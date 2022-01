iOS 16 wordt dé iPhone-update van 2022. De nieuwe software is nog niet uit, maar op deze pagina houden we je op de hoogte van de release date, alle geruchten en de nieuwe functies.

De nieuwe functies van iOS 16

iOS 16 is nog niet officieel gepresenteerd. In aanloop naar de presentatie komt echter veel informatie op straat te liggen. Deze info wordt gedeeld door bekende bronnen in het Apple-wereldje, medewerkers en andere bronnen. Omdat het om onbevestigde informatie gaat is het belangrijk om geruchten altijd met een korreltje zout te nemen.

1. Fris toegangsscherm

Dat gezegd hebbende, het lijkt erop dat iOS 16 meerdere nieuwe functies krijgt. In de wandelgangen gaat het gerucht dat bijvoorbeeld het toegangsscherm wordt aangepast. Apple zou onder meer een ander lettertype gaan gebruiken om de datum en tijd aan te geven.

Onlangs liet ontwerper Parker Ortolani zien wat er allemaal mogelijk is met het thuisscherm. De designer heeft een concept gemaakt waarin hij toont hoe iOS 16 eruit zou kunnen zien. Dit iOS 16-concept is op de afbeelding hierboven te zien.

Lees ook: Zo gaaf zou het vergrendelscherm van iOS 16 kunnen zijn

2. Nieuwe app-iconen en slimmere notificaties

Ook verwacht: nieuwe app-iconen. Volgens geruchten gaan de icoontjes om apps mee aan te geven meer op die van macOS lijken, Apples software voor computers.

Verder lijkt het erop dat notificaties slimmer worden. Wanneer je voortaan een berichtje krijgt stelt je iPhone bijvoorbeeld automatisch een passende reactie voor. Uiteraard speelt Siri, Apples slimme assistent, hierbij een belangrijke rol.

3. Eindelijk always-on?

Tot slot zijn er ook geruchten die bij iedere nieuwe iOS-versie voorbijkomen, zo ook nu. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat iOS 16 een always-on-display toevoegt. Zoals de naam doet vermoeden zorgt deze functie ervoor dat het iPhone-scherm altijd (minimaal) aanstaat.

Dit kennen we van de Apple Watch Series 7, waarbij het display bijvoorbeeld de tijd laat zien – ook wanneer je het horloge momenteel niet gebruikt.

4. Oppoetsbeurt voor iPhone-widgets

Verder denken sommigen dat Apple de widgets een opfrisbeurt geeft. Sinds iOS 14 (uit 2020) kunnen iPhones met deze interactieve kaders overweg, maar ze voelen soms nog wel ietwat statisch aan. Bovenstaande conceptvideo laat zien hoe iOS 16 widgets mogelijk opfrist.

Ook interessant: iOS 16: nieuwe functies gelekt (en zo ziet de iPhone-update er hopelijk uit)

Welke iPhones kunnen iOS 16 downloaden?

Apple staat bekend om zijn jarenlange software-updates. Maar, aan alles komt een einde. Daarom vallen ieder jaar enkele iPhones af als het op software-ondersteuning aankomt.

Zekerheid hebben we pas na de presentatie, maar de iPhoneSoft meent te weten welke iPhones straks iOS 16 kunnen downloaden.

De Franse website heeft gesproken met anonieme bronnen en zegt dat het einde nabij is voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE (uit 2016). Dit betekent dat de toestellen blijven steken op iOS 15, de softwareversie die in 2021 verscheen.

Gelukkig krijgen de smartphones daarna wel beveiligingsupdates ontvangen. Deze voegen, in tegenstelling tot een nieuwe versie van iOS, geen functie toe, maar zorgen er wel voor dat beveiliging op orde blijft.

Volgens iPhoneSoft krijgen alle toestellen vanaf de iPhone 7 (Plus) wél de mogelijkheid om naar iOS 16 te updaten. Samenvattend betekent dit dat onderstaande lijst straks waarschijnlijk kan bijwerken:

Lees ook: Gerucht: iOS 16 komt niet naar de iPhone 6S (Plus) en eerste iPhone SE

Wanneer is de iOS 16-release?

Traditioneel verschijnt de nieuwe iOS-versie samen met de nieuwe iPhones. We verwachten dat de iPhone 14 in september wordt aangekondigd. Een mogelijke presentatiedatum is dinsdag 13 september 2022. Vervolgens komt iOS 16 waarschijnlijk een week later uit.

De presentatie van iOS 16 vindt plaats tijdens WWDC, Apples jaarlijkse conferentie voor nieuwe softwareproducten. Deze beurs (die waarschijnlijk digitaal plaatsvindt) wordt altijd halverwege juni gehouden. WWDC 2021, waar iOS 15 werd gepresenteerd, was op 7 juni 2021.

Na de presentatie kan iedereen de iOS 16-bèta in juni downloaden. Deze versie is bedoeld om de puntjes op de i te zetten en kan dus wat ruw aanvoelen. De definitieve versie verschijnt vervolgens in september.

