Adobe Flash wordt vanaf nu niet meer ondersteund. Verwijder het programma dus van je Mac om een beveiligingsrisico te voorkomen. Met ons stappenplan kun je grondig en snel Adobe Flash verwijderen.

Adobe Flash verwijderen van je Mac: zo doe je dat

Al drie jaar zie je een waarschuwing in beeld als je Adobe Flash gebruikt op je Mac. Met de start van 2021 is het officieel zover: binnen twee weken trekt Adobe de stekker uit Flash. Het bedrijf heeft daarom aangeraden om het programma per direct van je apparaat te verwijderen. Wij laten in twee stappen zien hoe je dit grondig en veilig doet.

Stap 1: Trek autorisaties van Flash in op je Mac

Verwijder eerst de autorisatie van Flash op je Mac. Zo weet je zeker dat het programma grondig gewist wordt en de software niet meer bij je andere bestanden kan.

Klik op het Apple-icoontje en ga naar Systeemvoorkeuren; Klik onderin het venster op ‘Flash Player’; Selecteer het tabblad ‘Geavanceerd’; Klik op ‘Autorisaties van deze computer verwijderen’.

Stap 2: Zo verwijder je Adobe Flash volledig

Benodigde tijd: 2 minuten. Adobe Flash veilig en grondig verwijderen van je Mac is gelukkig niet moeilijk. Doorloop ons stappenplan en je bent in een minuutje of twee van Flash af. Open een Finder-venster en klik op ‘Apps’ in de linker-kolom; Klik op het mapje met ‘Hulpprogramma’s’ en kies ‘Adobe Flash Player Install Manager’; Klik in het venster dat nu verschijnt op ‘Verwijderen’; Voer je wachtwoord in van je Mac om het verwijderen goed te keuren; Sluit eventueel alle toepassingen als daarom gevraagd wordt; Wacht tot de app volledig is verwijderd.

Waarom je Adobe Flash zo snel mogelijk moet wissen

Adobe Flash verwijderen heeft een belangrijke reden: Adobe gaat Flash vanaf nu niet meer bijwerken. Daardoor zal het programma vatbaar worden voor hackers die gaten in de beveiliging vinden en dat ongecontroleerd kunnen misbruiken.

Bovendien is het een goede herinnering: als je nu nog een melding krijgt dat je Flash moet updaten, gaat het altijd om een virus. Ook zul je herinneringen blijven zien om Flash te deïnstalleren als je dit niet doet.