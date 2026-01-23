Dit zijn 5 handige iPhone-tips die echt iedereen zou moeten kennen

We hebben 5 iPhone-tips die misschien niet nieuw zijn, maar die ook niemand zou mogen missen, voor je verzameld – doe er je voordeel mee!

5 handige iPhone-tips die iedereen zou moeten kennen

Deze 5 iPhone-tips komen vroeg of laat wel een keer van pas, dus het is altijd handig om ze alvast te kennen!

1. Gebruik een timer voor het afspelen van media

Kijk je vaak nog even een serie of luister je nog naar muziek of een podcast wanneer je naar bed gaat? Dan heb je vast weleens meegemaakt dat je in slaap valt en midden in de nacht wakker wordt omdat het afspelen nog altijd niet is gestopt. Dat kun je eenvoudig voorkomen door een timer in te stellen. Zo werkt het:

Open de Klok-app; Tik rechtsonder op ‘Timers’; Tik op ‘Als timer eindigt’ en kies voor ‘Stop afspelen’; Stel de gewenste tijd in en tik op ‘Start’.

Je kunt nu met een gerust hart gaan kijken of luisteren. Het afspelen zal vanzelf stoppen na de ingestelde tijd.

2. Zet een wekker in de app Herinneringen

De app Herinneringen bestaat al jarenlang, maar pas sinds iOS 26 is het mogelijk om een wekker toe te voegen aan een herinnering. Instellen is heel eenvoudig:

Open de app Herinneringen;

Maak een nieuwe herinnering aan of bewerk een bestaande;

Schakel de opties ‘Datum’, ‘Tijd’ en ‘Dringend’ in;

Stel de gewenste datum en tijd in en sla de herinnering op.

De ingestelde wekker wordt altijd geactiveerd. Ook als je een focus hebt ingesteld of het geluid op je iPhone is uitgeschakeld.

3. Ping je Apple Watch

Ben jij regelmatig je Apple Watch kwijt? Dan is deze iPhone-tip voor jou. Door de regelaar ‘Ping mijn Watch’ toe te voegen aan het Bedieningspaneel, laat je jouw Apple Watch heel eenvoudig een geluidje afspelen. Zo heb je ‘m in een handomdraai weer gevonden! Instellen doe je zo:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven op het scherm naar beneden);

Tik linksboven op het plusteken;

Kies beneden voor ‘Voeg een regelaar toe’;

Scrol naar beneden en kies ‘Ping mijn Watch’.

Als je voortaan het Bedieningspaneel opent, hoef je alleen maar op het Watch-icoontje te tikken en je Apple Watch speelt direct een geluidje af.

4. Voorkom dat je een gesprek beëindigt met de zijknop

Maak je geregeld mee dat je tijdens een telefoongesprek per ongeluk de zijknop indrukt en daarmee ook gelijk het gesprek beëindigt? Dat kun je eenvoudig voorkomen en wel als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Aanraken’;

Schakel de optie ‘Voorkom ‘Vergrendel om oproep te stoppen” in.

5. Voeg dubbele foto’s samen

Ongemerkt slaat je iPhone regelmatig foto’s dubbel op, wat natuurlijk onnodig veel opslagruimte in beslag neemt. Je kunt deze dubbele foto’s eenvoudig samenvoegen. Dat doe je zo:

Open de app Foto’s;

Tik beneden op ‘Verzamelingen’;

Onder het kopje ‘Andere’ tik je op ‘Dubbele onderdelen’;

Tik nu achter de gevonden dubbele foto’s op ‘Voeg samen’.

Meer iPhone-tips?

