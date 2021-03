4 manieren om iPhone-foto’s uit te wisselen met je pc of Mac

Een iPhone is niet alleen een smartphone, maar ook een fotocamera. Maar waar blijven de iPhone foto’s als je ze hebt genomen? En wat doe je als je ruimte nodig hebt voor nieuwe kiekjes? We geven vier praktische tips.

iPhone Foto’s overzetten naar je pc of Mac

Bezitters van een Mac kunnen iPhone foto’s gemakkelijk importeren via de Foto’s-app. Windows-gebruikers moeten hun iPhone of iPad eerst ontgrendelen met de toegangscode en ervoor zorgen dat hun pc het iOS-apparaat vertrouwt. Meer daarover lees je op de website van Apple Support. Hieronder laten we je een viertal manieren zien om iPhone-foto’s uit te wisselen met je Windows pc of Mac.

1. De Foto’s-app van macOS

Voor het importeren via de Foto’s-app sluit je jouw iPhone met een usb-kabel aan op je Mac of iMac. Open de Foto’s-app en kies onder ‘Apparaten’ de naam van jouw iPhone. De app toont de foto’s die op je toestel staan. In de app staat rechtsboven in het venster ‘importeer foto’s’. Als je daarop klikt, worden alle foto’s van je iPhone naar de Mac gekopieerd. Wil je niet alle plaatjes overladen, dan kun je eerst een selectie maken. Na het importeren wordt gevraagd of je de foto’s op je iPhone wilt verwijderen of bewaren.

2. iPhone foto’s overzetten naar Windows

Wil je foto’s kopiëren naar Windows 8 of 10, dan kan dat onder meer via Windows Verkenner. Je koppelt daarvoor je iPhone met een usb-kabel met je computer. Via ‘Mijn computer’ klik je naar je iOS-apparaat en kies je voor \Internal Storage\DCIM\100APPLE.

Vervolgens kun je (alle) foto’s selecteren en naar je computer overzetten. Vanuit de computermap kun je eveneens foto’s verwijderen die je niet meer nodig hebt. Wordt je iPhone niet herkend, sluit hem dan op een andere usb-poort aan of bekijk deze pagina voor meer informatie.

Een andere optie is de Simple Transfer-app. Deze gratis app kun je gebruiken om foto’s vanaf je iPhone snel en gemakkelijk naar een Windows PC te sturen. Met de gratis versie kun je maar een paar foto’s downloaden. De betaalde versie laat je al je foto’s razendsnel overzetten.

Simple Transfer - Photo+Video Rambax, LLC 9 (401 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Foto’s van computer naar iOS via Finder of iTunes

Naast foto’s kopiëren van je iPhone naar de computer, kan het ook andersom met de Finder vanaf macOS Catalina. Door je iPhone met een kabeltje aan je computer te koppelen en deze te vertrouwen, kun je via het Foto’s-tabblad precies zien welke foto’s er op het toestel staan en deze kopiëren naar de harde schijf van je Mac.

Heb je een Mac met macOS Mojave of ouder? Dan moet je dit via iTunes doen. Na het aansluiten van je iPhone via usb klik je op jouw apparaat in iTunes. In de bovenste navigatiebalk klik je ‘Foto’s’ aan. Van daaruit kun je mappen van je computer met je iPhone synchroniseren. De plaatjes komen in je fotorol te staan.

4. Gebruik een clouddienst

Wil je in staat zijn foto’s uit te wisselen tussen iPhone en pc of Mac, dan kun je een clouddienst gebruiken. De meest populaire is Dropbox, een gratis app die 2GB opslagcapaciteit biedt, wat kan worden uitgebreid naar 18GB. Ook voor pc of Mac is er een gratis programma voor dat je kan gebruiken. Het enige wat je nodig hebt, is een Dropbox-account (eveneens gratis). Je koppelt zowel je iPhone als je computer aan het account.

Elke foto die je vervolgens uploadt naar Dropbox (dat kan automatisch), is op elk apparaat waarop je inlogt beschikbaar. Vanuit daar is het gemakkelijk naar je harde schijf kopiëren. Een ander alternatief is Google Foto’s van Google, deze iOS-app werkt ongeveer hetzelfde van de Foto’s-app van Apple maar slaat bestanden ook automatisch op in de cloud, zodat je er gemakkelijk bij kunt.

Ook iCloud van Apple is een dienst waarmee je onder meer foto’s en bestanden kunt bewaren in de cloud. Op die manier nemen je foto’s geen ruimte in op je Mac en worden je foto’s wel veilig bewaard. Je krijgt 5GB aan gratis cloudopslag die je kunt gebruiken op je pc, Mac of iOS-toestel.

