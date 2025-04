De iPhone heeft een verborgen functie om een achtergrond van een foto te verwijderen. En die zit niet waar je hem verwacht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verborgen functie op iPhone: achtergrond verwijderen van een foto

Je iPhone heeft standaard in de app Foto’s een behoorlijke verzameling functies die je kunt gebruiken voor het bewerken van je foto’s. Het is mogelijk om een foto bij te snijden, de horizon recht te trekken en de kleuren aan te passen. Recenter is er ook de optie bijgekomen waarbij je het onderwerp los kan halen van de rest van de foto.

Het is in principe mogelijk om daarmee de achtergrond te verwijderen, en een kopie te maken van het onderwerp. De iPhone maakt er echter niet automatisch een nieuw plaatje van. Je moet de losgehaalde (soort van) sticker dan verslepen naar een andere app. En dat werkt gewoon niet altijd even lekker.

Maar wees gerust: de iPhone heeft nog een andere manier om de achtergrond te verwijderen van een foto. Maar die zit niet op de plek die je verwacht. Je moet de foto daarvoor eerst in de Bestanden-app zetten. Dan kun je vanaf daar heel makkelijk de achtergrond weghalen. Dat doe je op de volgende manier.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Achtergrond van een foto verwijderen op de iPhone met de Bestanden-app Open een foto in de app ‘Foto’s’ waar je de achtergrond van wilt weghalen; Tik linksonder op het deel-icoontje (het vierkantje met het pijltje) en kies eronder voor ‘Bewaar in Bestanden’; Selecteer (of maak) een map en tik op ‘Bewaar’ om de foto op te slaan; Open de app ‘Bestanden’ en open de map met de foto die je net hebt opgeslagen; Houd je vinger ingedrukt op de foto en wacht tot het menu verschijnt; Tik onderaan op ‘Snelle taken’ en kies voor ‘Verwijder achtergrond’; Je iPhone maakt een nieuwe foto, maar dan zonder achtergrond.

Vervolgens kun je de foto zonder achtergrond weer terugzetten in je Foto’s-app. Dat doe je door de foto te openen en linksonder op het delen-icoontje te tikken. Kies vervolgens voor de optie ‘Bewaar afbeelding’.

Meer handige iPhone-tips