De Agenda-app op de iPhone heeft met iOS 18 nieuwe functies gekregen. Een van deze functies maakt de app handiger dan ooit!

Dit trucje maakt de Agenda-app handiger dan ooit

Toen iOS 18 verscheen kreeg de Agenda-app er een paar functies bij. Zo werd het uiterlijk van de app bijgewerkt en kwam er een verbeterd maandoverzicht. Maar niet alle functies zijn meteen zichtbaar. In het maandoverzicht zit ook een verborgen functie die stiekem best handig is.

We moeten eerlijk zijn: het maandoverzicht was bij oude versies van de app niet heel erg bruikbaar op de iPhone. Je kreeg de datum te zien met kleine gekleurde bolletjes voor je afspraken, en that’s it. Je kreeg verder geen details te zien over je gemaakte afspraken.

In iOS 18 kun je nu wisselen tussen drie verschillende overzichten voor de maand: Compact, Gestapeld en Details. Deze opties vind je rechtsboven (het derde icoontje van rechts) in het overzicht.

Er is echter nog een manier om tussen de verschillende modus te switchen. Wanneer je het maandoverzicht open hebt staan kun je in- of uitzoomen door je vingers samen te knijpen of te spreiden. Hiermee komen er nog meer maandoverzichten beschikbaar die je met de opties rechtsboven niet hebt. Hieronder staan de verschillende overzichten beschreven.

Wanneer je in de compacte modus bent zie je alle afspraken als stippen;

Zoom je iets uit dan schakel je over naar het ‘Gestapeld’-overzicht. Hier zie je jouw afspraken als verschillende gekleurde balken;

Door iets verder uit te zoomen komen ook de namen van je afspraken tevoorschijn;

Zoom je nog iets verder uit, dan staan hier ook de tijden bij;

Om de dagen meer ruimte te geven kun je daarna nog wat meer uitzoomen.

Meer over iOS 18

In 2024 was iOS 18 dé grote update voor je iPhone. Door de introductie van nieuwe functies voor Siri, Foto’s, Berichten, Mail en Apple Intelligence is het zelfs de grootste iPhone-update ooit.

Apple heeft de eerste versie van iOS 18 al uitgebracht in september 2024, maar veel functies zijn pas met een latere softwareversie naar je iPhone gekomen. Inmiddels zijn er meerdere tussentijdse updates van iOS 18 verschenen. De meeste recente versie is iOS 18.3.1.

