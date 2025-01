Zens Quattro Charger Pro 4: met z’n vieren tegelijk draadloos laden

De Zens Quattro Charger Pro 4 is ideaal als je met 4 personen tegelijk wilt opladen. Of als je in je eentje 4 apparaten tegelijk wilt opladen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Vier apparaten tegelijkertijd opladen

Vier apparaten tegelijkertijd opladen Oplader van 65 watt die stroom levert tot 15 watt per toestel

Oplader van 65 watt die stroom levert tot 15 watt per toestel Compact, stijlvol en minimalistisch Minpunten Apple Watch opladen is niet mogelijk

Apple Watch opladen is niet mogelijk 179,99 euro is niet goedkoop

Zens Quattro Charger Pro 4

Woon je met meerdere mensen in één huis, dan is het geen gek idee om de Zens Quattro Charger Pro 4 op een centrale plek neer te zetten. Als je dan je iPhone of AirPods wilt opladen, hoef je helemaal niets in te pluggen. Je hebt ook geen last meer van toestellen met verschillende kabeltjes. De Quattro Charger heeft namelijk vier draadloze oplaadpunten, zodat er altijd wel eentje vrij is. Je hoeft je iPhone of AirPods er alleen maar op te leggen en ze worden automatisch opgeladen.

Het is alsof je vier losse draadloze opladers hebt, alleen heb je voor de Zens maar één stopcontact nodig. En er zit ook maar één oplader ingebouwd, wat altijd zuiniger is dan vier losse opladers. Het oplaadstation is met 17,5 x 6,8 x 6,6 cm behoorlijk compact, maar biedt desondanks voldoende ruimte. Zo is het opladen van vier iPhone 16 Pro Max-toestellen tegelijkertijd geen enkel probleem!

Krachtige en stabiele oplader

In het oplaadstation zit een krachtige oplader van 65 watt ingebouwd, die stroom levert tot 15 watt per toestel. Daarmee laad je in slechts 30 minuten vier iPhones tegelijkertijd op tot 35 procent. En daar heb je dus maar één stopcontact voor nodig.

Verder is de Zens Quattro Charger Pro 4 niet alleen compact, maar met 745 gram ook relatief zwaar. Daarmee vormt het oplaadstation een stabiele basis, waar je al je Apple-apparaten veilig op kunt leggen om ze op te laden. Mede ook dankzij de ingebouwde MagSafe natuurlijk.

Stijlvol en minimalistisch

De Zens Quattro Charger Pro 4 is minimalistisch vormgegeven en ziet er daardoor eigenlijk overal stijlvol uit. Ook wanneer er helemaal niets wordt opgeladen is het geen lelijk apparaat. De 4-in-1 oplader is gemaakt van gerecycled aluminium en je hebt de keuze uit een zwarte en een witte/zilvere variant.

Je kunt de Zens dan ook overal neerzetten. De enige beperking die er is, is de stroomkabel van 1,5 meter. Je moet dus wel een plek kiezen waar een stopcontact in de buurt is als je niet met verlengkabels wilt gaan werken. In veel gevallen zal 1,5 meter wel voldoende zijn, maar wat ons betreft had de kabel ietsje langer mogen zijn. Het is overigens een vrij dikke, stugge kabel. Maar dat is ook wel begrijpelijk voor een oplader van 65 watt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Qi2-oplader

De vier oplaadpunten zijn zogeheten Qi2-aansluitingen. Het oplaadstation werkt dan ook naadloos met Qi- en Qi2-gecertificeerde apparaten, waaronder de iPhone 12 en nieuwer, MagSafe AirPods en natuurlijk alle toekomstige producten die de Qi2-techniek ondersteunen. Het is wel jammer dat je er geen Apple Watch mee kunt opladen. Een iPad kun je sowieso niet draadloos opladen. En als er een iPad Pro met MagSafe komt, past die er waarschijnlijk ook niet op (of hij houdt twee oplaadpunten bezet).

Conclusie: Zens Quattro Charger Pro 4

De Zens Quattro Charger Pro 4 is zowel stijlvol als praktisch en daarmee voor veel plekken een perfecte oplossing. Je hebt er maar één stopcontact voor nodig en je hebt niet langer gedoe met allerlei verschillende kabeltjes. Het is alleen jammer dat je er geen Apple Watch mee kunt opladen en met een prijs van 179,99 euro is de Zens Quattro Charger Pro 4 niet echt goedkoop.