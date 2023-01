Apple brengt dit jaar met iOS 17 de nieuwste iOS-versie voor de iPhone uit. Lees hier alle nieuwe features die we terug gaan zien in iOS 17 en wanneer we de update kunnen verwachten.

De nieuwe functies van iOS 17

iOS 17 is naar verluidt geen grote iPhone-update. Toch verwachten we een aantal toffe nieuwe functies die uitkomen met de nieuwe iOS-update. De grootste verandering in iOS 17 is naar verwachting de introductie van meerdere App Stores. Daarnaast biedt iOS 17 ondersteuning voor een nieuwe versie van Apple CarPlay én het nieuwe xrOS. Lees hier onze verwachtingen voor iOS 17.

1. In iOS 17 is er ruimte voor alternatieve App Stores

De grootste update in iOS 17 is de lancering van alternatieve App Stores. Al jarenlang neemt de druk op Apple toe door de monopolie die het bedrijf heeft in de App Store. De Verenigde Staten en de EU zijn daarom een aantal jaar geleden een onderzoek gestart naar de oneerlijke concurrentiepositie van Apple.

Dit onderzoek was hard nodig, omdat de kracht van Apple zo groot is geworden dat het bedrijf torenhoge tarieven kan eisen die kleine ontwikkelaars buitenspel zetten. De Europese Unie heeft nu bepaald dat Apple het beleid aan moet passen. Deze nieuwe wetgeving gaat waarschijnlijk in maart 2024 van kracht.

Aangezien iOS 18 pas in september 2024 wordt gelanceerd, zorgt deze nieuwe wetgeving er nu voor dat Apple naar alle waarschijnlijkheid meerdere App Stores toelaat in iOS 17. Welk effect dit zal hebben op de App Store – en de tarieven die Apple daar voert – blijft nog afwachten. Het is in ieder geval een interessante wending in iOS 17.

2. iOS 17 werkt samen met een nieuwe generatie CarPlay

iOS 17 ondersteunt waarschijnlijk meteen vanaf de lancering de nieuwe versie van CarPlay. Apple werkt namelijk aan een nieuwe generatie CarpPlay, die jouw auto nog slimmer moet maken. De nieuwe versie van CarPlay ondersteunt meerdere displays in de auto en wordt uitgebreid met widgets. Bovendien is het met de tweede generatie CarPlay mogelijk om de radio en de temperatuur te regelen.

De nieuwe generatie CarPlay komt waarschijnlijk aan het einde van 2023 uit, waardoor het te verwachten is dat iOS 17 of nieuwer is vereist om met het besturingssysteem te verbinden. Welke functies iOS 17 krijgt in combinatie met de nieuwe versie van CarPlay, is nog niet bekend.

3. iOS 17 ondersteunt xrOS en Apple Reality

De belangrijkste lancering voor Apple dit jaar is de introductie van Apple Reality. Apple presenteert dit jaar naar verluidt de eerste VR-bril van het bedrijf. Deze bril draait waarschijnlijk op xrOS. Het is goed mogelijk dat de bril een iPhone nodig heeft om te functioneren, waardoor iOS 17 zonder twijfel xrOS zal ondersteunen.

Door iOS 17 en xrOS goed met elkaar samen te laten werken, wordt de VR-ervaring van Apple Reality verbeterd. De iPhone kan gebruikt worden als controller of is simpelweg een verlengde van de VR-bril. Hoe Apple iOS 17 en xrOS samen laat werken blijft nog afwachten, maar het is vrijwel zeker dat iOS 17 ondersteuning biedt voor Apple Reality en xrOS.

4. Minder grote updates verwacht in iOS 17 dan gepland

Apples eerste VR-bril is tegelijk de reden dat er minder grote updates in iOS 17 worden verwacht dan oorspronkelijk het plan was. Het merendeel van de ontwikkelaars bij Apple helpt nu bij de ontwikkeling van xrOS en Apple Reality, waardoor andere projecten minder grote updates krijgen. Dit geldt niet alleen voor iOS 17, maar ook iPadOS 17 en devices als de iPhone en iPad.

Zo was Apple naar verluidt van plan om in iOS 17 nieuwe icoontjes voor apps te introduceren. Het bedrijf heeft dit plan nu opgeschoven naar iOS 18, om meer tijd te besteden aan de ontwikkeling van de Apple Reality.

Welke iPhones kunnen iOS 17 downloaden?

Het blijft nog even afwachten welke iPhones iOS 17 ondersteunen. Gewoonlijk valt er ieder jaar een generatie iPhones af. iOS 16 ondersteunde de iPhone 8 wel nog, maar dit zal bij iOS 17 waarschijnlijk niet meer het geval zijn. Deze iPhone 8-toestellen krijgen geen iOS 17-update meer.

Gelukkig krijgen de smartphones daarna nog wel beveiligingsupdates. Deze voegen – in tegenstelling tot een nieuwe versie van iOS – geen functies toe, maar zorgen er wél voor dat beveiliging op orde blijft. Dit zijn alle iPhones die naar verwachting de wel iOS 17-update krijgen:

Dit is een concept voor iOS 17.

Wanneer wordt iOS 17 gelanceerd?

Apple presenteert de nieuwe iOS-versie meestal bij het grote iPhone-event in september. Hier wordt ook de echte releasedatum van het besturingssysteem bekendgemaakt en zal de iPhone 15 getoond worden. De releasedate van iOS 16 was 12 september, dus waarschijnlijk kan je daarom ergens midden september iOS 17 op je iPhone installeren.

Heb je nog niet de nieuwste iOS op je telefoon? Het installeren doe je door op de iPhone de Instellingen-app te openen en naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan.

