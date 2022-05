Siri is de digitale assistent van Apple. Siri kom je tegen in de besturingssystemen iOS, watchOS en tvOS. De app gebruikt spraakherkenning om gebruikers aanbevelingen te doen en stemcommando’s uit te voeren. Siri past zich aan de voorkeuren van gebruikers aan om de zoekresultaten zo persoonlijk mogelijk te maken. Met de applicatie kun je bijvoorbeeld het weerbericht opvragen, een taxi bestellen of de wekker zetten.



Siri werd geïntroduceerd in iOS 5 en is dus al een hele lange tijd beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac. We zitten op het moment al op iOS 15. Door de jaren heen is de spraakassistent sterk verbeterd. Zo spreekt Siri inmiddels Nederlands en Vlaams en wordt natuurlijk taalgebruik probleemloos opgepikt. Sinds iOS 9 is Siri op meerdere plekken te vinden, bijvoorbeeld door de homeknop ingedrukt te houden bij oudere iPhone’s of door naar het meest linkse homescreen te gaan. Daar vind je de zoekfunctie en handige suggesties van Siri. Ook kun je Siri op nieuwere iPhones en iPads op afstand activeren door ‘Hé Siri’ te roepen.

Siri: de stem van de toekomst (en van nu)

Siri maakt gebruik van informatieve partners zoals Google, Yahoo en de New York Times om spraakcommando’s zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De Amerikaanse stem van Siri werd al in 2005 ingesproken door stemactrice Susan Bennett. Zij zocht in oktober 2013 de publiciteit, nadat er een massale online zoekactie was opgezet. Bennett is erg trots dat haar stem is gebruikt voor Siri, al kwam het nieuws als een totale verrassing voor haar. Wie de Nederlandse (en mannelijke) stem van Siri heeft ingesproken, is niet bekend. Tegenwoordig heeft Siri ook al een genderneutrale stem. Bezoek ook de officiële website van Siri.

Siri Nederlands sinds iOS 8

Sinds de komst van iOS 8 is Siri in 22 nieuwe talen beschikbaar. In iOS 8 kun je met Siri je iPhone openen met de woorden ‘Hey Siri’. Als je het instelt, luistert Siri namelijk altijd. Ook biedt Siri voortaan Shazam-integratie. Apples persoonlijke assistent kan je dus helpen het nummer te vinden waar je naar luistert. Je streamt het nummer dan meteen via Spotify of Apple Music.

Sinds iOS 8.3 is Siri eindelijk in het Nederlands beschikbaar. Ook gebruikers uit Denemarken, Zweden, Portugal, Thailand, Turkije en Rusland konden vanaf iOS 8.3 in hun eigen taal tegen Siri praten. De ondersteuning voor Nederlands heeft lang geduurd, want Siri werd al in 2011 gelanceerd. Wel was woorden dicteren in het Nederlands al eerder mogelijk.

iOS 9: Siri werd slimmer en sneller

iOS 9 bracht een aantal belangrijke verbeteringen en maakte tegelijkertijd Siri een stukje slimmer en sneller. Sinds deze update kun je hem meer en op verschillende manieren vragen stellen. Zo is het mogelijk om te vragen naar ‘Foto’s uit september’ of ‘Video’s die ik in Utrecht heb opgenomen’. Ook kun je herinneringen instellen op basis van locatie. Siri herkent het bijvoorbeeld als je thuis bent, zodat je een melding krijgt dat je de wasmachine moet aanzetten. Ook spreekt Siri vanaf nu Vlaams en is het design meer in lijn met dat van de Apple Watch. Het geluidje dat aangeeft dat Siri actief is, is verdwenen.

De rol van Siri op je iPhone en iPad is veel groter sinds iOS 9. De assistent zit verscholen in kleine hoekjes van de software, niet alleen als je hem stemcommando’s geeft. Zo doet Siri suggesties voor ontvangers die je vaak mailt als je een nieuw bericht aanmaakt. Ook biedt Siri aan om verder te gaan met de podcast de je eerder luisterde als je je koptelefoon inplugt. Word je gebeld door een onbekend nummer, maar staat dat nummer wel in één van je e-mails, dan toont Siri wie je mogelijk probeert te bellen. Handig.

Siri sinds OS 15: dit zijn de nieuwe functies

Siri kan verbanden leggen en doorvragen

Siri snapt het nu als je over een specifiek onderwerp doorvraagt. De stemherkenning heeft nog steeds door over welk onderwerp je praat. Wanneer je bijvoorbeeld hebt gevraagd ‘Wat zijn de openingstijden van de Efteling?’ kun je daarna meteen doorvragen met ‘En hoe ver is het vanaf hier?’ Siri zal je dan vertellen hoe ver het naar de Efteling is.

Daarnaast deelt Siri foto’s en muziek nu makkelijker. Vind je iets leuk of mooi? dan hoef je enkel te zeggen ‘deel dit met Jos’. Ook in Siri (in Amerika) offline te gebruiken. Siri verwerkt de spraakopdrachten dan alleen op je telefoon en ze worden niet meer naar de servers van Apple gestuurd.

Siri wordt belangrijker dan ooit, ook op de mac



Een grote stap die Siri in 2019 zette is die naar de mac. In datzelfde jaar kon je ook externe apps aan het stemprogramma koppellen. Nu kon je ook Spotify bijvoorbeeld activeren met je stem. Dit is anno nu niet meer dan normaal, maar is dus niet altijd zo geweest.

Siri zou in dit geval een vast plekje in de rechter bovenhoek van de menubalk krijgen, en is ook handmatig aan het Dock onderin beeld toe te voegen.

De HomePod is slimme siri speaker



In mei 2016 verschenen de eerste geruchten over een nieuw product van Apple waarbij Siri centraal staat. Door Siri in een speaker te verpakken krijgt de assistent een vaste plek in de huiskamer zodat hij (of zij) altijd in de buurt is om een vraag aan te stellen. Deze Siri speaker is een duidelijk antwoord op Google Home, een nieuw product van Google dat iets soortgelijks doet.

Tegenwoordig weten we wel beter. Deze slimme speaker is natuurlijk de HomePod of de HomePod mini geworden. Ook hierbij staat Siri centraal. Deze slimme speaker werkt namelijk samen met Siri voor het bedienen van je muziek en HomeKit-apparaten. Zo kan je heel je huis besturen.