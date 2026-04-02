7 redenen om tóch voor Waze te kiezen (in plaats van Google Maps)

Google Maps is dan misschien wel de populairste navigatie-app in Nederland, maar wij hebben 7 redenen voor je om toch voor Waze te kiezen.

Er zijn natuurlijk ook situaties waarin je voor Google Maps moet kiezen. Ga je bijvoorbeeld te voet of met het openbaar vervoer? Dan heb je niets aan Waze, maar Google Maps kun je dan prima gebruiken. Ga je met de auto? Dan hebben we 7 redenen voor je om toch voor Waze te kiezen en niet voor Google Maps. We zetten ze voor je op een rij.

1. Betere meldingen van flitsers

Waze staat bekend om zijn actieve community die realtime meldingen doet van flitsers, politiecontroles en ongelukken. Daardoor word je over het algemeen sneller gewaarschuwd dan bij Google Maps. Een goede reden om voor Waze te kiezen!

Elke gebruiker kan direct iets melden (file, stilstaand voertuig, wegwerkzaamheden), wat zorgt voor zeer actuele informatie. Dit systeem is bovendien een stuk sneller dan de meeste automatische systemen.

3. Slimmere file-omleidingen

Waze zoekt actiever naar alternatieve routes. De app stuurt je sneller via kleine wegen of sluiproutes om tijd te besparen. Google Maps is hier wat conservatiever in en kiest meestal alleen hoofdwegen.

4. Nauwkeurigere aankomsttijd

Omdat Waze live-data van andere gebruikers meeneemt, is de geschatte aankomsttijd vaak verrassend exact, vooral tijdens druk verkeer. Ook kun je je reis vooraf plannen door je bestemming te kiezen en Waze laten bepalen wanneer de beste tijd is om te vertrekken.

5. Handige waarschuwingen

Waze waarschuwt niet alleen voor flitsers, maar geeft ook duidelijke meldingen voor onder meer objecten op de weg, scherpe bochten, stilstaande auto’s en slecht wegdek. Dat maakt het rijden net iets veiliger en ook minder stressvol.

6. Handige functies

Waze is echt gebouwd voor automobilisten en heeft handige functies zoals rijstrookassistentie en een snelheidsmeter met weergave van de maximumsnelheid. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt als je te hard rijdt, waarbij je zelf kiest bij hoeveel procent te hard dit gebeurt.

7. Personaliseren

Waze heeft meer opties om de app persoonlijker te maken. Zo kun je veel meer verschillende stemmen instellen, zelfs die van jezelf. Ook kun je kiezen uit veel meer voertuigpictogrammen. Dit maakt het navigeren ook gewoon leuker.

Wanneer je niet voor Waze moet kiezen

Ga je wandelen, fietsen of met het openbaar vervoer? Dan is het niet handig om voor Waze te kiezen en kun je beter Google Maps gebruiken. In Maps vind je onder andere ook meer uitgebreide informatie over bedrijven en bijvoorbeeld reviews. En ook als je graag offline kaarten wilt gebruiken, kun je beter voor Google Maps kiezen.