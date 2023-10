Van dit iPhone-accessoire heb jij ‘s nachts veel plezier

Met deze Zens MagSafe charger en iOS 17 maak je van jouw iPhone de perfecte wekker. Daar heb je ‘s nachts veel plezier van, maar hoe goed is deze MagSafe oplader verder?

Stevig

Stevig iPhone blijft goed zitten

Werkt perfect samen met de Stand-by functie in iOS 17 Minpunten Geen usb-c-adapter

Geen usb-c-adapter

Heeft maar ruimte voor een apparaat tegelijk

Zens MagSafe charger: maak van je iPhone de perfecte wekker

In iOS 17 is de functie stand-by een van de leukste vernieuwingen. Hiermee kun je van je iPhone de perfecte wekker maken. Het is ook mogelijk om je iPhone hiermee als een soort digitaal fotolijstje te gebruiken.

Maar om je iPhone op die manier neer te zetten heb je natuurlijk een goede standaard nodig. Daar komt deze Zens magnetic nightstand charger met MagSafe om de hoek kijken. Je klikt simpelweg je iPhone op het rondje en de iPhone wordt opgeladen.

De charger voelt behoorlijk zwaar, en staat daarom lekker stevig op je nachtkastje. De MagSafe-plaat kun je heel makkelijk omhoog of plat leggen. Je iPhone zit behoorlijk goed vast. Heb je standaard een hoesje om je iPhone zitten? Dan moet dit hoesje wel ondersteuning hebben voor MagSafe. Anders blijft je iPhone niet (goed) op de plaat zitten.

De Zens MagSafe nightstand charger wordt geleverd met een losse adapter. Het is wel jammer dat de oplader geen usb-c-poort heeft. Dat betekent dat je er toch weer een extra kabel hebt liggen.

Voor iPhone 12 en nieuwer

De Zens MagSafe nightstand charger werkt met alle iPhone 12-modellen en nieuwer (maar niet de iPhone SE). Ook leuk: je kunt zelfs je AirPods (met MagSafe) erop klikken, zodat ze opgeladen worden. Er is echter maar plek voor één van je Apple-apparaten en dat is jammer. Overigens is het niet mogelijk om een Apple Watch op te laden.

De Zens MagSafe nightstand charger voor je iPhone kost 49,95 euro bij Amac. Hij heeft ondersteuning voor 15W draadloos snelladen en ondersteunt Apple Fast Charge op 7,5W. Om je iPhone volledig op te laden duurt het dus wel wat langer op de draadloze oplader (zo’n 4 tot 5 uur voor volledig opladen).

De Zens MagSafe nightstand charger is erg stevig en voelt behoorlijk degelijk en premium aan. De iPhone blijft goed zitten en met de iOS 17-functie stand-by is het de perfecte vervanger voor je wekker(radio). Toch is het jammer dat de meegeleverde adapter geen usb-c-aansluiting heeft en dat het opladen wel wat langer duurt.