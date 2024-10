WiZ smart fairy light review: slimme lampjes voor binnen én buiten

De slimme lichtstrip van WiZ is geschikt voor zowel binnen als buiten en heeft maar liefst 16 miljoen verschillende kleuren. Wij hebben de WiZ smart fairy light voor je getest in deze review!

Pluspunten

Geschikt voor binnen en buiten

Werkt met Matter

Veel scenario's

Nederlandstalige app

Minpunten

Beschikbaar in één maat

Afhankelijk van de WiZ-app

WiZ smart fairy light review

Het wordt steeds vroeger donker en het weer wordt met de dag grauwer. Dat betekent dat het weer tijd is om je huis op te vrolijken met lampjes. De slimme lichtslinger van WiZ is geschikt voor warme zomeravonden én koude winterdagen, want je kunt de lampjes zowel binnen als buiten ophangen. Je hebt de lichtslinger in huis voor 99,99 euro. Hoe goed werkt de lichtstrip en welke kleuren kun je allemaal kiezen? Je leest het in deze WiZ smart fairy light review!

Uitpakken en instellen

De WiZ smart fairy light is maar liefst twintig meter lang en werkt op netstroom. Bij de lichtslinger wordt een adapter geleverd met een aan- en een uitknop. Het instellen van de lampjes gaat voornamelijk via de WiZ-app, die gratis te installeren is in de App Store. De lichtstrip van WiZ werkt wel met de Woning-app, maar dan krijg je maar een beperkt menu te zien. Om alle functies te gebruiken heb je dus nóg een nieuwe app nodig voor je slimme verlichting. Het gaat om de volgende app:

Na het installeren van de app hebben we een profiel aangemaakt, dat weinig tijd kostte. Het koppelen van de WiZ smart fairy light gaat vervolgens gemakkelijk, de app herkent het apparaat vrijwel direct. Verbinden is zo gebeurd, binnen een paar minuten verscheen de lichtslinger in de app. Om het overzicht te bewaren kun je daarna zelf instellen bij welke kamer de lampjes horen. We hadden vrijwel geen problemen met het instellen van de app.

16 miljoen kleuren

De app zelf werkt naar behoren, je hebt de keuze uit enorm veel lichtstanden om de kleuren aan te passen. Volgens WiZ beschikt de smart fairy light over maar liefst 16 miljoen kleuren. Dat is zeker terug te zien in het keuzemenu, want je kunt daar kiezen voor verschillende statische, dynamische of andere kleuropties. Het is ook mogelijk om zelf een kleur te kiezen, je bent daarbij niet afhankelijk van de vooraf ingestelde scenario’s.

Eenmaal gevonden heb je genoeg keuze bij het selecteren van scenario’s. Voor vrijwel elke situatie heb je een kleurenoptie, zo kun je kiezen uit kaarslicht, party, kerstmis of Halloween. Wil je juist een koudere uitstraling? Ga dan voor sneeuwlucht, diepe duik of oceaan. Wat ons vooral opviel is hoe snel de app werkt met de verlichting. Er zit vrijwel geen vertraging in, de lampjes veranderen na een tik in de app direct van kleur.

Als gebruiker heb je naar onze mening genoeg keuze bij de scenario’s in de app. Er zijn neutrale kleuren te kiezen, die je bijvoorbeeld als standaard kerstlampjes kunt gebruiken. Voor feesten heb je weer opvallendere kleurcombinaties. Wij vonden het erg fijn om zoveel mogelijkheden te hebben, zodat je voor iedere situatie passende sfeerverlichting hebt. Zo misstaan de lampjes niet in de tuin, maar zijn ze ook geschikt voor in je kerstboom. Op die manier kun je ze in de zomer en winter gebruiken.

Even zoeken in de app

We hebben dus genoeg opties bij het instellen van de lampjes, maar die krijg je alleen te zien in de WiZ-app zelf. In de Woning-app kun je enkel de (felheid van de) kleuren aanpassen, maar krijg je niet alle scenario’s te zien. Helaas zijn deze opties ook in de WiZ-app zelf behoorlijk verstopt, waardoor we even moesten zoeken om bij de juiste instellingen te komen. Om de kleur van de WiZ smart fairy light te veranderen moet je een aantal keer tikken, voordat het keuzemenu verschijnt. Dat was vooral even wennen toen we de lampjes net in gebruik hadden, daarna kregen we er vanzelf handigheid in.

De app beschikt over alle opties die je mag verwachten bij slimme verlichting. Het is niet alleen mogelijk om de kleuren aan te passen, we konden ook de sterkte van het licht veranderen. Daarnaast konden we een timer instellen, zodat de WiZ smart fairy light iedere dag op dezelfde dag aan- of uitschakelt. Erg handige opties, die naar onze mening ook wel vanzelfsprekend mogen zijn als je dit bedrag uitgeeft aan een lichtslinger.

Voor binnen en buiten

Groot voordeel van de WiZ smart fairy light is dat je de lampjes ook buiten kunt ophangen. Ze hebben een certificering van IP44, dat betekent dat de lichtslinger spatwaterdicht is. De stekker moet je uiteraard wel binnenshuis (of overdekt) insteken. Dat kan moeilijk zijn, want het snoer is slechts twintig meter lang. Helaas is dit de enige uitvoering, dus voor een grote tuin heb je al snel meerdere lichtsnoeren of een verlengkabel nodig.

We hebben de WiZ smart fairy light nu een aantal dagen in gebruik en gedurende deze periode heeft het behoorlijk geregend. Dat lijkt geen probleem voor de lampjes, waardoor ze goed bestand zijn tegen spatwater. Wij zijn er erg over te spreken dat je de lichtslinger ook buiten kunt gebruiken. Kerstverlichting gaat vaak weer in de doos na de feestdagen, maar deze lampjes zijn het hele jaar door te gebruiken. Pas wel op bij het ophangen, want de lichtslinger gaat erg snel in de knoop.

WiZ smart fairy light: conclusie

De slimme lichtslinger van WiZ is een goede uitkomst als je lampjes zoekt voor zowel binnen als buiten. De WiZ smart fairy light is perfect voor in de kerstboom, maar is naar onze mening ook een gezellige toevoeging aan je tuin of balkon. Het instellen van de lampjes is zo gebeurd, de gratis app wijst zichzelf en werkt erg snel. Door de verschillende categorieën is de indeling van de applicatie even zoeken, maar dat went na frequent gebruik vanzelf. Het is jammer dat niet alle functies van de lampjes te gebruiken zijn in de Woning-app, daarvoor blijf je afhankelijk van de WiZ-app. Bij de WiZ smart fairy light heb je de keuze uit enorm veel lichtstanden, waardoor je voor iedere situatie passende verlichting hebt. De lampjes reageren zelfs op muziek, een leuke functie die naar behoren werkt. Helaas heb je de keuze uit slechts één maat bij de WiZ smart fairy light. Voor 99,99 euro heb je een erg compleet lichtsnoer in huis, dat je het hele jaar door kunt gebruiken. We raden de slimme lichtslinger van WiZ daarom zonder twijfel aan.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.