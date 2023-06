Apple heeft iPadOS 17 aangekondigd! Lees hier alle nieuwe features die we terugzien in iPadOS 17 en wanneer we de update voor je iPad kunnen verwachten.

iPadOS 17 in het kort

Meer functies voor het vergrendelscherm

Widgets zijn beschikbaar voor het beginscherm

Profielen aanmaken in Safari

Gezondheid-app nu ook voor iPad

Makkelijker pdf-bestanden bewerken

Nieuwe features voor FaceTime en iMessage

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies iPadOS 17

Op 5 juni heeft Apple iPadOS 17 onthuld tijdens WWDC 2023. Het is een update waarbij veel functies die we al in iOS 16 zagen nu naar de iPad komen. We zetten een aantal toffe nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Vergrendelscherm krijgt meer functies

In iPadOS 17 komen álle functies van het lockscreen op de iPhone naar de iPad. Het is op dit moment bijvoorbeeld nog niet mogelijk om widgets in te stellen op het vergrendelscherm van de iPad. In iPadOS 17 is dit eindelijk wel mogelijk.

In iPadOS 17 krijg je daarnaast zelf de keuze welke klok je in wilt stellen op je vergrendelscherm. Ook dit was al mogelijk op je iPhone en kan nu dus ook op de iPad. Het instellen van een achtergrond wordt ook net iets uitgebreider, Live Photos zijn dan te kiezen als wallpaper. Deze kun je ook nog eens in slowmotion af laten spelen voor een heel tof effect.

2. Widgets, widgets en nog meer widgets

Nieuw in iPadOS 17 zijn interactieve widgets. Ook die kenden we al van iOS 16 en maken nu hun entree bij de iPad. Zo kun je straks bijvoorbeeld in de Apple Music-widgets op een nummer klikken om een liedje te starten. Of je bedient de slimme apparaten in je huis via de widget van de Woning-app. Op die manier hoef je niet meer telkens de app te openen, maar bedien je de apps vanaf je beginscherm.

Naast de interactieve widgets is ook Live Activiteiten toegevoegd aan iPadOS 17. Met de nieuwe feature is het mogelijk om verschillende activiteiten op de voet te volgen. Denk hierbij aan de bezorging van je eten of een (sport)wedstrijd. Live Activiteiten is toe te voegen aan het toegangsscherm van je iPad, zodat je in één oogopslag ziet hoe het ervoor staat.

3. Verbeteringen voor Stage Manager

In iPadOS 17 krijgt Stage Manager er weer wat functies bij. Er komt ondersteuning voor webcams in externe monitors en je kunt meerdere audio-/videobronnen streamen terwijl je Stage Manager gebruikt. Daarnaast is er meer flexibiliteit voor de plaatsing van de vensters en het formaat van de tabbladen. Zo bepaal je straks zelf hoe je jouw werkruimte inricht op je iPad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Gezondheid-app naar de iPad

Met iPadOS 17 komt de Gezondheid-app eindelijk naar de iPad. Zo heb je dus niet meer je iPhone nodig om je gezondheidsgegevens in te zien. De app heeft wel een aantal kleine aanpassingen gekregen, zodat het beter bij de interface van de iPad past. Zo heeft Favorieten een nieuw design gekregen, waarin je overzichtelijk je belangrijkste gezondheidsdata ziet.

Ook nieuw: voortaan kun je op iPad je medicatie en cyclus bijhouden, je emotie van dat moment en je dagelijkse stemmingen vastleggen. Hierdoor zie je in één oogopslag alle gezondheidsgegevens die je nodig hebt.

5. Pdf-bestanden veel makkelijker te bewerken in iPadOS 17

Het bewerken van een pdf-bestand is nu vaak nog omslachtig op de iPad. In iPadOS 17 komt hier verandering in, want Apple zet machine learning in bij het analyseren van pdf-bestanden. Met deze nieuwe techniek herkent je iPad straks tekstvelden op een PDF, zodat je die makkelijker kunt invullen. Denk hierbij aan het invullen van je naam en leeftijd op een bepaald formulier.

Aan Notities zijn in iPadOS 17 ook nieuwe functies toegevoegd, die het makkelijker moeten maken om pdf-bestanden te bewerken. In de nieuwe iPadOS-versie kun je samen met iemand anders in een notitie werken, zodat je tegelijk dezelfde bestanden kunt bewerken tijdens een groepssessie. Je ziet elkaars wijzigingen dan live op je eigen scherm.

6. Makkelijker communiceren via iMessage en FaceTime

In iPadOS 17 krijgen iMessage en FaceTime er een aantal leuke functies bij. Zo komt Live VoiceMail naar je iPad. Met deze functie kun je een video maken en achterlaten als iemand je FaceTime-gesprek niet aanneemt. Erg leuk om een gepersonaliseerd bericht te sturen. Tijdens een videogesprek via FaceTime is het in iPadOS 17 bovendien mogelijk om speciale effecten toe te voegen, zoals confetti of vuurwerk.

Je kunt je iPad tijdens het videogesprek straks ook koppelen aan je Apple TV, zodat je het beeld op het grotere televisiescherm bekijkt. De iPad plaats je dan met de camera onder het beeldscherm. Met Middelpunt blijf je altijd goed in beeld, ook als je door de kamer beweegt.

iPadOS 17 bevat bovendien een paar leuke updates voor Berichten, zoals gloednieuwe emoji-stickers en de mogelijkheid om Live Stickers te maken door onderwerpen uit foto’s te isoleren. Er wordt een uitvouwbaar menu toegevoegd, waarin je meestgebruikte iMessage-apps terug te vinden zijn. En nog een toffe functie: van audioberichten wordt in iPadOS 17 automatisch een transcript gemaakt. Zo kan je die meteen lezen op momenten dat je een spraakbericht even niet kunt luisteren.

7. Safari: privé en werk gescheiden houden

In iPadOS 17 is het beter mogelijk om werk en privé gescheiden te houden in Safari. Apple heeft daarom profielen geïntroduceerd, waarmee je je activiteit op het internet van elkaar gescheiden kan houden. Elk profiel heeft dan een eigen geschiedenis, cookies, tabbladgroepen en favorieten.

Daarnaast is het in iPadOS 17 mogelijk om je privévensters te beveiligen met Face of Touch ID. Zo zijn de tabbladen die je liever voor jezelf wilt houden beter beveiligd. In de privémodus worden trackers verwijderd die je van site naar site volgen. Zo is de modus dus écht privé.

Nog meer functies in iPadOS 17

Naast deze grote updates heeft Apple nog een flink aantal kleine verbeteringen doorgevoerd in iPadOS 17. Dit zijn de overige veranderingen in de nieuwe iPadOS-versie:

Freeform : bevat nieuwe tekentools en ondersteunt meer functies

: bevat nieuwe tekentools en ondersteunt meer functies Spotlight : werkt sneller en het zoeken van video’s gaat sneller

: werkt sneller en het zoeken van video’s gaat sneller Visueel opzoeken : etenswaren, winkels en tekens worden nu herkend

: etenswaren, winkels en tekens worden nu herkend Toetsenbord : verbeterde autocorrectie en voorspellende teksten

: verbeterde autocorrectie en voorspellende teksten Siri : in iPadOS 17 verandert ‘Hé Siri’ naar simpelweg ‘Siri’

: in iPadOS 17 verandert ‘Hé Siri’ naar simpelweg ‘Siri’ AirPlay : gaat sneller en werkt straks ook met bepaalde televisies in hotels

: gaat sneller en werkt straks ook met bepaalde televisies in hotels Herinneringen : herkent verschillende categorieën bij boodschappenlijstjes

: herkent verschillende categorieën bij boodschappenlijstjes Kaarten : in iPadOS 17 zijn Kaarten te downloaden voor offline gebruik

: in iPadOS 17 zijn Kaarten te downloaden voor offline gebruik Privacy : updates op het gebied van communicatieveiligheid

: updates op het gebied van communicatieveiligheid Toegankelijkheid: Live spraak, Personal Voice en Live Speech komen eraan

Naar deze iPads komt iPadOS 17

Doorgaans ontbreekt bij het uitbrengen van een nieuwe iPadOS-versie de ondersteuning voor de update bij een oudere generatie iPad. Dat is dit jaar niet anders, zo is het niet mogelijk om iPadOS 17 te installeren op de vijfde generatie iPad. Ben je benieuwd of jouw iPad wél ondersteuning heeft voor de nieuwe iPadOS-update? Dit zijn de iPads waarop iPadOS 17 te downloaden is:

Wanneer wordt iPadOS 17 gelanceerd?

De bètaversie van iPadOS 17 is inmiddels al beschikbaar voor ontwikkelaars. Volgende maand verschijnt er dan een openbare bètaversie van de update. Het grote publiek moet nog even wachten, want de definitieve versie van iPadOS 17 verschijnt pas in het najaar. Vorig jaar verscheen iPadOS 17 op 12 september, we kunnen de nieuwe software-update dit jaar dus rond dezelfde datum verwachten.

Heb je nog niet de nieuwste iPadOS op je iPad? Het installeren doe je door op de iPad de Instellingen-app te openen en naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.