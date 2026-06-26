Zendure SolarFlow 2400 AC+: modulaire thuisbatterij die je zonder installateur aansluit



De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een compacte en modulaire thuisbatterij die je binnen tien minuten hebt aangesloten. Hiermee sla je zelf opgewekte zonnestroom op voor later gebruik.

Pluspunten Eenvoudige plug-and-play installatie

Eenvoudige plug-and-play installatie Modulaire opslagcapaciteit

Modulaire opslagcapaciteit Realtime stroominzicht via de Zendure-app Minpunten Maximaal vermogen via normaal stopcontact is beperkt

Maximaal vermogen via normaal stopcontact is beperkt App werkt niet altijd soepel

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is vooral interessant voor huishoudens die al zonnepanelen op het dak hebben en hun opgewekte stroom beter willen benutten. In plaats van overtollige zonne-energie terug te leveren aan het net, sla je die op in de batterij om later te gebruiken, bijvoorbeeld ’s avonds tijdens koken, wassen, verwarmen of het laden van een elektrische auto. Je haalt de thuisbatterij al in huis voor 1089 euro, maar hoe goed werkt het apparaat? Dat lees je in onze review!

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Technische specificaties (in een notendop)

Batterijcapaciteit (basis): 2,4 kWh

Uitbreiding: Tot vijf batterijen stapelbaar (16,8 kWh totaal)

Laad- en ontlaadvermogen: 800 watt

Efficiëntie: tot 93% roundtrip (in de praktijk rond de 87%)

Geluidsniveau: 0 dB

Standby-verbruik: <5 W

Levensduur: naar verwachting 15 jaar

Garantie: 10 jaar of 6000 laadcycli

Plaats je meerdere batterijen, dan kun je het ontlaadvermogen verhogen – tot wel 3200 watt bij vijf batterijen. Maar let op: hiervoor heb je wel een eigen groep nodig in de meterkast.



Installatie via de Zendure-app is erg makkelijk

Voor een goede werking van de thuisbatterij, is het handig om ook een slimme meter in je meterkast te installeren. Hiermee meet je het gebruik goed en kun je daardoor instellen dat de batterij op gunstige tijden energie opslaat, of juist aan het netwerk teruglevert. Voor de installatie hoef je de bestaande installatie van zonnepanelen niet te vervangen of ingrijpend aan te passen. De plug-and-play installatie houdt namelijk in dat je simpelweg een stekker in het stopcontact steekt en daarmee zorgt dat de batterij met je bestaande panelen werkt.

Voor de start installeer je de app en zorg dat je energieopslagapparatuur toevoegt. Kies in de lijst voor de batterij die je hebt gekozen, in ons geval de SolarFlow 2400 AC+, en houd daarna de IoT-knop drie seconden ingedrukt..De app detecteert de batterij nu automatisch. Daarna volg je de stappen in de app en is de koppeling gelukt. Je kunt de batterij vervolgens koppelen aan de P1-meter van Zendure. Heb jij er al een van HomeWizard, EverHome of Shelly? Dan heb je een goede kans dat deze ook werkt met de Zendure thuisbatterij.

5 verschillende modussen voor het opslaan van energie

De Zendure app biedt vijf modi waarmee de batterij bepaalt wanneer en hoeveel energie er wordt opgeslagen in de batterij:

De automatische modus volgt volledig je actuele energieverbruik (via de P1-meter) en bepaalt op basis hiervan wanneer stroom opgeslagen wordt. Ideaal als je zelf zo min mogelijk hiervoor wilt instellen.

De Zenki-modus is een AI-gestuurde modus die inspeelt op dynamische energieprijzen. Hierdoor weet je systeem precies wanneer de stroom in het netwerk goedkoop is, en de opgewerkte stroom juist goed gebruikt kan worden om de batterij op te laden. Andersom weet hij ook wanneer de stroom in het netwerk juist duur is, en je het best stroom uit de batterij kunt benutten om bijvoorbeeld een wasje te draaien.

In de eigen verbruikmodus wordt overtollige zonnestroom overdag opgeslagen in de batterij. In de avond wordt dit vervolgens om minder stroom van het net te hoeven kopen.

De TOU-modus staat voor ’time of use’ en werkt met vaste goedkope en dure stroomtarieven. De batterij laadt bij lage tarieven en ontlaadt wanneer stroom duurder is, zodat je piekuren zoveel mogelijk vermijdt.

In aangepaste modus heb je vooral eigen controle en stel je zelf in wanneer de batterij moet laden, ontladen of juist energie moet vasthouden. Dit is handig voor gebruikers die precies willen sturen op hun eigen dagritme, energiecontract of specifieke apparaten.

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Praktische prestaties

Met een capaciteit van 2,88 kWh is de batterij zeer geschikt voor kleinere huishoudens of voor gebruik in de avond en nacht. Een gemiddeld huishouden verbruikt ’s nachts ongeveer 2 tot 5 kWh, waardoor één batterij al een groot deel van de nachtelijke energiebehoefte kan dekken. Is er meer opslag nodig, dan kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid.

Een groot voordeel van deze thuisbatterij is ook dat je stroom blijft houden bij uitval. Binnen 20 milliseconden schakelt het systeem over. Je kunt direct apparaten op de batterij aansluiten, zodat je bijvoorbeeld je koelkast of vriezer gewoon nog kunt gebruiken. Hiervoor moet je wel het off-grid stopcontact inschakelen.Je kunt in de app zelf installeren hoeveel procent van de batterij moet worden gereserveerd voor uitval. Standaard is dit ingesteld op tien procent.

Ook is er een ingebouwd aerosol blussysteem aanwezig. Mocht de batterij oververhit raken of kortsluiting krijgen, komt er direct koeling.

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Prijs, terugverdientijd en beschikbaarheid

De SolarFlow 2400 AC+ heeft een basiscapaciteit van 2,4 kWh en kan worden uitgebreid met 2,88 kWh per batterij (met een maximum tot 16,8 kWh). Daarmee kun je klein beginnen en later opschalen als je huishouden meer stroom gaat verbruiken, bijvoorbeeld door een warmtepomp of elektrische auto.

De adviesprijs voor één batterij is 1.089 euro. Voeg daar de P1 Meter bij en je zit net onder de 1.120 euro. Verder kun je de opslag vergroten door één of meerdere AB3000L batterijen aan te sluiten. Je kunt maximaal 16,8 kWh aansluiten. Hoe groter de capaciteit is die je kunt opslaan, hoe lager de kosten per kWh. Momenteel is de thuisbatterij op voorraad en heb je hierdoor geen wachttijden.

De RTE (Round Trip Efficiency) van de Zendure batterij is 0,93. Dat betekent dat je 93 procent van de stroom die in de batterij gaat, ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Met één batterij van 2,88 kWh kan de Zendure SolarFlow 2400 AC+ per volledige laad- en ontlaadcyclus ongeveer 2,68 kWh bruikbare stroom leveren. Zendure geeft daarbij aan dat je bij een volledige capaciteit (16,8kWh) gemiddeld 3 jaar erover duurt om je investering terug te verdienen. De verwachte prijsbesparing per jaar is hier namelijk 1521 euro (met een gemiddeld stroomtarief van 0,248 euro per kWh).

De werkelijke besparing hangt vooral af van je stroomprijs, terugleververgoeding, terugleverkosten, zonnepaneeloverschot en hoe vaak de batterij volledig wordt geladen en ontladen. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor zelfconsumptie belangrijker wordt.

Conclusie: Zendure SolarFlow 2400 AC+

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ vinden we een slimme en toegankelijke thuisbatterij voor huishoudens die meer uit hun zonnepanelen willen halen. Vooral de eenvoudige plug-and-play installatie, de stille werking, de uitbreidbare opslagcapaciteit en de vijf verschillende modussen maken dit systeem interessant. Je kunt klein beginnen en later uitbreiden, wat prettig is voor huishoudens die in de toekomst meer stroom gaan verbruiken door bijvoorbeeld een warmtepomp, elektrische auto of zwaardere apparaten.

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