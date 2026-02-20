iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

10 iPhone-tips die je zeker niet mag missen (als je ze nog niet kent)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
20 februari 2026, 18:58
4 min leestijd
10 iPhone-tips die je niet mag missen

Hoe goed je je iPhone ook kent, er zijn altijd dingen die je ontgaan – daarom zetten we in deze iPhone-tips 10 onmisbare features op een rij!

10 iPhone-tips die je niet mag missen

Een paar van deze 10 iPhone-tips ken je misschien al, maar de meeste mensen kennen ze zeker niet allemaal. Wij zetten ze voor je onder elkaar! En wil je nóg meer uit je iPhone halen? Bekijk dan hier onze speciale uitgave, waarmee je alle belangrijke en geheime functies van je iPhone ontdekt:

1. Adaptieve stroom

Adaptieve energiemodus gebruikt AI om jouw ‌iPhone‌-gewoonten te leren kennen. Als je op een bepaalde dag meer batterij verbruikt, kan deze instelling andere functies aanpassen of uitschakelen om het energieverbruik te beperken. Zo schakel je het in:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Batterij’;

  3. Scrol naar beneden en tik op ‘Energiebesparingsmodus’;

  4. Schakel ‘Adaptieve stroom’ in.

10 iPhone-tips

Adaptieve stroom is wel alleen beschikbaar op nieuwere ‌iPhone‌-modellen. Je kunt op oudere toestellen ongeveer hetzelfde bereiken door te beperken welke apps op de achtergrond mogen worden vernieuwd.

2. Wekker in de app Herinneringen

Je kunt een wekker instellen voor een herinnering in de gelijknamige app. In dat geval krijg je dus geen melding, maar gaat je wekker af. Je kunt vervolgens kiezen voor sluimeren of uitschakelen. Instellen doe je zo:

  • Open de app Herinneringen;
  • Maak een nieuwe herinnering aan of open een bestaande;
  • In de functiebalk tik je op het agenda-icoontje;
  • Tik op ‘Aangepast’ en schakel de optie ‘Dringend’ in;
  • Vul de gewenste datum en tijd in, en tik rechtsboven op het vinkje.
10 iPhone-tips

Met de functie ‘Kopieer link met markering’ kun je vanuit Safari een stuk tekst markeren en delen met iemand. De link leidt dan direct naar de plek op de website die je wilt laten zien. Dit doe je door de tekst te selecteren en dan op de selectie te tikken. In het snelmenu dat dan verschijnt, kies je voor ‘Kopieer link met markering’.

safari

4. Meer opties voor de actieknop

Standaard wijs je één actie toe aan de actieknop. Maar als je deze instelt op een Opdracht, kun je een pop-up met meerdere opties maken. Je hebt dan dus toegang tot meerdere sneltoetsen. Dit is volledig aanpasbaar en je bent alleen beperkt tot wat de app Opdrachten kan doen. Je past de functie van de actieknop aan door in de app Instellingen op ‘Actieknop’ te tikken. Veeg vervolgens horizontaal tot je ‘Opdracht’ tegenkomt. Tik dan op ‘Kies een opdracht’ om een opdracht toe te voegen.

10 iPhone-tips

Voor inspiratie lees je ook het artikel iPhone-tips: laat je iPhone voor je werken met de app Opdrachten.

5. Effectieve zoeken in Berichten

Zoeken in de Berichten-app werkt niet bepaald optimaal en het kan moeilijk zijn om te vinden wat je zoekt. Gelukkig bestaat er een (Engelstalige) Opdracht waarmee je ook parameters zoals een datum kunt toevoegen. Bovendien kun je de resultaten ordenen met de nieuwste berichten bovenaan. Tik op deze link en vervolgens op ‘Haal opdracht op’ om de Opdracht toe te voegen.

opdracht zoeken berichten

6. AirPods als afstandsbediening voor je camera

Je kunt de knop op je AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4 gebruiken als afstandsbediening voor de camera van je iPhone. Door in het steeltje van de AirPods te knijpen, maak je een foto of start je een video. Ideaal voor handsfree opnamen.

7. Sluimerduur aanpassen

Sinds iOS 26 ben je niet langer beperkt tot een sluimerduur van 9 minuten wanneer de wekker afgaat. Je kunt de tijd nu aanpassen en ’s ochtends dus wat korter of juist langer sluimeren. De optie staat direct onder de sluimerschakelaar wanneer je de wekker instelt.

10 iPhone-tips

8. Podcasts-opties

In de Podcasts-app kun je per programma de instellingen ‘Verbeter dialogen’ en de afspeelsnelheid aanpassen. Zodoende hoef je niet voor elke podcast dezelfde instellingen te gebruiken. Tik gewoon op de huidige afspeelsnelheid (links) om de instellingen te veranderen.

podcasts

9. Sluimer meldingen

Meldingen van bijvoorbeeld Agenda kun je sluimeren. Druk gewoon lang op de melding die op het vergrendelscherm verschijnt en tik op ‘Sluimer’. Vervolgens kun je kiezen voor een sluimertijd van een paar minuten, een uur of een zelfgekozen tijd.

sluimer

10. Screenshots

Wil je screenshots liever niet meer op volledig scherm bekijken? Je kunt deze functie heel gemakkelijk uitschakelen. Dit doe je als volgt:

  • Open de app Instellingen;
  • Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Schermafbeelding’;
  • Schakel ‘Schermvullende voorvertoningen’ uit.
10 iPhone-tips

Meer iPhone-tips?

Vond je deze 10 iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iOS iPhone Apple

