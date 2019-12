Deze 9 iPhone-vragen kun je verwachten tijdens het kerstdiner

Als voorbereiding op de iPhone-vragen die je als trouwe iPhoned-lezer vast gaat krijgen tijdens het kerstdiner, geven wij alvast antwoord.

iPhone-vragen tijdens het kerstdiner

Als fanatiek iPhone-gebruiker ben je misschien nét iets handiger met je telefoon dan sommige familieleden. Dus zodra je aanschuift voor het kerstdiner, wordt er ook altijd even tijd ingeruimd voor een spontane helpdesk-sessie.

Wij zetten alvast een negental vragen op een rijtje die je zeer waarschijnlijk gaat krijgen. Zo kun je alle iPhone-problemen in de familie lekker vlot oplossen en blijft er meer tijd over voor eten en gezelligheid.

1: Welke iPhone moet ik kopen?

Een van de lastigste iPhone-vragen, die onmogelijk zomaar te beantwoorden is. Want welke iPhone geschikt voor je is, hangt af van je budget en verwachtingen van het toestel. Speelt geld geen rol, dan is de iPhone 11 Pro Max de beste iPhone die je kunt krijgen. Maar voor wie minder hoge eisen stelt aan het toestel, biedt Apple ook nog de iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR en iPhone 8 aan.

Buiten Apple om zijn ook andere goede modellen te krijgen, zoals de iPhone XS of de iPhone 7. Apple zelf verkoopt ze niet meer, maar voorziet ze nog wel van software-updates waardoor ze relevant en up-to-date blijven. Wie een paar tientjes wil besparen, kan kijken naar een refurbished iPhone, waarbij je een gebruikte maar goed gecontroleerde iPhone voor een zacht prijsje krijgt. Welke je ook kiest, het is altijd handig om vooraf even prijzen te vergelijken. Ondanks dat Apple nauwelijks stunt met de prijzen, is er altijd een kans dat je ergens iets kan besparen.

2: Kan ik ook dat stemmetje op mijn telefoon krijgen?

Iedereen die jou wel eens Siri heeft horen gebruiken, zal dat ook meteen eens willen proberen op zijn iPhone. Siri is sinds iOS 8 in het Nederlands beschikbaar en dus voor iedereen met een iPhone te gebruiken. Je kunt Siri aanzetten in de instellingen, waarna het spraakcommando ‘Hey Siri’ de digitale assistent activeert.

Siri heeft teveel mogelijkheden om tijdens het kerstdiner allemaal te behandelen, maar onze Siri beginnersgids helpt je een eind op weg. Wat het wel goed zal doen aan de eettafel, is een kleine demonstratie van het gevoel voor humor dat Siri heeft. Daarvoor kun je putten uit de 40 grappigste antwoorden van de Nederlandse Siri.

3: Jij appt altijd van die leuke poppetjes, hoe doe ik dat?

Een van de leukere functies op de iPhone zijn de gepersonaliseerde Memoji en de bewegende Animoji die je zelf kunt vormgeven. Deze zijn een standaard onderdeel van de berichten-app op je iPhone. In onze Memoji-gids lees je hoe je jouw familie binnen no-time voorziet van hun eigen Memoji. Vergeet niet om de Memoji ook even als stickers op te slaan, zodat ze bijvoorbeeld ook in Whatsapp gebruikt kunnen worden. Als je dan toch bezig bent, kun je ze meteen een kerstmuts aanmeten.

4: Hoe haal ik al mijn foto’s van mijn telefoon af?

Foto’s maken met de iPhone is een koud kunstje. Maar hoe krijg je die vervolgens op de computer? De gemakkelijkste manier is om het automatisch te doen door een handige foto-app als Google Foto’s. Daarvoor moet diegene wel een Google-account hebben. Eenmaal ingesteld, worden alle foto’s automatisch opgeslagen in de cloud. Een andere goede optie is om de foto’s op te slaan in Apple’s eigen iCloud.

Gemakkelijker is misschien om de iPhone met een usb-kabel aan de computer te hangen en zo eenmalig alle foto’s over te zetten. Dan kun je echter volgend jaar bij het kerstdiner weer aan de bak. Lees hier de 4 meest gangbare manieren om foto’s uit te wisselen tussen iPhone en computer.

5: Mijn iPhone zegt steeds dat mijn geheugen vol is. Kan ik dat legen?

Als je een iPhone lang gebruikt kan het gebeuren dat het geheugen op een gegeven moment vol staat met apps, foto’s en video’s. Bestanden weggooien is vaak maar een tijdelijke oplossing. Daarom is het goed om kritisch te kijken naar welke apps weg kunnen, maar ook het legen van caches en het overzetten van gegevens naar iCloud kan veel lucht geven. Hier lees je hoe je ruimte maakt als je iPhone geheugen vol is.

6: Hij zegt dat er een update is. Is dat nou echt nodig?

Niet iedereen is fan van software-updates. Sommigen vinden hun iPhone prima zoals die is, en willen geen nieuwe software die daar verandering in brengt. Toch is het updaten naar de nieuwste versie van iOS altijd aan te raden. Niet alleen geeft het nieuwe functies, het zorgt ook dat de software goed beveiligd blijft.

Het is dus altijd zaak de meest recente versie van iOS te draaien. Voor alle toestellen die na 2015 gelanceerd zijn is dat het nieuwe iOS 13. Welke versie van iOS oudere iPhones hebben, kun je zien in ons overzicht. Daar lees je ook hoe je kunt checken of er een update beschikbaar is.

Vergeet ook niet om de , zo zorg je ervoor dat ook die goed blijven werken en je gebruik kunt maken van de nieuwste functionaliteit. Door in te stellen dat ze automatisch updaten heb je er later geen omkijken meer naar.

7: Hoe kan ik betere foto’s maken?

Een kiekje schieten kan iedereen. En met de slimme functies en uitstekende camera van de iPhones is de kans groot dat die prima uit de verf komt. Maar als jouw familielid er toch constant een potje van maakt, dan helpen deze 8 tips om het uiterste uit de standaard camera-app te halen.

Daarin doen we uit de doeken waarom live-foto’s een onmisbare functie is, hoe je het raster aanzet om mooiere composities te kunnen maken en hoe je altijd zorgt dat je foto’s scherp zijn. Wil je echt de diepte ingaan, check dan onze uitgebreide iPhone fotografiegids, voor tips over RAW-foto’s, nabewerking en alternatieve camera-apps.

8: Kijk, ik heb een nieuwe iPhone! Wil jij ‘m voor me instellen?

Een nieuwe iPhone in gebruik nemen is geen ingewikkeld proces, zeker niet als diegene al eerder een iPhone had. Maar je moet wel even weten hoe je alle gegevens kunt overzetten. Er zijn een aantal manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld door een reservekopie te maken op een computer en die op de telefoon te zetten. Het handigst is om het via iCloud te doen, maar daarvoor heb je wel de inloggegevens van de eigenaar van de telefoon voor nodig.

Welke manier je ook kiest, in onze uitgebreide gids over het overzetten van bestanden naar een nieuwe iPhone lees je er alles over.

9: Je leest zoveel over hackers tegenwoordig. Is mijn iPhone wel veilig?

iOS staat bekend als erg veilige software, maar het kan nooit kwaad om je iPhone wat extra te beveiligen. Je helpt je familie enorm door ze uit te leggen hoe ze het toestel vergrendelen met een wachtwoord of door Touch ID of Face ID voor ze in te stellen. Bonuspunten als je ze ook zover krijgt om twee-factor-authenticatie in te stellen of een wachtwoordmanager te gebruiken.

Bonus: maak een back-up

Typisch een klusje waar veel mensen geen zin in hebben. Maar als het eenmaal nodig is en je hebt het niet gedaan, dan heb je spijt als haren op je hoofd. Door regelmatig een back-up van je toestelgegevens te maken, zorg je ervoor dat er niets verloren gaat als het toestel er ineens niet meer is. Al de foto’s, contacten, app-gegevens en veel meer veilig opslaan in een reservekopie: zo doe je dat.

Krijg jij andere iPhone-vragen te horen tijdens het kerstdiner? Laat ze achter in de comments, wie weet help je een andere lezer sneller antwoord op iPhone-vragen van zijn familie te vinden!