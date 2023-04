AirDrop tussen Mac en Android – deze app maakt het mogelijk

Met AirDrop wissel je snel bestanden uit tussen iPhone, iPad en Mac – maar hoe zit het met Android-apparaten? Neardrop slaat een brug naar Google’s besturingssysteem – en dat zelfs met de ingebouwde techniek.

AirDrop voor Android

Voor veel gebruikers is AirDrop een van de redenen dat ze van Apple’s relatief gesloten ecosysteem houden. De in 2011 geïntroduceerde standaard maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk bestanden en gegevens over korte afstanden tussen iPhone, iPad en Mac uit te wisselen, zonder messenger- of mail-app.

De tegenhanger in het Google-kamp heet Nearby Share, dat een quasi-identieke dienst biedt tussen Android-smartphones en Chromebooks. Net als AirDrop maakt Nearby Share zowel gebruik van wifi als bluetooth.

Nearby Share: AirDrop voor Android en Chrome OS

Nearby Share zit ingebakken in de besturingssystemen vanaf Android 6 en Chrome OS 91. Eind maart maakte Google in sommige landen ook een app beschikbaar als bètaversie die uitwisseling met Windows-computers mogelijk maakt. Het is nog niet duidelijk of dit ook voor macOS-systemen zal worden geïmplementeerd – daar heeft de zoekreus nog niets over losgelaten.

Dit hangt uiteraard ook af een goedkeuring van Apple. Het iPhone-bedrijf verzet zich onder het mom van privacy en veiligheid graag tegen toegang tot zijn eigen besturingssystemen. Net zoals iMessage is ook AirDrop een hulpmiddel voor klantenbinding binnen het eigen systeem.

Neardrop: delen met je Mac

Maar wat als je bijvoorbeeld voor je werk een Android moet gebruiken? De snelle overdracht van bestanden is dan echt een voordeel. Dit is waar de app Neardrop om de hoek komt kijken: hiermee gebruik je het Nearby Share-protocol van Google om gegevens uit te wisselen tussen Android-apparaten en je Mac. Er zijn echter beperkingen: Neardrop vereist dat beide apparaten zich in hetzelfde wifi-netwerk bevinden – overdracht via bluetooth is dus (nog?) niet mogelijk.

Bovendien kunnen gegevens tot nu toe alleen van Android naar Mac worden gestuurd. Aan de omgekeerde route wordt nog gewerkt. Een client voor iPhone en iPad is vooralsnog niet in zicht.

Installatie op de Mac

Om Neardrop te gebruiken, download je ‘NearDrop.app.zip’ van de Github-pagina van de ontwikkelaar. Sleep vervolgens de uitgepakte map naar de ‘Apps’ op je Mac. Als je het programma voor de eerste keer start, moet je de een beveiligingsmelding van macOS bevestigen voordat je Neardrop mag gebruiken.

Op het Android-apparaat hoef je geen extra app te installeren – je kunt bestanden gewoon versturen via de bekende Nearby Share-optie in het Deel-menu van een app. Het is alleen mogelijk dat je Nearby Share eerst moet activeren in de Android-instellingen. Op de Mac ontvangen bestanden komen terecht in de Downloads-map – net als met AirDrop.

Niet beschikbaar in de Mac App Store

Het feit dat Neardrop niet beschikbaar is in de Mac App Store is voor sommige gebruikers misschien een no-go. De app vereist echter geen toegang tot een Google-account of een Apple ID, en er is ook geen registratie. Bovendien werkt het uitwisselen alleen op korte afstand en gaat niet via externe servers.

