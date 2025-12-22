Xtorm XRF101: powerbank en zaklamp met 1000 lumen in één!

De Xtorm XRF101 is de perfecte powerbank voor noodgevallen, want het is tegelijkertijd een zaklamp waarmee je tot wel 605 meter ver schijnt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen Xtorm XRF101 Powerbank en zaklamp in één

Powerbank en zaklamp in één Zaklamp met 1000 lumen

Zaklamp met 1000 lumen Schijnt tot 605 meter Nadelen Xtorm XRF101 Gebruik je de zaklamp veel, dan haal je 2x iPhone opladen niet

Gebruik je de zaklamp veel, dan haal je 2x iPhone opladen niet Het is een vrij groot apparaat, past niet comfortabel in je broekzak

Xtorm XRF101: krachtige powerbank én zaklamp

In geval van een stroomstoring is het natuurlijk sowieso handig als je een opgeladen powerbank tot je beschikking hebt. Kies je voor de Xtorm XRF101, dan haal je niet alleen een krachtige powerbank in huis, maar tegelijkertijd ook een heel functionele zaklamp. Dat is niet alleen handig tijdens een stroomstoring, maar bijvoorbeeld ook als je gaat kamperen.

Het is een robuust, metalen apparaat dat niet snel kapot zal gaan. Daarbij zit er voldoende reliëf op, zodat je hem ook niet snel uit je vingers laat glippen. Twijfel je daar toch over, dan kun je meegeleverde draagkoord gebruiken. De Xtorm XRF101 wordt wel geleverd zonder hoesje.

Powerbank

De Xtorm XRF101 is op de eerste plaats een 20 watt powerbank met een capaciteit van 10.500 mAh. Dat is voldoende om je iPhone ongeveer twee keer volledig op te laden. En dankzij die 20 watt gaat dat ook nog eens behoorlijk snel. Er zitten twee aansluitingen op de powerbank, veilig achter een rubberen afdekplaatje: een USB A- en een USB C-aansluiting. Voor het opladen van bijvoorbeeld je iPhone kun je beide aansluitingen gebruiken. Moet je de powerbank zelf opladen, dan doe je dat via de USB C-aansluiting in ongeveer 2,5 uur.

Zaklamp

Daarnaast is de Xtorm XRF101 een krachtige led-zaklamp met maar liefst 1000 lumen. Je kunt er tot een afstand van 605 mee schijnen en je bepaalt eenvoudig zelf of je een smalle of een wijde lichtbundel wilt. Wanneer je één keer op de aan-/uit-knop drukt, zie je aan de lichtjes boven de knop hoeveel energie er nog in de XRF101 zit. Druk je vervolgens nog twee keer op de knop, dan gaat de zaklamp pas aan. Hierdoor wordt voorkomen dat de zaklamp per ongeluk aan gaat wanneer die in je tas zit. Uitschakelen doe je gewoon door één keer kort op de knop te drukken.

Ingeschoven produceert de zaklamp een heel wijde lichtbundel, zodat je heel veel van de omgeving verlicht. Schuif je het voorste gedeelte helemaal uit, dan ontstaat er juist een heel smalle en geconcentreerde lichtbundel. Uiteraard kun je het gedeelte net zover in- of uitschuiven tot je de gewenste lichtbundel hebt bereikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vind je het licht te fel, houd de aan-/uit-knop dan ingedrukt. Het licht wordt dan langzaam minder fel. Wanneer je tevreden bent, laat je de knop gewoon weer los. De minimale felheid bedraagt 300 lumen. In deze stand blijft de zaklamp tot 25 uur branden en verlicht tot wel 295 meter. Bij de hoogste lichtsterkte van 1000 lumen is dat ruim 10 uur met een afstand van 605 meter.

Conclusie: Xtorm XRF101

De combinatie van een powerbank en een zaklamp is een goed idee. Beide aspecten blijken in de praktijk ook heel goed bruikbaar. Enig mogelijke nadeel is dat je jouw iPhone niet twee keer helemaal kunt opladen wanneer je de zaklamp veel gebruikt. In de praktijk valt het wel mee, want het led-licht verbruikt niet extreem veel energie. Desondanks zou een hogere capaciteit dan 10.500 mAh welkom zijn. De Xtorm XRG101 is duidelijk gemaakt om lang mee te gaan, met een stevige metalen behuizing. De aansluitingen zijn ook mooi weggewerkt achter een rubberen klepje. De zaklamp is met 1000 lumen en een schijnafstand van 605 meter bijzonder bruikbaar, en het aanpassen van de breedte van de lichtbundel werkt uitstekend. Met een bedrag van 59,99 euro is de Xtorm XRF101 ook heel betaalbaar.