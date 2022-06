Op deze pagina lees je alles over de nieuwste versie van het besturingssysteem voor je Mac: macOS 13 Ventura. Hier lees je meer over de nieuwe functies, wanneer je macOS 13 Ventura kan installeren en welke Macs de update krijgen.

macOS 13 Ventura: het complete overzicht

Heb je te weinig tijd om deze hele pagina te lezen? Check dan hieronder ons handige korte overzicht.

De naam: macOS 13 heeft de naam Ventura (een grote stad in Californië)

macOS 13 heeft de naam Ventura (een grote stad in Californië) Onthulling : Apple presenteerde de update tijdens WWDC 2022 op 6 juni.

: Apple presenteerde de update tijdens WWDC 2022 op 6 juni. Downloaden : De nieuwe macOS-versie komt dit najaar uit voor jouw Mac uit.

: De nieuwe macOS-versie komt dit najaar uit voor jouw Mac uit. Ondersteuning : De meeste Macs die op de vorige versie, Monterey, draaien kunnen naar verwachting ook updaten naar Ventura. Verderop tref je een lijst van alle ondersteunde Macs.

: De meeste Macs die op de vorige versie, Monterey, draaien kunnen naar verwachting ook updaten naar Ventura. Verderop tref je een lijst van alle ondersteunde Macs. Nieuwe functies: Stage Manager, verbeterde Spotlight en FaceTime integratie met je iPhone

macOS Ventura release en onthulling

In de avond van 6 juni 2022 kondigde Apple macOS 13 Ventura officieel aan. Het duurt echter nog even voordat we deze update ook kunnen downloaden. We verwachten dit in oktober of november van dit jaar.

Voorafgaand aan deze officiële release brengt Apple meerdere bèta’s uit. Deze zijn bedoeld voor ontwikkelaars om hun software op de nieuwe macOS te toetsen. Ook komt er een publieke testversie.

Kun jij macOS 13 Ventura straks installeren op je Mac? In dit kopje kom je er achter. We hebben namelijk een overzicht gemaakt met de Macs die een update naar macOS 13 Ventura kunnen verwachten:

macOS Ventura downloaden en installeren

Het is helaas nog niet mogelijk om macOS Ventura te downloaden en te installeren op je Mac. De eerste ontwikkelaarsbèta van macOS 13 is al uit. Deze is echter puur bedoeld voor de mensen achter de schermen.

Wil je meedoen met het testen van de publieke bèta? Dan moet je nog even wachten. We verwachten dat je ongeveer 1,5 week na de aankondiging dit kan doen. Dat regel je via het Apple Beta Software Program. Deze software versie is echter niet stabiel. We raden je daarom ook aan om deze testversie niet te installeren op de Mac die het meest gebruikt.

Dit zijn de nieuwe functies van macOS 13 Ventura

In tegenstelling tot zijn voorganger introduceert macOS Ventura wel veel veranderingen. Waar bij macOS 12 Monterey de focus lag op kleine praktische verbeteringen, zien we veel nieuwe functies op macOS 13 verschijnen. In dit kopje lees je daar alles over.

1. Stage Manager op macOS 13 Ventura

Met ‘Stage Manager’ kan je gestructureerder te werk gaan terwijl je veel apps open hebt. Met de nieuwe MacBook Air 2022 met de M2-chip kan dat ook zeker! Vanaf het Bedieningspaneel kies je de app en komt deze naar voren. De overige apps schuiven naar de zijkant. Je werkproces is nu sneller en fijner.

Je kan met deze functie meerdere apps in een groep gooien. Gebruik je bijvoorbeeld vaak Photoshop in combinatie met iMovie? Dan voeg je die toe aan een ‘werkgroep’ en je wisselt dan enkel tussen deze apps. Je raakt dan niet afgeleid door bijvoorbeeld je browser. Daarnaast kan je met macOS 13 Ventura ook met één klik op de knop bij je bureaublad komen om bij je bestanden te raken. Tot op het heden werkte macOS niet bijzonder handig met ‘drag & drop’.

2. Spotlight zoekt dieper, Mail-app en Safari verbetert

Spotlight, dé zoekfunctie van je Mac, zoekt niet alleen naar apps en snelkoppelingen. Nee, ook foto’s en bestanden poppen nu op bij een zoekopdracht. Ook start je nieuwe acties zoals het zetten van een wekker. Je bereikt Spotlight door rechtsboven in op het vergrootglas-icoontje te klikken of door cmd + spatiebalk in te drukken.

Ook zien we dat de bibliotheken van bijvoorbeeld Apple Music en Apple TV+ zijn geïntegreerd. Zo zet je via deze functie nu nog makkelijker muziek op zonder de Apple Music-app te hoeven laden. Spotlight werkt dus niet alleen sneller, maar gaat ook dieper.

3. Mail-app en Safari hebben nieuwe functies

De Mail-app heeft in macOS 13 Ventura een update gekregen. Zo kan je nu verstuurde mailtjes terughalen of verwijderen voor iedereen. Daarnaast kan je je mailtje ook inplannen. Kies waar en wanneer je het mailtje verstuurd. Als je nu de foute dingen intypt in de zoekbalk van de Mail-app, geeft de app je resultaten die lijken op jouw zoekopdracht. Handig voor als je niet precies weet waar je naar op zoek bent.

In macOS 13 Ventura introduceert Safari een nieuwe manier voor gebruikers om samen te browsen: Shared Tab Groups. Hiermee kan je gedeelde tabbladgroepen maken. Zo kan je met vrienden of collega’s je favoriete site in Safari delen en live zien welke tabbladen zij bekijken. Ook kan je vanuit de browser een FaceTime-gesprek starten of een lijst met bladwijzers samen samenstellen.

Safari wordt ook veiliger met ‘Passkeys’. Dit is een nieuwe manier om wachtwoorden te delen en werkt via de biometrische gegevens in je Mac. Denk hierbij aan Face ID en Touch ID.

4. Gedeelde fotobibliotheek in iCloud

Via de nieuwe functie in iCloud, Shared Photo Library, kunnen gebruikers nu een aparte map maken. Deze kan gedeeld worden met maximaal zes gezinsleden. Hier voeg je zowel eigen foto’s, als gezamenlijke foto’s toen. Ook herkent de service automatisch wie er op welke foto staat (zonder er een naam bij te zetten). Zo orden je vakantiekiekjes of familiefoto’s nóg eenvoudiger. Elke gebruiker in deze gedeelde fotobibliotheek kan gedeelde foto’s en video’s toevoegen, verwijderen, bewerken of favoriet maken.

5. FaceTime nu automatisch met zowel je Mac als je iPhone

Via HandOff zorgt macOS 13 Ventura ervoor dat FaceTime nog handiger werkt. Stel: je belt met je iPhone en als je achter je bureau gaat zitten, wil je dit via de Mac doen. ‘Continuity Camera’ zorgt er voor dat dit mogelijk is.

Daarnaast kan je je iPhone nu gebruiken als webcam voor je MacBook. Deze herkent automatisch dat je iPhone aan je laptop zit. Ook kan je nu Portretmodus en Middelpunt gebruiken op je Mac via je iPhone. De ultragroothoeklens zorgt voor een nieuwe functie. ‘Desk View’ zorgt voor een topdown-view geven van bijvoorbeeld je bureau. Hiervoor heb je wel een standaard voor nodig. Deze gaat Belkin in de toekomst leveren.

6. Overige functionaliteiten in macOS 13 Ventura

Er zijn nog veel meer nieuwe vette functies in macOS 13 Ventura. Wij hebben ze nog voor je opgesomt:

Live Text biedt nu ook ondersteuning voor video’s gepauzeerde videoframes. Je haalt nu tekst uit gepauzeerde filmpjes. Daarnaast kunnen gebruikers nu ook het onderwerp van een afbeelding weghalen en het in een andere app plaatsen.

biedt nu ook ondersteuning voor video’s gepauzeerde videoframes. Je haalt nu tekst uit gepauzeerde filmpjes. Daarnaast kunnen gebruikers nu ook het onderwerp van een afbeelding weghalen en het in een andere app plaatsen. Visual Look Up herkent nu meer dieren, vogels, insecten, standbeelden en nog meer bekende plekken. Dit is helaas niet in Nederland beschikbaar.

herkent nu meer dieren, vogels, insecten, standbeelden en nog meer bekende plekken. Dit is helaas niet in Nederland beschikbaar. Apple zorgt voor een verbeterde ervaring van het gamen . Er komen wat nieuwe games naar de Mac. Daarnaast gaat het laden van de game sneller en het wordt ook soepeler.

. Er komen wat nieuwe games naar de Mac. Daarnaast gaat het laden van de game sneller en het wordt ook soepeler. De Weer- en Klok-app van de iPhone zijn nu ook voor de Mac beschikbaar.

van de iPhone zijn nu ook voor de Mac beschikbaar. Apple lanceert nieuwe toegankelijkheidsfuncties . Denk hierbij aan live ondertiteling en typen om te spreken.

. Denk hierbij aan live ondertiteling en typen om te spreken. Systeemvoorkeuren heet nu Systeeminstellingen en lijkt op de instellingen-app van de iPhone.

Waarom heet macOS 13 zo en wanneer is de release?

Bij macOS verwijst de naam altijd naar een plek in Californië, de locatie van Apple. Dit jaar is de Ventura in macOS 13 een verwijzing naar een grote stad in het gebied. De release van macOS 13 is ‘dit najaar’. Je zult nog even moeten wachten dus voordat je al deze nieuwe functies kan uitproberen op je Mac. Tegen die tijd leggen wij je uit hoe je de nieuwe software kan downloaden en installeren. Stay tuned!