen gebruikt worden.

Dit zijn de beste AirPods voor iPhone én Android

Heb je nog geen AirPods? Of ben je toe aan een nieuw setje? Dan zijn de AirPods Pro 2 de beste versie van de oordopjes met ruisonderdrukking. Vind je die net wat te prijzig? Dan zijn de AirPods 4 een prima keuze. Deze zijn te koop mét en zonder ruisonderdrukking.