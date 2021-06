watchOS 8 is dé grote Apple Watch-update van 2021. Je kunt de nieuwe versie vanaf dit najaar downloaden. watchOS 8 maakt je Apple Watch gezonder, minder afleidend en persoonlijker.

Van ondersteunde Apple Watches, nieuwe functies tot aan downloaden: dit is alles wat je moet weten over watchOS 8 op één pagina.

watchOS 8: hét complete overzicht

Heb je weinig tijd? Dit is in het kort wat je moet weten:

Downloaden : watchOS 8 komt in het najaar van 2021 uit, samen met de andere nieuwe softwareversies: iOS 15, iPadOS 15 en macOS 12. Je kunt watchOS 8 straks gratis downloaden.

: watchOS 8 komt in het najaar van 2021 uit, samen met de andere nieuwe softwareversies: iOS 15, iPadOS 15 en macOS 12. Je kunt watchOS 8 straks gratis downloaden. Ondersteuning : Alle Apple Watches die nu watchOS 7 draaien, kunnen straks updaten.

: Alle Apple Watches die nu watchOS 7 draaien, kunnen straks updaten. Functies: watchOS 8 voegt vooral gezondheidsfuncties toe. De Ademhaling-app wordt bijvoorbeeld aangepast en je kunt aan de slag met de nieuwe Mindfullness-app.

watchOS 8 release en ondersteuning

Ieder jaar brengt Apple een software-update voor de Apple Watch uit. Dé update van 2021 is watchOS 8. De nieuwe software is vanaf dit najaar te downloaden.

Voordat het zover is, wordt de nieuwe update uitgebreid getest via bèta’s. Eerst mogen app-ontwikkelaars met deze testversie aan de slag, later kunnen ook ‘gewone’ mensen meedoen.

De definitieve versie van watchOS 8, die dus voor iedereen te downloaden is, is waarschijnlijk vanaf september te downloaden. De Apple Watch Series 7, die nog niet aangekondigd is, draait bij uitkomst op de nieuwe update. We verwachten de nieuwe Apple Watch in het najaar van 2021, gelijktijdig met de iPhone 13.

Ben jij benieuwd of je watchOS 8 kunt downloaden? Waarschijnlijk hebben we goed nieuws voor je. De Apple Watch-update van 2021 heeft namelijk precies dezelfde ondersteuning als zijn voorganger. Draait jouw Apple-horloge nu op watchOS 7, dan kun je watchOS 8 downloaden. Hieronder vind je alle Apple Watches die kunnen updaten:

watchOS 8 werd op 7 juni 2021 officieel door Apple gepresenteerd tijdens WWDC 2021. Op deze bijeenkomst voor software werden ook iOS 15, iPadOS 15 en macOS 12 aan het grote publiek getoond.

Apple Watch SE

Deze watchOS 8-functies gaan je Apple Watch vernieuwen

Alle vernieuwingen opnoemen is onbegonnen werk. Daarom zetten we hieronder de grootste functies van watchOS 8 voor je op een rijtje.

1. Alles voor je gezondheid: Mindfullness-app

Veel mensen dragen een Apple Watch om hun gezondheid te verbeteren. Het is daarom niet meer dan logisch dat watchOS 8 hier nieuwe functies voor introduceert.

Te beginnen met de komst van twee nieuwe sporten: Tai Chi en pilates. Beoefenaars van deze sporten kunnen via de Workout-app bijhouden hoe effectief hun trainingen zijn, en hoeveel caloriëen ze bijvoorbeeld verbranden.

Verder verbetert watchOS 8 de Ademhaling-app. Dit programma wordt omgedoopt tot Mindfulness en probeert jou rustiger te laten worden aan de hand van allerlei opdrachten. Je wordt bijvoorbeeld midden op de dag gevraagd om aan dingen te denken die je gelukkig maken. Ademhalingsoefeningen zijn natuurlijk nog steeds aanwezig.

2. Focus: Apple Watch wordt minder afleidend

Over mindfulness gesproken: de Apple Watch kopieert met watchOS 8 een van de tofste functies van iOS 15. De nieuwe app Focus gaat je helpen met rust aanbrengen in je dag.

Dat doet Focus door het aantal meldingen dat je binnenkrijgt terug te dringen. De app houdt hierbij rekening met datgeen wat je momenteel aan het doen bent. Zet je de werkmodus aan, dan ontvang je bijvoorbeeld wel meldingen van werkgerelateerde mails en berichten, maar geen onnodige afleidingen.

Het werkt ook de andere kant op. Zet je de Focus-modus voor je vrije tijd of tijdens het slapen aan, dan worden werkdingen op de achtergrond gehouden. Meldingen van familie en vrienden blijf je overigens altijd binnenkrijgen. Het is verder goed om te weten dat de Apple Watch de Focus-instellingen van de gekoppelde iPhone automatisch overneemt.

3. Verbeterde slaaptracker

Gebruik jij de Apple Watch als slaaptracker? Dan ga je blij zijn met watchOS 8. De nieuwe update kan namelijk je nachtelijke ademhaling meten. Het aantal keren dat jij per minuut in- en uitademt zegt iets over de algemene kwaliteit van je nachtrust.

Je hoeft geen apparaat op, of iets anders, om je ademhaling tijdens de nacht te meten. De Apple Watch meet dit namelijk af via de ingebouwde versnellingsmeter. De informatie wordt vervolgens opgeslagen in de Gezondheid-app. Zo kun je op de langere termijn bekijken hoe goed jij slaapt.

4. Nieuw wijzerplaat

Ook nieuw in watchOS 8: de Portret-wijzerplaat. Deze laat, zoals je mag verwachten, een portretfoto van iemand zien. Het werkt simpel: het gezicht van de persoon op de foto is extra goed zichtbaar, omdat de achtergrond wazig is. Door aan de Digitale Kroon van je horloge te draaien kun je bovendien in- en uitzoomen op de foto van je vriend(in).

5. Woning-app in fris jasje gestoken

Verder steekt watchOS 8 de Woning-app in een compleet nieuw jasje. Je kunt slimme accessoires voortaan per kamer bedienen en via je Apple Watch kijken wie er voor de deur staat. Uiteraard moet je camera hiervoor wel HomeKit ondersteunen, Apples platform voor smart homes.

Via de vernieuwde Intercom-functie kun je berichten met je Apple Watch opnemen en deze doorsturen naar een andere kamer. Dit bericht kan voorgelezen worden door een HomePod, HomePod mini of ander ‘slim’ device.

Kleine watchOS 8-functies die ook de moeite waard zijn

Dat waren de grote vernieuwingen die watchOS 8 naar je Apple Watch brengt. De update heeft echter nog heel veel kleine vernieuwingen, die wel heel erg de moeite waard zijn.

Het wordt bijvoorbeeld een stuk makkelijker om een verloren Apple Watch terug te vinden. De Zoek mijn-app wordt veel preciezer en kan ook apparaten die zijn uitgevallen terugvinden. Dit trucje is trouwens niet alleen fijn voor als je je Apple-horloge kwijt bent, maar ook wanneer bijvoorbeeld je AirPods zoek zijn.

Verder brengt Apple de Contacten-app naar de Apple Watch, wordt het makkelijker om liedjes te delen en krijgt de Foto’s-app er allerlei nieuwe functies bij. Wil je verder lezen? In onderstaand artikel zetten we alle kleine functies van watchOS 8 op een rij voor je.

Gemaakt voor de Apple Watch Series 7?

De opvolger van de in 2020 uitgekomen Apple Watch Series 6 komt eraan. Er komen regelmatig geruchten over de Apple Watch Series 7 naar buiten en het lijkt erop dat deze in september (en misschien oktober) van 2021 wordt aangekondigd, samen met alle andere nieuwe Apple-apparaten.

Het lijkt erop dat de Apple Watch 7 een glucosemeter krijgt. Dit is vooral goed nieuws voor mensen met suikerziekte, want zij hoeven zo niet of minder te prikken om hun glucosewaarden te meten.

Lange tijd ging het gerucht dat watchOS 8 daarom een speciale Glucose-app zou krijgen. Apple heeft deze functie nog niet aangekondigd, maar misschien wordt de app op een later moment alsnog uitgebracht, speciaal voor de Series 7.

