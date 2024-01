Dit jaar is iOS 18 dé grote update voor je iPhone. Het wordt volgens geruchten zelfs de grootste update in jaren. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar!

De nieuwe functies van iOS 18

Apple werkt op dit moment hard aan iOS 18, de belangrijkste iPhone-update van het jaar. Volgens geruchten maakt Apple dit jaar een inhaalslag op het gebied van kunstmatige intelligentie, waardoor we in iOS 18 vele nieuwe AI-functies gaan zien. Zo krijgt vooral Siri een enorme update. Ben je benieuwd naar alle functies in iOS 18? Wij zetten de verwachtingen voor je onder elkaar!

1. Veel nieuwe functies voor AI

In 2023 is het gebruik van AI wereldwijd veel populairder geworden. Door ChatGPT en andere chatbots is kunstmatige intelligentie nu voor iedereen makkelijk te gebruiken. Helaas kwamen deze ontwikkelingen te laat voor Apple’s iOS 17, dat al in een vergevorderd stadium zat. Daarom maakt Apple met iOS 18 waarschijnlijk een inhaalslag als het gaat om functies voor AI.

Vooral Siri krijgt naar verluidt een grote update in iOS 18 door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat is niet het enige dat gaat veranderen door de komst van AI, deze functies komen nog meer naar iOS 18:

Integratie van AI in Berichten, waarmee automatische antwoorden kunnen worden gegeven;

Nieuwe AI-features in Apple Music om afspeellijsten samen te stellen;

Apps als Keynote en Pages worden ook uitgebreid met AI;

Foto’s makkelijker bewerken met het gebruik van AI;

Xcode krijgt ondersteuning van AI, zodat ontwikkelaars sneller software kunnen schrijven.

De nieuwe AI-functies gaan we vooral terugzien bij Siri. Dat werd ook wel tijd, want Siri wordt tegenwoordig niet meer als intelligent gezien. Door alle huidige ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie is Siri inmiddels sterk verouderd. Daar komt in 2024 dus verandering in.

Een grote verandering in iOS 18 is dat Siri een gesprek kan voeren op een veel natuurlijkere manier. Nu gaat het nog met de houterige robotstem, maar dat wordt na de update waarschijnlijk veel vloeiender. Dat is niet de belangrijkste update die Siri krijgt in 2024, want de spraakassistent wordt met iOS 18 veel beter geïntegreerd met de Opdrachten-app van Apple. Hierdoor kunnen er veel meer acties worden uitgevoerd.

De Opdrachten-app is bedoeld om automatiseringen en andere acties uit te voeren op je iPhone, iPad of Mac. Siri gaat na de update samenwerken met Opdrachten, waardoor de spraakassistent meerdere taken achter elkaar uit kan voeren. Siri zou in iOS 18 bijvoorbeeld vijf foto’s kunnen maken, die om kunnen zetten in een GIF en die GIF vervolgens naar een vriend kunnen sturen, in één enkele opdracht.

3. Ondersteuning voor RCS

Met iOS 18 wordt het daarnaast een stuk makkelijker om foto’s en video’s te versturen vanaf een iPhone naar een toestel dat draait op Android. Apple stapt in 2024 namelijk over naar RCS (rich communication services). Dit is een nieuwe standaard voor het versturen van berichten tussen verschillende besturingssystemen, die veel meer mogelijkheden biedt.

Waar je op dit moment nog beperkt bent tot een maximale lengte van 160 karakters in een SMS-bericht, heb je bij RCS veel meer vrijheid. Je kunt met RCS foto’s en video’s van hoge kwaliteit delen via sms. Daarnaast kun je met RCS audioberichten sturen en groepsgesprekken aanmaken. Hiervoor heb je geen app meer nodig, zoals WhatsApp of Facebook Messenger. Die apps worden dus overbodig, want je hebt straks alleen nog iMessage op je iPhone nodig

De nieuwe softwarefeatures komen als gratis update naar je iPhone. Zoals ieder jaar valt er waarschijnlijk een generatie van de iPhone af bij het krijgen van de nieuwe update. Zo bleven vorig jaar de iPhone 8 en iPhone X steken op iOS 16. Gelukkig krijgen de smartphones die niet meegaan nog wel beveiligingsupdates. Deze voegen – in tegenstelling tot een nieuwe versie van iOS – geen functies toe, maar zorgen er wél voor dat beveiliging op orde blijft.

Volgens geruchten zijn dit alle iPhones die straks kunnen updaten naar iOS 18:

Het is nog onzeker of de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR straks ook bijgewerkt kunnen worden naar iOS 18. Doorgaans voorziet Apple iPhones vijf jaar lang van nieuwe software-updates. Toch is het mogelijk dat deze iPhones ook dit jaar nog een update krijgen, omdat ze draaien op de krachtige A12 Bionic-chip. Dat blijft nog even afwachten, het is in ieder geval zeker dat de iPhone 11 en nieuwer wel kunnen updaten.

Releasedatum van iOS 18

We kunnen met alle nieuwe AI-functies dus grote veranderingen verwachten in iOS 18, dat naar verluidt de grootste iPhone-update in jaren wordt. Ook Apple zelf noemde de update al uitdagend, waardoor de verwachtingen voor volgend jaar hooggespannen zijn. Helaas moeten we nog wel even wachten op iOS 18, want de update verschijnt pas in september.

Apple onthult de nieuwe functies van iOS 18 wel al eerder, op de WWDC 2024. Dat is Apple’s jaarlijkse presentatie, waarbij ook de iPhone 16 en de nieuwe Apple Watch X worden aangekondigd. Tot die tijd houden we je op de hoogte van alle geruchten over de grote iPhone-update!

