iPhone-tips: 3 functies van iOS 26 die je waarschijnlijk nog niet gebruikt

Veel functies van iOS 26 hebben we al wel eens besproken, maar toch denken we dat je deze 3 functies waarschijnlijk nog altijd niet gebruikt.

3 functies van iOS 26 die je nog niet gebruikt

Je hebt er misschien wel al eens over gehoord, maar toch achten we de kans dat je deze 3 functies van iOS 26 nog niet gebruikt redelijk groot. In de iPhone-tips van deze week stellen we ze daarom (weer) aan je voor!

1. PDF’s bewerken op je iPhone

Tot iOS 26 was de app Voorvertoning alleen beschikbaar op de Mac. Inmiddels vind je de app ook terug op de iPhone en Apple lost er meteen een bekend probleem mee op. Dat probleem is het bewerken van PDF’s, want dat was nooit gemakkelijk op je iPhone. Met Voorvertoning in iOS 26 wordt dat een stuk eenvoudiger.

Je opent, bewerkt en deelt documenten nu wel direct op je iPhone. Ook kun je formulieren automatisch invullen via Autofill, documenten scannen vanuit de app en bestanden exporteren. Het is misschien geen opvallende nieuwe feature, maar wel een die je in het dagelijks gebruik verrassend kunt gebruiken.

2. AutoMix

Apple Music had al een crossfade-functie, maar de functie AutoMix in iOS 26 gaat een stapje verder. Deze nieuwe optie analyseert automatisch het tempo en de beat van nummers en kiest het juiste moment om over te schakelen. Dankzij slimme technieken zoals time-stretching en beatmatching lopen nummers dan naadloos in elkaar over. Het klinkt daardoor meer als een dj-mix dan als een abrupte overgang.

Vooral tijdens een feestje komt de functie AutoMix goed van pas, maar bijvoorbeeld tijdens het sporten is het ook handig. Je hoeft er ook helemaal niets voor te doen: zet AutoMix aan in de instellingen van Apple Music en de app regelt de rest. Je hebt wel een abonnement op Apple Music nodig om deze functie te gebruiken.

3. Visuele Intelligentie

De functie Visuele Intelligentie is in iOS 26 geïntegreerd in de screenshot-tool. Visuele Intelligentie herkent wat er op je scherm staat en laat je direct acties uitvoeren. Zie je een telefoonnummer? Dan kun je dat nummer direct bellen of opslaan. Staat er een adres? Je kunt het direct bekijken via Apple Kaarten (zie afbeelding hieronder). Je kunt ook onbekende afbeeldingen laten analyseren.

Dankzij deze functie hoef je voortaan niet meer alles handmatig te kopiëren of over te typen. In de praktijk scheelt je dat behoorlijk wat kleine, vervelende handelingen en daarmee ook tijd.

