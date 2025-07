Zo maak je de Agenda-app op je iPhone (en iPad) véél overzichtelijker

Gebruik je de Agenda-app op je iPhone regelmatig? Schakel dan deze functie in, want die maakt je kalender veel overzichtelijker!

Agenda-app

De Agenda-app van Apple is misschien wel één van de meestgebruikte applicaties op iPhones en iPads. De applicatie wordt standaard op iedere nieuwe iPhone, iPad en zelfs Mac gezet en vervangt voor veel gebruikers inmiddels de papieren agenda. De Agenda-app heeft een aantal handige functies, maar die moet je in sommige gevallen wel zelf aanzetten. Eén van die features is het tonen van weeknummers in de Agenda-app.

Bij het plannen van (zakelijke) afspraken worden vaak weeknummers genoemd, maar deze staan standaard uitgeschakeld in de Agenda-app op de iPhone en iPad. Je kunt de instellingen van de Agenda-app gemakkelijk aanpassen, zodat de werknummers wél worden weergegeven. Zo hoef je de weeknummers niet telkens zelf op te zoeken, maar zie je ze direct in de Agenda-app. Benieuwd hoe je de weeknummers toevoegt? Wij vertellen hoe je jouw Agenda-app veel overzichtelijker kunt maken.

Weeknummers toevoegen

Werk jij regelmatig met weeknummers, maar zijn ze niet zichtbaar in de Agenda-app op je iPhone of iPad? In dat geval is het aan te raden om de instellingen van de applicatie aan te passen, zodat je de weeknummers altijd binnen handbereik hebt. Zowel op de iPhone als op de iPad gaat het inschakelen van weeknummers op dezelfde manier. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Scrol naar beneden en kies voor ‘Apps’; Tik op ‘Agenda’; Zet de schakelaar achter ‘Weeknummer’ aan.

Heb je de schakelaar achter weeknummers aangezet? Dan zie je nu standaard de weeknummers in de Agenda-app op de iPhone en iPad. Let wel op, want de instellingen van de iPhone en de iPad zijn niet aan elkaar gekoppeld. Je moet de weeknummers dus op de iPhone én iPad inschakelen, zodat ze op beide toestellen worden weergegeven. Dit is een gemakkelijke manier om je agenda overzichtelijker te maken, zeker omdat weeknummers regelmatig voorbijkomen bij het maken van (zakelijke) afspraken.

Meer iPhone-tips

Het toevoegen van weeknummers is slechts één van de vele verborgen functies in de Agenda-app op de iPhone. Zo kun je bij dezelfde instellingen ook aanpassen op welke dag de week begint in je agenda. Andere manieren om je agenda te personaliseren zijn het toevoegen van alternatieve kalenders en het aanpassen van de standaardtijd van nieuwe activiteiten. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone (of iPad)? Bekijk dan hier meer tips: