3 iPhone-functies die je móét uitzetten (voor een langere accuduur)

Haalt jouw iPhone het einde van de dag niet meer? Schakel dan deze drie functies op je iPhone uit, zodat de accu veel langer meegaat!

Accuduur bij je iPhone

Apple heeft de accuduur van de iPhone de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor iPhones steeds langer meegaan. Helaas neemt die accuduur na verloop van tijd af, door een verslechte batterijconditie houdt de iPhone het na een aantal jaar minder lang vol. Daar is weinig aan te doen, maar je kunt er wél voor zorgen dat je iPhone zo min mogelijk stroom verbruikt. Schakel deze drie iPhone-functies uit voor een langere accuduur!

1. Til op om te activeren

Met ‘Til op om te activeren’ registreert je iPhone bewegingen, zodat het scherm automatisch inschakelt als je het toestel optilt. Dat maakt het gemakkelijker om je iPhone direct te gebruiken, maar verbruikt ook veel meer energie. Je iPhone moet bewegingen registreren en gaat vaker onbedoeld aan. Wil je op de accuduur van je iPhone besparen? Dan kun je deze functie beter uitschakelen. Zo doe je dat:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Scherm en helderheid’; Veeg omlaag en zet ‘Til op om te activeren’ uit.

2. Veeg om te activeren

‘Tik of veeg om te activeren’ lijkt op de vorige functie en staat standaard ingeschakeld op de iPhone X en nieuwer. Apple probeert het met de functie gemakkelijker te maken om het scherm van de iPhone te activeren. Je hebt geen knop nodig om het display aan te zetten, in plaats daarvan tik je simpelweg op het scherm. Helaas gebeurt dat vaak onbewust of per ongeluk, waardoor de batterij van je iPhone sneller leeg gaat. Schakel daarom deze iPhone-functie uit voor een langere accuduur:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Toegankelijkheid’;

Kies voor ‘Aanraken’;

Schakel ‘Tik of veeg om te activeren’ uit.

3. Always-on

Heb je een nieuwere iPhone? Dan beschikt je iPhone waarschijnlijk over een always-on scherm. Deze functie zorgt ervoor – zoals de naam al doet vermoeden – dat je scherm altijd aan staat. De tijd, achtergrond en meldingen worden continu getoond, maar dat zorgt ook voor een lagere accuduur bij je iPhone. Zeker in combinatie met een Apple Watch is een always-on scherm helemaal niet nodig. Pas daarom deze instellingen aan:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Scherm en helderheid’;

Tik op ‘Altijd aan’;

Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ uit;

Heb je deze drie functies van je iPhone uitgeschakeld? Dan heb je zonder twijfel weer een iets langere accuduur, zodat je iPhone het einde van de dag wél haalt. Deze instellingen verbruiken niet heel veel energie, maar kunnen samen toch het verschil maken.