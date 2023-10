Zo voeg je meerdere acties toe aan de actieknop op iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro heeft een ontzettend handige actieknop, en met dit trucje maak je die knop nóg handiger: zo voeg je er meerdere acties tegelijk aan toe!

Actieknop iPhone 15 Pro: meerdere acties

Voor de meeste kersverse iPhone 15 Pro-gebruikers is het nog best een beetje zoeken: wat moet ik nou met die actieknop? Hou ik hem gewoon op de schakelaar voor geluid aan of geluid uit, of wil ik er toch de camera mee openen? Of de zaklamp mee starten? Of..

Opties zat, maar daardoor ontstaat ook keuzestress. Gelukkig is er een trucje waarmee je niet hóéft te kiezen – althans, niet van tevoren. Met Multibutton wordt er onderscheid gemaakt tussen eenmaal en tweemaal klikken op de actieknop. Zo heb je dus twee acties altijd onder de duim!

MultiButton activeren

MultiButton is een opdracht (voor de Opdrachten-app) van Federico Viticci. Je downloadt hem onderaan de MultiButton-pagina op MacStores. Voer de opdracht eenmaal uit, en geef toestemming waar nodig. Daarna moet je hem nog handmatig instellen.

Open Opdrachten, en houd de ‘MultiButton’-opdracht even ingedrukt. Scrol nu helemaal naar beneden, tot de regel ‘Haal Eerste onderdeel op uit List of Shortcuts’. Tik daaronder op ‘Voer … uit’ en vervang het middelste gedeelte met een opdracht naar keuze. Deze wordt geactiveerd als je eenmaal op de actieknop drukt.

Scrol dan wat naar boven, naar ‘Haal Laatste onderdeel op uit List of Shortcuts’. Kies dan bij ‘Voer … uit’ een andere opdracht. Deze wordt geactiveerd als je een tweede keer op de actieknop drukt. Wel moet hierbij de andere opdracht, die je bij de eerste tik in beeld kreeg, al uit beeld zijn. Als laatste stap wijs je de Multibutton-opdracht toe aan de actieknop in ‘Instellingen>Actieknop’.

Meer iPhone-tips

