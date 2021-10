macOS 12, bijnaam Monterey, is dé Mac-update van 2021. De nieuwe versie introduceert tal van verbeteringen en kwam officieel op 25 oktober uit. Dit is alles wat je over macOS Monterey moet weten op één pagina.

Lees verder na de advertentie.

macOS 12 Monterey: het complete overzicht

Heb je haast? Dit is in het kort wat je moet weten:

De naam: macOS 12 heeft de naam Monterey

macOS 12 heeft de naam Monterey Onthulling : Apple presenteerde de update tijdens WWDC 2021 op 7 juni

: Apple presenteerde de update tijdens WWDC 2021 op 7 juni Downloaden : De nieuwe macOS-versie kwam op 25 oktober 2021 voor iedereen uit

: De nieuwe macOS-versie kwam op 25 oktober 2021 voor iedereen uit Ondersteuning : De meeste Macs die op de vorige versie, Big Sur, draaien kunnen ook updaten naar Monterey. Verderop tref je een lijst van alle ondersteunde Macs.

: De meeste Macs die op de vorige versie, Big Sur, draaien kunnen ook updaten naar Monterey. Verderop tref je een lijst van alle ondersteunde Macs. Nieuwe functies: Universal Control, Safari-update en AirPlay naar Mac

macOS Monterey release en onthulling

Op 25 oktober 2021 bracht Apple macOS 12 Monterey officieel uit. Sindsdien kan iedereen de grote update installeren – mits je computer wordt ondersteund, natuurlijk.

Voorafgaand aan deze officiële release bracht Apple meerdere bèta’s uit. Deze testversies waren instabiele en alleen bedoeld voor ontwikkelaars om hun programma’s alvast te kunnen uitproberen. Later volgde ook een publieke testversie, die al een stuk stabieler was.

Kun jij macOS 12 straks downloaden? Dat willen veel Mac-gebruikers natuurlijk weten. In het overzichtje hieronder zetten we op een rijtje welke Mac(Book)s straks met Monterey aan de slag kunnen.

Kort samengevat kunnen de meeste Macs die op macOS Big Sur (11) draaien ook updaten naar Monterey (12). Wel laat Apple een paar oudere Macs buiten de boot vallen. Vooral computers en laptops die in 2013 uitkwamen, blijven hangen bij Big Sur. Heb je bijvoorbeeld een MacBook Air of Pro uit dit jaar, dan moet je een nieuwe laptop kopen om Monterey te kunnen draaien.

Lees ook: Deze Macs krijgen een update naar macOS Monterey

macOS Monterey downloaden en installeren

Het downloaden en installeren van macOS Monterey is simpel. Volg simpelweg de stappen hieronder om de nieuwste versie binnen te halen:

Pak je Mac(Book) erbij en open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-update’; Wacht tot macOS Monterey hier verschijnt en druk nu op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm om de installatie af te ronden.

Belangrijk om te weten is dat je Mac tijdens het updaten (meerdere malen) opnieuw wordt opgestart. Daarom is het slim om vooraf je bestanden en openstaande documenten op te slaan, genoeg opslagruimte vrij te hebben en een back-up van je Mac te maken. Mocht er tijdens het bijwerken iets misgaan, heb je zo in ieder geval een reservekopie van je persoonlijke gegevens.

Dit zijn de nieuwe functies van macOS 12 Monterey

In tegenstelling tot zijn voorganger introduceert macOS Monterey geen compleet nieuw design of andere grote veranderingen. In plaats daarvan ligt de focus vooral op kleinere verbeteringen, die wel heel praktisch zijn.

1. Vertrouwd design

Het uiterlijk van de Mac-software blijft in 2021 grotendeels onveranderd. Heel vreemd is dat niet, want met macOS 11 ging het complete design al op de schop. Apple heeft de punten op de i gezet en bijvoorbeeld Safari wel een kleine redesign gegeven. Enorm groot zijn de verschillen echter niet; je Mac gaat er niet opeens heel anders uitzien.

2. Samenwerken met Universal Control

Een belangrijke vernieuwing van macOS Monterey heet Universal Control. Met deze functie is het mogelijk om fijner op meerdere Apple-apparaten tegelijk te werken. Je kan namelijk het trackpad van je MacBook gebruiken om je iPad te bedienen, maar ook je iMac.

Dat is handig, want hierdoor hoef je niet telkens van apparaten te ‘wisselen’ om bijvoorbeeld een optie aan te tikken. Het wordt ook mogelijk bestanden te verslepen tussen je verschillende Apple-apparaten.

3. AirPlay naar Mac

Ook handig: je kan met Monterey via AirPlay beelden en audio vanaf je iPhone naar je Mac(Book) streamen. Dit werkt op precies dezelfde manier als bij de Apple TV. Dat is top, want hierdoor kun je een foto of video gewoon op het grote scherm van je Mac-computer checken.

4. Safari krijgt update

Als gezegd krijgt Safari een lichte redesign, waarbij vooral de tabbladen op de schop gaan. Je tabs worden in Monterey naast de url-balk getoond en bovendien gebundeld. Vooral dat laatste is tof, want hierdoor kun je bijvoorbeeld alle websites die je hebt opgezocht voor een reis verzamelen en bewaren. Zo kun je ze er op een later moment altijd weer bij pakken. Ook de webpagina’s die je dagelijks bezoekt, worden bij je favoriete tabs gezet.

5. Snelkoppelingen op de Mac

Via een omweg kun je al snelkoppelingen maken op de Mac, maar de Opdrachten-app van de iPhone bewijst dat dit makkelijker kan. Lange tijd ging het gerucht dat macOS 11 een Opdrachten-functie zou krijgen, maar niets bleek minder waar.

De update zit gelukkig wel in macOS Monterey. Met de Opdrachten-optie kun je meerdere taken aan elkaar ‘koppelen’ en in één keer uitvoeren, net als op de iPhone.