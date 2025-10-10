3 handige functies van iOS 26 die je nog niet kende

Als je iOS 26 geïnstalleerd hebt dan ken je de meeste nieuwe functies nu wel, maar deze 3 functies ben je vermoedelijk nog niet tegengekomen.

3 handige functies van iOS 26

Apple heeft iOS 26 in september uitgebracht en daarmee een hele reeks nieuwe functies en wijzigingen naar je iPhone gebracht. Maar niet alle functies hebben veel aandacht gekregen, waardoor de kans groot is dat je er een aantal hebt gemist. We zetten er drie voor je op een rij!

1. Verplaats widgets naar beneden

Sinds iOS 18 kun je zelf widgets kiezen die op het Vergrendelscherm worden weergegeven. Alleen kon je de plaats niet zelf bepalen. Alle widgets bevonden zich altijd boven in het scherm. Dat is in iOS 26 veranderd.

Het aanpassen en vervangen van widgets op het Vergrendelscherm is niet veranderd. Je hebt nu alleen de optie om widgets naar beneden te slepen. Dat is vooral handig als je de widget graag met één hand wilt kunnen bedienen. Aanpassen gaat zo:

Druk lang op het Vergrendelscherm;

Tik beneden op ‘Pas aan’;

Sleep widgets naar de gewenste plek;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’;

Tik op het aangepaste scherm.

2. Gebruik je AirPods als microfoon

Wil je een interview opnemen en heb je geen draadloze microfoon? Dan kun je in iOS 26 je AirPods 4, AirPods Pro 2 of AirPods Pro 3 daar voor gebruiken! Je moet het alleen even inschakelen in de Instellingen:

Verbind je AirPods met je iPhone;

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Horen en voelen’;

Tik op ‘Invoer’ en selecteer je AirPods.

Je kunt nu een video-opname starten en het geluid tegelijkertijd opnemen via je AirPods!

3. Bedien de camera met je AirPods

Je kunt in iOS 26 je AirPods 4 en AirPods Pro 2 niet alleen gebruiken als draadloze microfoons, je kunt er ook de Camera-app op je iPhone mee bedienen! Zo schakel je de functie in:

Verbind je AirPods met je iPhone;

Open de app Instellingen;

Tik op jouw AirPods;

Scrol naar beneden en tik op ‘Camera-afstandsbediening’;

Kies ‘ Druk eenmaal’ of ‘Houd ingedrukt’.

Zodra de functie is ingeschakeld, werkt deze naadloos samen met de Camera-app. Draag ten minste één gekoppelde AirPod en open de Camera-app. Stel vervolgens scherp zoals je altijd doet. Gebruik tot slot het gekozen AirPods-gebaar om op afstand een foto te maken.

