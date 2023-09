macOS Sonoma (14)

Dit najaar is macOS Sonoma dé update voor je Mac. De nieuwste software-versie brengt opnieuw handige functies naar de Macs. Dit is er nieuw!

macOS Sonoma – In het kort

Widgets komen naar de Mac

Gamen in gamemodus

Updates voor Safari

Toffe screensavers

Verschijnt dinsdag 26 september

Apple brengt macOS Sonoma uit

Op dinsdag 26 september brengt Apple macOS Sonoma uit. Met de update wordt het eindelijk mogelijk om widgets toe te voegen aan het bureaublad op je Mac. Daarnaast krijgt Safari er handige (en veilige) functies bij én wordt Notities een stuk uitgebreider. Er komt met macOS Sonoma geen grote update naar je Mac, maar Apple lanceert toch een aantal leuke en handige functies. Wij zetten de belangrijkste functies voor je onder elkaar.

Widgets nu ook beschikbaar op de Mac

Niet alleen in iOS 17 heeft Apple de widgets op de schop genomen, ook in macOS Sonoma spelen widgets een belangrijke rol. Je kunt namelijk voor het eerst widgets vastmaken aan het bureaublad van je Mac. In macOS Ventura vond je widgets op je Mac nog terug in het berichtencentrum, maar konden ze niet standaard weergegeven worden op je scherm. In de nieuwe macOS-versie is dit dus eindelijk wél mogelijk.

Widgets van apps als Foto’s, de Weer-app en de agenda kunnen straks vastgemaakt worden op het bureaublad van je Mac. Ook tof: je hoeft de apps van de widgets niet op je Mac te installeren in macOS Sonoma. Als je de applicatie enkel op je iPhone hebt staan, kun je de widget al weergeven op je Mac. Je iPhone moet dan wel in de buurt van de Mac zijn en verbonden zijn via bluetooth.

Gamen in de gamemodus met macOS Sonoma

Een nieuwe functie in macOS Sonoma is de gamemodus (in het Engels de Game Mode). In deze modus krijgt het spel dat je speelt de hoogste prioriteit op je Mac, waardoor games veel soepeler werken in macOS Sonoma. Daarnaast neemt de gamemodus de vertraging weg, die normaal ontstaat als je een apparaat via bluetooth verbindt. Je AirPods en draadloze controllers hebben dus geen vertraging meer.

De nieuwe Game Mode werkt met alle games die ondersteuning hebben voor de Mac. En dat zijn er steeds meer, want er komt een nieuwe reeks nieuwe games naar de Mac, waaronder Death Stranding. Dit spel is straks al te pre-orderen in de App Store voor Mac. Het is de verwachting dat er nog veel meer games zullen volgen voor je Mac, zeker nu de gamemodus beschikbaar is in macOS Sonoma.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Updates voor Safari

Net als in iOS 17 wordt Safari in macOS Sonoma flink uitgebreid. Dit zijn voornamelijk nieuwe veiligheidsfeatures. Het is met de update bijvoorbeeld mogelijk om de incognito tabbladen te beveiligen met Face ID of Touch ID. Zo weet je zeker dat deze pagina’s niet per ongeluk geopend worden. Ook wordt het voor websites moeilijker om je gegevens te verzamelen en kun je profielen aanmaken in Safari.

Gebruik je bepaalde websites vaak, maar hebben die geen app? Dan is er goed nieuws, want het is met macOS Sonoma mogelijk om webapps te maken van de pagina’s die je vaak bezoekt. Zo maak je toch een applicatie van jouw favoriete website, die je toe kunt voegen aan het bureaublad of de dock van je Mac. Je hoeft de webpagina dan niet telkens opnieuw op te zoeken, maar bent er met één klik.

Meer nieuwe functies in macOS Sonoma

Daarnaast komen meer nieuwe functies naar je Mac met macOS Sonoma. Zo wordt het gemakkelijker (en leuker) om online een presentatie te geven met nieuwe functies voor de camera. Tijdens een videogesprek kun je effecten toevoegen aan je beeld en een presentatie achter je weergeven. Dit werkt met apps als FaceTime én Zoom.

Ook leuk: er komen met macOS Sonoma toffe screensavers naar je Mac. Dit zijn video’s in slowmotion van verschillende locaties over de wereld, zoals de Grand Canyon, Monument Valley en natuurlijk de heuvels in Sonoma. Er wordt een langzame video afgespeeld van deze landschappen, zodra je Mac(Book) op het toegangsscherm staat en er geen activiteit wordt uitgevoerd.

Waarom heet macOS 14 zo?

Bij macOS verwijst de naam altijd naar een plek in Californië, de locatie van Apple. Dit jaar is de Sonoma in macOS 14 een verwijzing naar een plaats in de staat. Sonoma staat bekend om de heuvels en het groene landschap. De omgeving is terug te zien op één van de screensavers in de nieuwe software-update.

De release van macOS 14 is op dinsdag 26 september, vermoedelijk om 19.00 uur Nederlandse tijd. De software-update verschijnt dan vanzelf bij de instellingen van je Mac. Om macOS Sonoma te installeren moet je Mac voldoende opgeladen zijn of aan de oplader liggen. Ga vervolgens naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ om de nieuwste macOS-update te installeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Macs hebben ondersteuning

Vanaf dinsdag 12 september is macOS Sonoma voor iedereen te installeren. Hiervoor moet je Mac wel ondersteuning hebben voor de nieuwe software-versie. Zie je de update (nog) niet en twijfel je of jouw Mac wel ondersteuning heeft voor macOS Sonoma? Dit zijn de Macs waarop je de update kunt installeren:

Heeft jouw Mac geen ondersteuning meer voor macOS Sonoma? En wil je de nieuwe functies wel gebruiken? Dan is het tijd voor een nieuwe Mac(Book). Bekijk dan hier de prijzen van de MacBook Pro 2023 en de MacBook Air 2023, zodat je de beste prijs betaalt!

Apple MacBook Air 2023 prijzen vergelijken Nieuw € 1.349,- Bekijk beste prijs