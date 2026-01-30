Dankzij deze 7 iPhone-tips maak je veel betere foto’s met je iPhone

Echt slechte foto’s maak je niet snel met je iPhone, maar het kan natuurlijk altijd beter deze 7 iPhone-tips gaan je daar zeker bij helpen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

7 iPhone-tips voor betere foto’s

Wellicht vraag je je weleens af waarom jouw iPhone-foto’s niet zo mooi zijn als die prachtige #ShotoniPhone-foto’s die je online tegenkomt. Dat komt met name doordat ze flink worden bewerkt voordat ze worden gedeeld. Veel fotografen gebruiken daar Adobe Lightroom voor, maar met de Foto’s-app op je iPhone kun je ook al veel bereiken. Deze 7 iPhone-tips zijn een goede eerste stap!

1. Automatische portretten

Fotograferen met je iPhone gebeurt vaak spontaan en niet erg voorbereid. Wil je even snel een vriend fotograferen, dan denk je mogelijk niet direct aan overschakelen naar de portretmodus. Gelukkig kunnen nieuwere iPhones onder bepaalde omstandigheden automatisch dieptegegevens vastleggen. Dus zelfs als je dan een foto maakt met de normale opnamemodus, krijg je toch een portretmodus-effect. Dit schakel je als volgt in:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Camera’; Schakel ‘Portretten in fotomodus’ in.

Wanneer je nu een close-up maakt van een persoon, kat of hond, kun je het diepte-effect activeren op het tabblad ‘Portret’ van de standaard foto-editor. Daarnaast kun je het onderwerp wijzigen door ergens op de foto te tikken, de sterkte van het diepte-effect aanpassen en een lichteffect toevoegen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Fotografische stijlen

Fotografische stijlen zijn filters die je kunt toepassen op foto’s die zijn gemaakt met recente iPhone-modellen. Je kunt onder meer de kleur, toon en het palet van een bepaalde afbeelding aanpassen. Naast de standaardstijl heb je de keuze uit 15 unieke effecten, variërend van subtiel tot dramatisch. Zodra je een stijl hebt gekozen, kun je erop tikken om deze nog verder aan te passen.

Als je meestal hetzelfde filter gebruikt, kun je een standaard fotografische stijl instellen die op alle toekomstige foto’s wordt toegepast. Je stelt dit als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Camera’;

Tik op ‘Fotografische stijlen’;

Kies 1 van de 7 stijlen of tik op ‘Pas aan’ om je foto’s zelf te personaliseren.

3. Aanpassingen

Op het tabblad Aanpassen in de standaardfoto-editor kun je verder nog belichting, hooglichten, helderheid, contrast, verzadiging, warmte, ruisonderdrukking en meer aanpassen. Sleep elke schuifregelaar in beide richtingen om te zien hoe dit uw foto in realtime beïnvloedt en bepaal zo de beste instelling.

Je kunt bijvoorbeeld eerst de hooglichten verlagen om details te benadrukken, vervolgens de schaduwen te verhogen en het contrast te verlagen om verborgen elementen zichtbaar te maken. Verhoog daarna de verzadiging en levendigheid om meer kleur toe te voegen aan saaie foto’s. Wat het beste werkt, verschilt echter per foto. Je kunt ook op de toverstaf tikken om te kijken wat de app er zelf automatisch van maakt.

4. Live Foto’s-effecten

De meeste foto’s die je met je iPhone maakt, zijn Live Foto’s. Dit betekent dat je 1,5 seconde video opneemt voor en na elke foto. Je kunt dan ook een korte clip van het vastgelegde moment bekijken wanneer je lang op de foto drukt. Maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Wanneer je een compatibele afbeelding bekijkt, kun je op het Live-label in de linkerbovenhoek tikken om de beschikbare effecten te bekijken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor ‘Lange belichting’. De afzonderlijke frames worden dan samengevoegd tot een kunstzinnige foto met beweging.

5. Ruim op

Professionele fotografen gebruiken vaak kloonfuncties om oneffenheden en stofdeeltjes te verbergen of ongewenste personen of objecten op de achtergrond te verwijderen. De Foto’s-app heeft een AI-hulpprogramma dat eigenlijk hetzelfde doet. Ga naar het tabblad ‘Ruim op’ in de foto-editor en wacht tot het systeem de afbeelding heeft verwerkt.

Zodra dit klaar is, kun je op storende elementen tikken om ze direct uit de foto te verwijderen. Je kunt ook op het object of de persoon tikken die je wilt verwijderen, waarna Apple Intelligence de rest afhandelt. Het is belangrijk om te weten dat het gebruik van ‘Ruim op’ de metagegevens van de foto wijzigt en dat bepaalde sociale mediaplatforms deze als AI zullen markeren, ongeacht hoe onbeduidend de bewerking is.

6. Geometrische aanpassingen

Nadat je de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, wil je misschien nog een laatste bewerking toepassen voordat je de definitieve foto deelt. Ga naar het tabblad ‘Snij bij’ in de foto-editor en gebruik de schuifregelaars om de afbeelding recht te zetten en indien nodig het perspectief te corrigeren. Je kunt de foto ook bijsnijden om onnodige elementen aan de randen te verwijderen en de compositie te verfijnen.

7. Foto’s tegelijkertijd bewerken

Als je meerdere foto’s in dezelfde omgeving hebt gemaakt, wil je natuurlijk niet alle bovengenoemde aanpassingen handmatig op elke afzonderlijke foto toepassen. Gelukkig kun je op het menu met de drie puntjes tikken en voor ‘Kopieer bewerkingen’ kiezen. Je kunt dan nauwkeurig selecteren welke bewerkingen je wilt kopiëren, zoals beeldaanpassingen, fotografische stijlen, bijsnijden en meer. Vervolgens kun je een groep andere foto’s selecteren en op ‘Plak bewerkingen’ klikken om ze in één keer toe te passen.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips voor betere foto’s handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!