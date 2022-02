watchOS 9 wordt de grote software-update voor de Apple Watch van 2022. De nieuwe versie is vanaf dit najaar te downloaden. Op deze pagina houden we je op de hoogte van alle informatie over de release date, nieuwe functies en meer.

Dit is watchOS 9 in een notendop:

Release date en downloaden: vermoedelijk komt de opvolger van watchOS 8 in september 2022 uit. Vervolgens kan iedereen met een ondersteunde Apple Watch watchOS 9 downloaden.

vermoedelijk komt de opvolger van watchOS 8 in september 2022 uit. Vervolgens kan iedereen met een ondersteunde Apple Watch watchOS 9 downloaden. Bèta : voordat de definitieve (stabiele) versie van watchOS 9 verschijnt, brengt Apple enkele testversies uit. Eerst kunnen ontwikkelaars van apps hiermee aan de slag. Later verschijnen ook bèta’s voor het grote publiek.

: voordat de definitieve (stabiele) versie van watchOS 9 verschijnt, brengt Apple enkele testversies uit. Eerst kunnen ontwikkelaars van apps hiermee aan de slag. Later verschijnen ook bèta’s voor het grote publiek. Functies: er is nog weinig bekend over de nieuwe functies van watchOS 9.

Wanneer kan ik watchOS 9 downloaden?

Dat is nog niet duidelijk. Apple moet nog bekendmaken wanneer we de nieuwe update kunnen downloaden. Wel is het mogelijk om op basis van eerdere versies een inschatting te doen.

watchOS 8 werd bijvoorbeeld in juni 2021 aangekondigd tijdens WWDC, Apples jaarlijkse bijeenkomst voor app-ontwikkelaars. Vervolgens kon deze groep aan de slag met bètaversies. Deze testversies gebruikt Apple om te controleren of de software goed werkt, en om eventuele puntjes op de i te zetten.

Na een bèta voor ontwikkelaars brengt men vaak een testversie voor ‘gewone’ Apple Watch-dragers uit. Zodra ook deze versie is goedgekeurd volgt de definitieve versie voor het grote publiek. Omdat watchOS 8 verkrijgbaar was vanaf september 2021, denken we dat je watchOS 9 vanaf september 2022 kunt downloaden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kan mijn Apple Watch watchOS 9 downloaden?

Ook dat is nog onzeker. Tijdens de presentatie maakt Apple altijd bekend welke Watch-modellen kunnen updaten. Wederom is het wel mogelijk om een gedegen inschatting te maken.

Vrijwel ieder jaar valt een ouder model af. Omdat je minstens een Apple Watch 3 nodig hebt om watchOS 8 te kunnen draaien, is het mogelijk dat dit model afvalt. In dat geval heb je minstens een Apple Watch Series 4 nodig om watchOS 9 te kunnen downloaden.

Wat zijn de nieuwe functies van watchOS 9?

watchOS 8 was, met respect, een enigszins teleurstellende update. Er werden vooral puntjes op de i gezet, in plaats van vernieuwende functies toegevoegd. De buitenwacht hoopt dat dit bij watchOS 9 niet het geval is.

Jammer genoeg zijn er nog weinig concrete geruchten over de functies van de nieuwe Apple Watch-software naar buiten gekomen. We moeten het daarom voorlopig doen met concepten. Hierin laten ontwerpers zien hoe watchOS 9 er mogelijk uit kan komen te zien.

Concept van watchOS 9

Zo geeft designer Parker Ortolani aan hoe Apple het thuisscherm van de Apple Watch flink overzichtelijker kan maken. Het huidige startscherm lijkt op een bijenraat, waarbij apps als het ware over je scherm dansen. Dat maakt het soms lastig om applicaties te vinden.

In het watchOS 9-concept van Ortolani is het standaardstartscherm daarom een simpele lijst, waarbij je boven naar beneden navigeert. Deze manier van navigeren is een stuk makkelijk. Wel is de nieuwe ‘oplossing’ saaier.

Gelukkig kunnen nieuwe wijzerplaten wat leven in de brouwerij brengen. Ortolani laat zien hoe Apple watchfaces met het iconische Apple Garamond-lettertype kan maken.

Tot slot fantaseert de ontwerper over een toekomst waarin widgets de aandacht krijgen die ze verdienen. De iPhone, iPad en Mac kunnen al langer aan de slag met deze ‘grotere versies’ van apps. Een widget op de Apple Watch kan bijvoorbeeld weersinformatie tonen.

Lees verder: watchOS 9-concept brengt widgets en nog veel meer naar de Apple Watch

Wil je op de hoogte blijven van watchOS 9? Meld je dan aan voor de iPhoned-nieuwsbrief, of download onze gratis app!