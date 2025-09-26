5 functies in iOS 26 die je na de installatie direct moet inschakelen!

Je moet natuurlijk niets, maar als je het nieuwe iOS 26 hebt geïnstalleerd is het volgens ons een goed idee om deze 5 functies aan te zetten.

5 functies in iOS 26 die je moet aanzetten

Het nieuwe iOS 26 brengt allerlei nieuwe functies naar je iPhone. Sommige daarvan staan al direct ingeschakeld, maar andere functies moet je eerst zelf aanzetten. We zetten 5 van die functies voor je op een rij!

1. Heldere weergave

Heb je iOS 26 geïnstalleerd, dan zie je direct het nieuwe Liquid Glass-effect. Afgezien van dit effect ziet je iPhone er echter nog steeds min of meer hetzelfde uit. Dat hoeft in iOS 26 niet zo te zijn. Wil je het uiterlijk écht veranderen, dan schakel je de Heldere weergave in! Dat doe je zo:

Druk lang op een leeg stukje van je thuisscherm; Tik linksboven op ‘Wijzig’; Tik in het menu op ‘Pas aan’; Kies beneden voor ‘Helder’.

2. Adaptieve stroom

Dankzij deze functie kan je iPhone de batterijduur verlengen wanneer je meer energie verbruikt dan normaal. Dit is mogelijk doordat in zo’n geval de helderheid van het scherm wordt verlaagd of bijvoorbeeld automatisch de energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld bij 20 procent. Al met al een handige functie om in te schakelen voor het geval je hem ooit nodig hebt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Batterij’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Opstartmodus’;

Schakel de optie ‘Adaptieve stroom’ in.

3. Tips om lenzen schoon te maken

In iOS 26 zit een functie die een melding geeft wanneer het tijd is om de lenzen van de camera’s schoon te maken. Handig als je dat zelf nog niet in de gaten had. Je moet de functie alleen wel aanzetten. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Camera’;

Scrol helemaal naar beneden;

Schakel ‘Tips om lenzen schoon te maken’ in.

4. Oproepen filteren

Het is in iOS 26 mogelijk om oproepen te filteren. Oproepen en voicemails van onbekende nummers worden dan stil gehouden en naar de lijst met onbekende bellers verplaatst. Dit doe je door de optie ‘Onbekende bellers’ in te schakelen:

Open de app Instellingen;

Tik onderaan op ‘Apps’;

Scroll bijna helemaal naar beneden;

Tik op ‘Telefoon’;

Scrol helemaal naar beneden;

Schakel de optie ‘Onbekende bellers’ in.

5. Een nieuwe beltoon

Er zitten dus maar liefst 7 nieuwe beltonen in iOS 26. Gebruik je al heel lang dezelfde beltoon, dan is dit hét moment om een nieuwe te proberen. Dus: schakel eens een nieuwe beltoon in! Het werkt zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Horen en voelen’;

Tik beneden in beeld op ‘Beltoon’;

Maak je keuze

Meer iPhone-tips?

