6 veiligheidsfeatures in je iPhone die je absoluut moet kennen

Apple heeft allerlei handige veiligheidsfeatures in je iPhone ingebouwd. In deze iPhone-tips laten we er 6 zien die je echt moet kennen.

6 veiligheidsfeatures in je iPhone

Je hebt ongetwijfeld wel een keer wat veiligheidsfeatures ingesteld op je iPhone, maar de kans is groot dat je desondanks niet zeker weet of alles nu (nog) wel goed staat. Daarom is het een goed idee om de belangrijkste veiligheidsfeatures af en toe een keer na te lopen. We raden aan om in elk geval deze 6 te checken.

1. SOS-noodmelding

Een van de handigste veiligheidsfeatures van je iPhone is SOS-noodmelding. In geval van nood kan je iPhone snel hulp inroepen door automatisch de hulpdiensten te bellen. De functie SOS-noodmelding belt de lokale hulplijn voor noodgevallen op basis van je locatie en is dus zelfs beschikbaar als je op reis bent. Zodoende hoef je het plaatselijke alarmnummer niet eens te kennen.

Er zijn verschillende instellingsopties, dus je kunt kiezen wat voor jou het beste werkt. Er zijn twee automatische opties waarbij je direct kunt bellen door de zijknop en een volumeknop samen ingedrukt te houden, of vijf keer snel achter elkaar op de zijknop te drukken. Er is ook een optie waarbij je met een veegbeweging moet bellen.

Je kunt SOS-noodmelding instellen in de app Instellingen. Je kunt daar een van de twee, of beide opties inschakelen. Als je niet automatisch wilt bellen, schakel je beide opties uit. De opties werken dan nog steeds, alleen kom je dan in het uitschakelscherm van je iPhone terecht. Daar kun je vervolgens met één veegbeweging een noodoproep plaatsen.

2. Medische ID

Medische ID geeft relevante medische informatie en contacten aan eerstehulpverleners wanneer je een ongeluk krijgt. Dit is dan ook een van de veiligheidsfeatures op je iPhone die je maar het beste up-to-date en beschikbaar kunt houden.

Je Medische ID bevat je naam, leeftijd, allergieën en contactpersonen voor noodgevallen, een foto, de talen die je spreekt, lengte, gewicht, bloedgroep, medicijnen en medische aandoeningen, waaronder zwangerschap. Je kunt je eigen medische ID instellen in de instellingen van de app Gezondheid:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Tik op de app ‘Gezondheid’ en dan op ‘Medische ID’;

Tik op elke categorie om gegevens toe te voegen.

Het is ook goed om te weten hoe je in een noodgeval bij de medische ID van iemand kunt komen:

Veeg vanaf het vergrendelscherm omhoog;

Op het wachtwoordscherm, tik je op ‘Noodgeval’;

Tik linksonder op ‘Medische ID’.

3. Detectie van ongeluk

Dit is een van de veiligheidsfeatures van de iPhone die al meerdere mensen het leven heeft gered. Met iPhone 14 of nieuwer kunnen de gyroscoop en versnellingsmeter in de iPhone een ongeluk detecteren en de hulpdiensten waarschuwen. ‘Detectie van ongeluk’ kan soms vals alarm geven. In het begin gebeurde dat wanneer mensen aan het skiën waren of in een achtbaan zaten, maar Apple heeft het inmiddels verder verfijnd.

Detectie van ongeluk wordt automatisch ingeschakeld op de iPhone 14 of nieuwer, maar je kunt het eenvoudig controleren:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘SOS-noodmelding’;

Check of de schakelaar achter ‘Bel na ernstig ongeluk’ aan staat.

Als de functie staat ingeschakeld, zal de iPhone in geval van een ongeluk een alarm laten horen en aftellen voordat de oproep wordt geplaatst. Zodoende heb je de tijd om de oproep te annuleren wanneer er ten onrechte een ongeluk is gedetecteerd.

4. Locatie delen

Met de app Zoek mijn kun je je locatie delen met vrienden en familieleden, een van de handigere veiligheidsfeatures op je iPhone. In sommige situaties geeft het een veilig idee dat iemand weet waar je bent. Je kunt zelf bepalen hoe lang je je locatie wilt delen, bijvoorbeeld voor een uur, tot het einde van de dag of voor onbepaalde tijd. Het delen gaat als volgt:

Open de app Zoek mijn;

Tik linksonder op ‘Personen’;

Tik op ‘Begin met delen van locatie’;

Selecteer de gewenste contactpersoon;

Tik rechtsboven op ‘Verstuur’.

Het is ook mogelijk om je locatie te delen vanuit de app Berichten en de app Contacten.

5. Check-in

Als je je locatie niet permanent met iemand wilt delen, dan kun je de functie ‘Check-in’ gebruiken. Je kiest dan een persoon die je huidige locatie te zien krijgt, je beoogde bestemming en de geschatte tijd die je nodig hebt om daar te komen. Als je niet op je bestemming aankomt of op een melding tikt wanneer de timer afloopt, krijgt die persoon een melding.

De persoon kan je startlocatie zien, de route die je hebt afgelegd, je huidige of meest recente locatie, wanneer je je iPhone voor het laatst hebt ontgrendeld of, als je een Apple Watch hebt, wanneer je die hebt afgedaan. Ook de verbindingsstatus van je apparaten en de batterijniveaus zijn zichtbaar. Inschakelen doe je zo:

Open de app Berichten;

Kies het gesprek met de gewenste persoon;

Tik op de ‘+’-knop en kies voor ‘Check-in’.

6. Veiligheidscontrole

Veiligheidscontrole is een belangrijke functie die je door alle privacy-instellingen op je iPhone leidt. Het is de moeite waard om deze af en toe te gebruiken en te controleren of alle veiligheidsfeatures op je iPhone goed staan. Het laat je weten welke mensen, apps en apparaten persoonlijke gegevens zoals je locatie kunnen zien. Je start de Veiligheidscontrole als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging;

Scrol naar beneden en tik op ‘Veiligheidscontrole’.

Er is een optie ‘Noodherstel’ en een optie ‘Beheer delen en toegang’. Met een ‘Noodherstel’ worden de toestemmingen voor het delen van gegevens van al je apps onmiddellijk hersteld en wordt het delen van je locatie met zowel mensen als apps gestopt. ‘Beheer delen en toegang’ is de optie die voor de meeste mensen het meest geschikt is.

Je ziet hier wat je met mensen deelt, zoals locatie, foto’s, agenda’s, wachtwoorden, activiteiten, thuisapparaten, notities en meer. Je kunt deze instellingen per persoon bekijken of een overzicht van hoeveel mensen toegang hebben tot elke categorie door op de knop ‘Informatie’ te tikken.

Meer iPhone-tips?

