Zo voorkom je dat Meta AI in WhatsApp al jouw berichten onthoudt

WhatsApp is uitgebreid met Meta AI, die jouw chatgeschiedenis onthoudt. Wil je dat voorkomen? Gebruik dan deze functie!

Lees verder na de advertentie.

Meta AI in WhatsApp

In het voorjaar van 2025 kwam Meta AI naar WhatsApp. De nieuwe dienst van Meta werkt met kunstmatige intelligentie en kan antwoord geven op het merendeel van je vragen. Je herkent Meta AI aan de blauwe cirkel in WhatsApp, die verschijnt bij het overzicht van alle privé- en groepsgesprekken. Het is niet mogelijk om Meta AI voor alle chats in één keer uit te schakelen, in plaats daarvan moet je de nieuwe dienst handmatig bij ieder gesprek apart uitzetten.

Doe je dat niet? In dat geval registreert de chatbot alle berichten waarin @Meta AI wordt vermeld. Dit zijn je persoonlijke berichten in privé- en groepsgesprekken, mits je de chatbot van Meta expliciet noemt. Daarnaast worden alle berichten die je in het directe gesprek met Meta AI noemt opgeslagen door de chatbot. Op die manier onthoudt Meta AI alle relevante berichten die je in WhatsApp hebt verstuurd. Wil je dat voorkomen? Dan is er een eenvoudige manier om Meta AI te resetten.

Resetten van Meta AI

Stel je regelmatig vragen aan Meta AI in WhatsApp? Of noem je de chatbot in privé- of groepsgesprekken in WhatsApp? Meta AI heeft in dat geval een kopie gemaakt van alle gedeelde chatberichten. Deze worden opgeslagen door Meta om gegevens over jou te verzamelen. Zo wordt Meta AI steeds slimmer, maar dat kun je ook voorkomen. Je kunt de AI-chatbot van Meta eenvoudig resetten. Dat gaat op de volgende manier in WhatsApp:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar het tabblad ‘Chats’; Tik op de blauwe cirkel om Meta AI te openen; Voer ‘/reset-all-ais’ in bij de typbalk; Druk op de verzendknop om Meta AI in WhatsApp te resetten.

Heb je /reset-all-ais ingevoerd bij het gesprek met Meta AI in WhatsApp? De chatbot wordt dan volledig gereset. Alle opgeslagen chatberichten worden verwijderd door Meta AI. Let wel op, want het gaat dan om de complete chatgeschiedenis met Meta AI. Wil je dat liever niet? Je kunt ook de opgeslagen berichten van Meta AI in één gesprek verwijderen. Ga daarvoor naar een individuele chat en gebruik ‘/reset-ai’ om Meta AI in dat gesprek te resetten.

Met de resetopdracht voorkom je dat Meta AI een hele chatgeschiedenis met je berichten opslaat. De berichten worden alleen in Meta AI verwijderd, ze blijven wel opgeslagen in je eigen chats van WhatsApp. Zo raak je geen berichten kwijt met de functie, maar zorg je er wel voor dat Meta AI minder van je weet. Het resetten van Meta AI is zo een handige functie om je privacy in WhatsApp te verbeteren.

Het is verstandig om Meta AI eens in de zoveel tijd te resetten, zodat je zeker weet dat je berichten niet opgeslagen blijven in WhatsApp. Hier vertellen we hoe je Meta AI voor alle gesprekken in WhatsApp uitschakelt.