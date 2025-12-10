Met deze verborgen functie maak je AirDrop op je iPhone nóg handiger

Gebruik je regelmatig AirDrop? Pas dan snel deze verborgen functie op je iPhone aan, om AirDrop nóg handiger te maken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirDrop

AirDrop is één van de handigste functies op je iPhone, iPad, Mac(Book) en Apple TV. Met AirDrop deel je eenvoudig bestanden, foto’s en video’s tussen verschillende Apple-apparaten. Zo kun je zonder kabels en een werkende internetverbinding alsnog documenten delen met anderen. AirDrop is zonder twijfel de gemakkelijkste manier om je iPhone, iPad en Mac(Book) samen te laten werken of om met Apple-apparaten van andere gebruikers bepaalde documenten te delen.

Alle nieuwe iPhones, iPads en Macs beschikken over AirDrop. Dat heeft als voordeel dat je bestanden eenvoudig en snel kunt versturen en ontvangen. Helaas is er ook een nadeel, want door de vele apparaten met ondersteuning voor AirDrop kun je in sommige gevallen niet het juiste toestel vinden. Zeker op openbare plekken of in kantoorruimtes verschijnen soms zoveel apparaten in de lijst met AirDrop, dat je niet meer zeker weet of je wel het juiste toestel ziet. Gelukkig is er een functie om AirDrop nóg handiger te maken.

Tekst gaat verder onder de video.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naam van je iPhone aanpassen

Wil je een document, foto of video delen via AirDrop? In dat geval verschijnen de namen van alle apparaten met ondersteuning voor AirDrop die in de buurt zijn. Het is belangrijk dat jouw toestel een herkenbare naam heeft, zodat je het bestand met het juiste apparaat deelt. Heeft jouw iPhone een te algemene naam, zoals simpelweg ‘iPhone’? Dan is het aan te raden om de naam te wijzigen. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Info’; Kies voor ‘Naam’; Geef je iPhone tot slot een herkenbare naam.

De naam die je invoert bij de instellingen van je iPhone is ook de naam die verschijnt in de lijst met alle AirDrop-apparaten. Door je toestel een duidelijke naam te geven voorkom je dat je bestanden per ongeluk met de verkeerde iPhone, iPad of Mac deelt. Andersom geldt overigens hetzelfde: met een herkenbare naam is het voor vrienden, collega’s of familieleden eenvoudiger om een bestand via AirDrop met jou te delen.

Meer iPhone-tips

AirDrop is een enorm handige functie, maar werkt nóg eenvoudiger als al je Apple-apparaten een herkenbare naam hebben. Op de iPad en Mac(Book) kun je de naam van het toestel eveneens aanpassen. Ga daarvoor naar de instellingen van het apparaat en ga naar ‘Algemeen > Info > Naam’. Zorg ervoor dat je niet alleen ziet dat het toestel van jou is, maar ook om welk apparaat het gaat. Dat bespaart later veel zoekwerk bij het gebruiken van AirDrop.

Verschijnt een apparaat helemaal niet als je via AirDrop iets wilt delen? Controleer dan of Wifi en Bluetooth wel zijn ingeschakeld op beide toestellen. Het kan in sommige gevallen ook helpen om de beschikbaarheid van AirDrop aan te passen naar ‘Iedereen gedurende 10 minuten’. Helpt dat niet? Lees hier meer over vier oplossingen die de meeste problemen met AirDrop verhelpen! Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Bekijk hieronder meer over AirDrop: