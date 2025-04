AirPlay werkt niet: dit zijn de beste oplossingen voor iPhone, Mac & TV

Werkt AirPlay niet op je iPhone of Mac en loop je tegen problemen aan? Dan hebben wij hier de beste oplossingen voor je!

Met je iPhone en Mac kun je heel eenvoudig draadloos streamen naar je Apple TV, reguliere televisie (met AirPlay-ondersteuning) en meer. Maar soms heeft AirPlay wat kuren en werkt het niet helemaal lekker, of zelfs helemaal niet. Geen nood, want wij vertellen je de beste oplossingen als je AirPlay-problemen hebt met je iPhone, iPad, Apple TV, televisie en Mac.

Dat AirPlay niet werkt kan verschillende oorzaken hebben. Het probleem kan ook bij een van de apparaten liggen of zelfs beide. Er is echter een oplossing die vrijwel altijd werkt: herstart beide apparaten waarmee je wilt verbinden. Wij vertellen hoe je dat doet bij de iPhone, iPad, MacBook, Apple TV of je televisie.

Bij een iPhone met iOS 18 (of iPad) volg je onderstaande stappen:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden, of veeg van onder naar boven als je nog Touch ID hebt);

Druk lang op de knop rechtsboven;

Sleep de schuifknop van links naar rechts;

Wacht tot de iPhone uitstaat en schakel hem weer in door de zijknop ingedrukt te houden tot het Apple-logo in beeld verschijnt.

Heb je geen iOS 18? Of werkt het niet bij je? Check dan het artikel: je iPhone herstarten of resetten? Zo werkt het!

Om je MacBook opnieuw te starten klik je op het Apple-logo linksboven. Vervolgens kies je voor de optie ‘Herstart…’

Wil je Apple TV niet verbinden via AirPlay? Dan herstart je hem op onderstaande manier. Houd de ‘Menu’-knop en de knop met het beeldscherm ingedrukt totdat het statuslampje op de Apple TV snel begint te knipperen.

Je kunt ook de stekker van de Apple TV uit het stopcontact halen. Wacht daarna ongeveer vijf seconden en sluit het apparaat weer aan. Je kunt ook naar ‘Instellingen’ op de Apple TV gaan. Daarna kies je voor ‘Systeem > Herstart’.

Wil je televisie niet meewerken met AirPlay? Dan moet je die ook even herstarten. Bij elke televisie is dat anders maar vaak kun je de aan/uit-knop zo’n vijf seconden ingedrukt houden. Om het zeker te weten kun je natuurlijk ook even de stekker uit het stopcontact halen.

Werkt AirPlay nog niet?

Werkt het nog steeds niet? Controleer dan ook nog even of alle apparaten verbonden zijn met hetzelfde netwerk. Daarnaast moet je ook ervoor zorgen dat alle apparaten zijn bijgewerkt en de benodigde update zijn geïnstalleerd.

Het kan ook dat AirPlay uitstaat op onder andere je Mac of Apple TV, dus check ook even de instellingen. Verder is het ook nog mogelijk dat je netwerk thuis AirPlay blokkeert. Lees ook nog even Apple’s uitleg over het video en audio streamen en de pagina over AirPlay gebruiken om video te streamen een keer door.