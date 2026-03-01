4 verborgen Waze-functies die vrijwel niemand kent (maar erg handig zijn)

Waze lijkt misschien eenvoudig, maar de navigatie-app heeft ook verborgen functies die je vast nog nooit hebt gebruikt – hier zijn er vier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waze: 4 verborgen functies

De navigatie-app Waze zit vol functies die iedereen gebruikt. Denk aan flits- en filemeldingen, en alternatieve routes. Maar de app heeft ook features die verrassend weinig mensen kennen. Hier zijn vier verborgen functies van Waze waarmee je nog net wat slimmer navigeert.

Waze-navigatie en live verkeer Waze Inc. 9.4 (25.433 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Vooraf plannen

De meeste mensen starten Waze pas op het moment dat ze in de auto zitten om te vertrekken. Dat is op zich logisch, maar bij Waze kun je er ook voor kiezen om je rit van tevoren al te plannen. Dat doe je zo:

Zoek je bestemming en plan je route; Tik linksonder op ‘Vertrek later’; Kies een aankomsttijd; Waze berekent direct hoe laat je moet vertrekken; Tik rechtsboven op ‘Sla op’.

Waze houdt automatisch rekening met historische verkeersdata en met de verwachte drukte. Zo zie je direct of het wellicht de moeite waard is om iets eerder of iets later op je bestemming aan te komen. Waze stuurt je een melding wanneer het tijd is om te vertrekken, dus daar hoef je zelf ook niet op te letten.

2. Bedienen met je stem

Waze ondersteunt spraakbediening en dat is best handig als je aan het rijden bent. Je kunt bijvoorbeeld tegen Siri zeggen ‘Rij naar huis’ of ‘Geluid aan’, om maar iets te noemen. Daarnaast kun je een functie inschakelen zodat je ongelukken, files en dergelijke ook met je stem kunt melden. Dat doe je zo:

Tik linksboven in Waze op de drie streepjes;

Tik op ‘Instellingen’;

In het bovenste gedeelte tik je op ‘Stem en geluid’;

Schakel de optie ‘Spreek om te melden’ in.

Je kunt hier ook gelijk bekijken welke opdrachten je Siri nog meer kunt geven. Tik daarvoor onder ‘Spraakbediening’ op ‘Siri-opdrachten’.

3. Kaartweergave aanpassen

Waze kan je zo’n beetje overal voor waarschuwen, maar dat betekent in de praktijk dat je op sommige stukken wel erg veel meldingen krijgt. Wil je meer rust? Loop dan eens door de instellingen heen en laat alleen die meldingen ingeschakeld die je echt belangrijk vindt. Die instellingen vind je hier:

Tik linksboven in Waze op de drie streepjes;

Tik op ‘Instellingen’;

Onder ‘Rij-voorkeuren’ tik je op ‘Waarschuwingen en meldingen’;

Tik op ‘Meldingen’.

Hier kun je alle categorieën doorlopen en meldingen uitschakelen die je niet belangrijk vindt. Zo maak je Waze rustiger en persoonlijker zonder dat je belangrijke informatie mist.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Word onzichtbaar

Wil je even helemaal geen deel uitmaken van de Waze-community? Ook dat kan! Via ‘Instellingen > Privacy’ kun je de optie ‘Word onzichtbaar’ aanzetten. Als je dat doet kunnen andere Waze-gebruikers jouw auto niet live op de kaart zien. Je gebruikt de app gewoon normaal, maar zonder zichtbaar te zijn in de community.

Meer tips?

Vond je deze verborgen Waze-tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!