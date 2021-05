Advies: Is het handig om een slimme Action-deurbel te kopen?

Dat een smart home niet duur hoeft te zijn, bewijzen de Action en Kruidvat. Bij deze winkels kun je voor een fractie van de normale prijs slimme deurbellen en camera’s kopen. Maar is het ook slim om een Action-deurbel te kopen?

Slimme deurbel van Action kopen?

De Action heeft een heel breed assortiment en sinds 2020 kun je ook deurbellen bij de budgetketen aanschaffen. Voor 37,95 haal je een slimme Action-deurbel in huis. Deze laat je niet alleen weten dat er iemand voor de deur staat, maar dankzij de ingebouwde full-hd-camera kun je diegene ook zien. Met de microfoon kun je bovendien op afstand praten met bijvoorbeeld de pakketbezorger of buurvrouw.

De populariteit van smart homes, die zeker weten een zetje heeft gekregen door de coronacrisis, is ook de Kruidvat niet ontgaan. De drogisterij verkoopt zelfs twee soorten deurbellen voor 50 euro per stuk.

De prijs is dan ook het belangrijkste pluspunt van deze budget-deurbellen. Concurrerende modellen van bijvoorbeeld Google of Amazon kosten tientallen tot honderden euro’s meer. Toch is het nog maar de vraag of je er verstandig aan doet een Kruidvat- of Action-deurbel te kopen.

De partij achter de Action-deurbel

De winkels maken de deurbellen namelijk niet zelf. In werkelijkheid zijn het producten van Tuya, een Chinees bedrijf dat allerlei smart home-spullen maakt voor andere bedrijven.

Partijen als Action en Kruidvat kunnen bij Tuya aankloppen voor zogeheten white label-spullen. Dit betekent dat Tuya de – in dit geval – slimme deurbellen maakt, maar Action of Kruidvat hun eigen label erop plakken.

Ook kunnen zij de app en bijbehorende infrastructuur van Tuya ‘lenen’ voor hun ‘eigen’ smart home-producten. Dat is voordelig voor winkels als de Action, want zij hoeven zo geen eigen deurbellen en camera’s te ontwikkelen om ze tóch in de schappen leggen. Tuya-spullen worden inmiddels door duizenden ‘fabrikanten’ verkocht en als consument merk je hier niet direct iets van.

Denk aan de risico’s

Toch is het wel verstandig om goed op te letten. Het privacybeleid van Tuya is namelijk een aandachtspuntje. De LSC Smart Connect-app, die je gebruikt om de Action-deurbel te bedienen, verzamelt bijvoorbeeld een hoop data. Onder meer je gps-, locatie- en contactgegevens worden verzonden naar Tuya Cloud, het opslagplatform van het Chinese bedrijf.

De privacyvoorwaarden van de Action-deurbel zijn behoorlijk oppervlakkig. Men zweert je gegevens niet te misbruiken, maar treedt verder niet in details. Feit blijft wel dat je gegevens dus over en weer naar China gaan. Of je hier bezwaar tegen hebt, is persoonlijk.

Er zijn geen verhalen van misbruik door Tuya bekend, maar de beveiliging van de LSC Smart Connect-deurbel is wel een aandachtspunt. In 2018 liet een hacker bijvoorbeeld zien hoe gemakkelijk Tuya-producten te kraken waren. Dit komt omdat de spullen over de mogelijkheid beschikken om updates geruisloos uit te voeren. Hierdoor heeft Tuya technisch gezien de volledige controle over het apparaat, zonder dat jij het als gebruiker doorhebt.

Het ‘lek’ uit bovenstaande video is inmiddels gedicht, maar het is onduidelijk hoe het momenteel met de veiligheid van Tuya-producten zit. Ook is het onmogelijk om aan te tonen of de fabrikant daadwerkelijk updates op de achtergrond uitvoert. Wel is het opmerkelijk en noemenswaardig dat de mogelijkheid er überhaupt is.

Conclusie

Dus, is het slim om een Action-deurbel te kopen? Het antwoord op die vraag is tweeledig. Aan de ene kant is het een betaalbare manier om kennis te maken met de wereld van slimme apparaten, als je de veiligheid- en privacybezwaren voor lief neemt.

Aan de andere kant is het misschien slimmer om door te sparen en in zee te gaan met een partij die een betrouwbare staat van dienst heeft. Stiekem verraadt een slimme deurbel een hoop informatie over jouw persoonlijke leven en je wil die gegevens niet in de verkeerde handen laten komen.

