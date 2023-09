WiZ Neon Flex Strip: buigbare verlichting voor je favoriete kamer

Wil je écht iets speciaals doen met het licht in je gameroom of favoriete kamer? Dan is de WiZ Neon Flex Strip zeker iets voor jou!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Felle en heldere kleuren

Felle en heldere kleuren Makkelijk in vorm te krijgen

Makkelijk in vorm te krijgen Mooie lichtanimaties en effecten Minpunten Siliconen slang is stofgevoelig

Siliconen slang is stofgevoelig Hoeveelheid effecten beetje karig

Hoeveelheid effecten beetje karig Aantal houdertjes net genoeg

WiZ Neon Flex Strip: buigbare verlichting

Een lichtstrip met gekleurde lichtjes bestaat natuurlijk al langer. Maar deze WiZ Neon Flex Strip is toch wel heel erg leuk. De flexibele lichtsnoer kun je helemaal zelf vormgeven. Zo kun je hem makkelijk in verschillende vormen ‘vouwen’.

Denk bijvoorbeeld aan een ster, een muzieksleutel of een hartje. Ook kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de lichtsnoer langs je raam of televisie te laten lopen. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Houdertjes, plakkertjes en schroeven

In de doos vind je naast de lichtstrip ook houdertjes om de flexibele slang in de gewenste vorm aan de muur te hangen. Het is dan slim om de vorm eerst even op de grond uit te proberen. Naast de houdertjes krijg je stickers om ze tegen een gladde ondergrond te plakken en schroeven om hem aan de muur te hangen.

Leg tijdens het maken van een testvorm op de grond wel even een schoon laken eronder, want de siliconen slang trekt makkelijk stof en vuil aan en is daarna wat lastiger schoon te krijgen.

Tip: je hoeft de houdertjes niet per se te gebruiken om de lichtstrip in vorm te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld ook een stuk binddraad in vorm buigen en daar de lichtstrip op vast maken met kabelbinders. Dan kun je de lichtstrip makkelijker in vorm houden en hem zo ergens aan de muur hangen.

Vervelend: de siliconen slang trekt snel stof aan

De lampjes in de Neon Flex Strip zijn écht fel en dat is mooi. De kleuren zien er goed uit en je kunt met de app aardig wat kleurvariaties en animaties instellen. Deze animaties zien er ook mooi uit en er zit meestal wel iets voor je tussen die matcht met je smaak en je kamer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het materiaal van de slang geeft het licht een matte uitstraling, wat het stiekem extra stylish maakt. De slang is 3 meter lang en dat is genoeg voor eenvoudige figuurtjes. Toch zouden we het leuker gevonden hebben als hij net wat langer zou zijn.

Ook met Matter

Ook leuk: de WiZ Neon Flex Strip is Matter-gecertificeerd. Je kunt hem dus eenvoudig verbinden met de Woning-app en hem laten samenwerken met andere Matter-gecertificeerde apparaten.

Conclusie

De Neon Flex Strip van WiZ geeft een mooi, helder licht en je hebt veel leuke lichteffecten. De snoer laat zich makkelijk in de gewenste vorm buigen en het maken van figuurtjes is best leuk. Jammer genoeg is hij wel iets te gevoelig voor stof. Door het materiaal is daarna lastig om het eraf te stoffen. Ook hadden we graag nog meer kleureffecten gezien om in te stellen.

WiZ Neon Flex Strip kopen

Wil je na het lezen van deze review ook zelf aan de slag met deze buigbare lightstrip? De WiZ Neon Flex Strip heeft een adviesprijs van 99 euro. Maar inmiddels is hij ook goedkoper te krijgen. Zo is hij op dit moment bij Bol.com te koop voor 79,99 euro.