Met deze nieuwe iPhone-functie gaat je accu véél sneller leeg

Apple heeft dit jaar een nieuwe functie naar de iPhone gebracht, maar die zorgt ervoor dat de accu veel sneller leeg gaat. Zo voorkom je dat!

Nieuwe iPhone-functie

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 aangekondigd! De iPhone 17 is het basismodel van dit jaar en heeft veel functies van eerdere Pro-modellen overgenomen. De reguliere iPhone heeft in 2025 voor het eerst een ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat Apple alle iPhones dit jaar heeft voorzien van een always-on scherm, terwijl deze functie eerder exclusief voor de Pro-modellen was.

Met het always-on scherm blijft je iPhone – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan. Zo blijven de klok en achtergrond van het toegangsscherm altijd zichtbaar. Voordeel is dat je altijd weet hoe laat het is en je notificaties kunt zien, maar helaas is er ook een nadeel. De nieuwe iPhone-functie zorgt ervoor dat de accu veel sneller leeg gaat. Wil je dat voorkomen? Wij leggen je uit welke instellingen je daarvoor moet aanpassen op de iPhone!

Zo schakel je always-on uit

Heb jij de nieuwe iPhone 17 gehaald? Of heb je een iPhone 14 Pro of nieuwer Pro-model? In dat geval staat de nieuwe iPhone-functie standaard aan, terwijl die ervoor zorgt dat de accu sneller leeg gaat. Bij het instellen van nieuwe iPhone schakelt Apple always-on automatisch in. Als je wilt besparen op de batterij van je iPhone kun je de functie eenvoudig uitzetten. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Scherm en helderheid’; Tik op ‘Altijd aan’; Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ uit.

Heb je de instellingen van je iPhone aangepast? In dat geval zorgt de nieuwe iPhone-functie er niet meer voor dat de accu sneller leeg gaat. Als je tóch de tijd wilt zien op het toegangsscherm van je iPhone kun je ‘Altijd aan’ ook inschakelen. Om alsnog op de batterij van je iPhone te besparen is het aan te raden om de schakelaars achter ‘Toon achtergrond’ en ‘Toon meldingen’ uit te zetten. Zo zie je altijd de klok, maar is het effect op de accu minimaal.

Meer iPhone-tips

Het uitschakelen van het always-on scherm is een gemakkelijke manier om op de accu van je iPhone te besparen. Vooral bij eerdere toestellen is het aan te raden om deze iPhone-functie uit te schakelen, omdat deze over een oudere accu beschikken. Waar de iPhone 17-serie een sterk verbeterde accuduur heeft, geldt dat niet voor eerdere iPhones. Zeker bij iPhones die al jaren in gebruik zijn is de kans groot dat de batterijconditie is verslechterd.

Heb je een iPhone 17 aangeschaft? In dat geval hoef je geen zorgen te hebben over de accuduur, want de telefoon gaat minimaal 31 uur mee bij normaal gebruik. Als je de iPhone lang niet kan opladen is het uitschakelen van het always-on scherm een handige manier om nóg langer met de accu te doen. Wil je meer tips voor batterijbesparing bij de iPhone 17 en eerdere iPhone? Lees hier hoe je op de accu van jouw iPhone kunt besparen!