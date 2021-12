AirPlay: zo stream je een iPhone-video naar je Mac

Sinds kort is het mogelijk om het beeld van je iPhone naar je Mac te streamen. Dat doe je met AirPlay en het kan met video’s, foto’s en audio. Dit is hoe AirPlay van je iPhone naar je Mac werkt.

AirPlay van iPhone naar Mac

Met AirPlay stream je al langer vanaf je Apple-apparaten naar een Apple TV of een smart-tv die AirPlay 2 ondersteunt. Vanaf iOS 15 en macOS Monterey is deze functie uitgebreid, want je kunt het beeld van de iPhone nu ook AirPlayen naar de Mac.

Dit is hoe je bij de meeste apps het beeld van de iPhone via AirPlay naar de Mac stuurt:

Start een video in volledig scherm; Tik op het AirPlay-icoon (een vierkant met een driehoek, zie hieronder); Tik op de naam van je Mac.

Bij sommige apps – waaronder YouTube – werkt AirPlay van iPhone naar Mac op een iets andere manier. Daar is er geen AirPlay-icoon aanwezig, maar benader je AirPlay door op het Chromecast-pictogram te tikken:

Start een video in volledig scherm; Tik op het Chromecast-icoon rechtsboven; Kies ‘AirPlay & Bluetooth devices’; Tik op de naam van je Mac.

Zie je je Mac niet verschijnen in de lijst? Dan zijn je iPhone en Mac waarschijnlijk niet aangesloten op hetzelfde wifinetwerk. Houd er ook rekening mee me dat dat je een iPhone met iOS 15 of nieuwer nodig hebt, en een Mac met macOS Monterey of nieuwer.

iPhone spiegelen op Mac

Je kunt ook het iPhone-beeld op je Mac spiegelen. Dit is bijvoorbeeld handig als bij een bepaalde app het streaming-icoontje ontbreekt. Het spiegelen van je iPhone-scherm naar je Mac (Synchrone weergave) doe je zo:

Veeg van rechtsboven het scherm naar beneden om het Bedieningspaneel te openen (bij oudere iPhones veeg je van beneden het scherm naar boven); Boven ‘Focus’ zie je een knop met twee vierkantjes. Tik erop; Tik op de naam van je Mac.

De synchrone weergave wordt gestart. Om het spiegelen te stoppen, open je opnieuw het Bedieningspaneel en tik je wederom op het icoon voor Synchrone weergave.

