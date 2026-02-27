8 handige iPhone-tips die je helpen om meer uit WhatsApp te halen

Waarschijnlijk gebruik je maar een klein deel van wat WhatsApp te bieden heeft maar deze handige iPhone-tips helpen je weer een eind vooruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

8 handige iPhone-tips voor WhatsApp

WhatsApp heeft meer te bieden dan je waarschijnlijk nodig hebt, maar dat betekent niet dat alle extra functies overbodig zijn. Deze iPhone-tips voor WhatsApp komen vast en zeker een keer van pas!

1. Chat met jezelf

Je kunt in WhatsApp niet alleen met anderen, maar ook met jezelf chatten. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onzinnig, maar het kan wel degelijk handig zijn. Zo kun je de chat met jezelf bijvoorbeeld gebruiken als een dagboek- of een notitie-app. Stuur er gewoon alles naar toe wat je niet wilt vergeten en je kunt het allemaal weer gemakkelijk terugvinden.

2. Deel je locatie

Er zijn meer manieren om je locatie met iemand te delen, maar het kan ook realtime in WhatsApp. Tik gewoon linksonder op het plusteken en kies voor ‘Locatie’. Vervolgens tik je op ‘Deel live locatie’. Tot slot kun je nog aangeven of je dit voor 15 minuten, 1 uur of 8 uur wilt doen.

3. Markeer als ongelezen

Wil je niet dat iemand ziet dat je zijn of haar bericht hebt gelezen? Markeer het dan weer als ongelezen. Dat doe je door de chat naar rechts te vegen en vervolgens op ‘Ongelezen’ te tikken.

4. Stuur verdwijnende schatberichten

Je kunt in WhatsApp berichten sturen die na een bepaalde tijd automatisch weer verdwijnen. Daarbij heb je de keuze uit 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Instellen doe je zo:

Open de gewenste chat in WhatsApp; Tik op de naam van de persoon of groep; Tik op ‘Verdwijnende chatberichten’; Selecteer de gewenste duur.

5. Verstuur eenmalige foto’s en video’s

Je kunt in WhatsApp ook foto’s en video versturen die de ontvanger maar één keer kan bekijken. Hij of zij kan de foto’s of video’s ook niet opslaan of er screenshots van maken. Het werkt als volgt:

Open de gewenste chat in WhatsApp;

Tik beneden op de camera;

Maak of open een foto;

Tik op de ‘1’ rechts naast het onderschrift;

Wanneer de ‘1’ in een dicht bolletje staat, is de foto ingesteld voor eenmalige weergave.

6. Maak favoriete chats vast

Je kunt in WhatsApp bovenin maximaal drie chats vastmaken, zodat je daar altijd snel toegang tot hebt. Dat is bijvoorbeeld handig voor de chats die je het vaakst gebruikt. Veeg daarvoor gewoon de gewenste chat naar rechts en kies voor ‘Maak vast’ (zie foto bij tip 3).

7. Gebruik tekstopmaak

Je kunt in WhatsApp heel eenvoudig tekst bold maken, Italië, doorhalen en een vaste breedte (monospace) geven. Dat doe je zo:

Bold : zet een woord of zin tussen sterretjes: *bold*

: zet een woord of zin tussen sterretjes: Italic : zet een woord of zin tussen underscores: _italic_

: zet een woord of zin tussen underscores: Doorhalen : zet een woord of zin tussen tildes: ~doorhalen~

: zet een woord of zin tussen tildes: Monospace : zet een woord of zin tussen drie accenttekens: ”’monospace”’

8. Gebruik WhatsApp ongezien

Wil je WhatsApp-berichten teruglezen zonder dat iemand ziet dat je online bent of je nieuwe berichten kan sturen? Dat krijg je eenvoudig voor elkaar dankzij de Vliegtuigmodus. Zorg er eerst voor dat je WhatsApp helemaal hebt afgesloten. Schakel dan de Vliegtuigmodus in en open dan pas WhatsApp.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips voor WhatsApp handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!