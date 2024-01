Wekker van de Action: fijn wakker worden mét een opgeladen iPhone

Ben je nog op zoek naar een nieuwe wekker? Of naar een leuk cadeau? Deze wekker van de Action heeft een wake-up light én een draadloze oplader. Wij hebben de wekker voor je getest!

Pluspunten Mooi design

Mooi design Wake-up light

Wake-up light Multifunctioneel

Multifunctioneel Draadloze oplader Minpunten Usb-a-kabel

Usb-a-kabel Niet snoozen

Niet snoozen Geen batterijpercentage

Multifunctionele wekker van de Action

De Action heeft een toffe nieuwe wekker, die enorm veel functies heeft. De wekker zorgt ervoor dat je op een natuurlijke manier wakker wordt en dat je iPhone volledig opgeladen is. Het apparaat is namelijk voorzien van een draadloze oplader, zodat je geen kabel meer nodig hebt voor je iPhone. En dat is niet alles, want de wekker heeft nog veel meer handige functies.

Zo kun je naar de radio luisteren, of je verbindt je iPhone door middel van bluetooth en luistert naar je eigen muziek. Daarnaast functioneert het apparaat als nacht- of leeslampje met een van de vele lichtstanden. Je krijgt de wekker bij de Action al voor 24,95 euro, dat is zonder de 4,99 bezorgkosten. Ben je benieuwd hoe goed de wekker is? Wij hebben het apparaat voor je getest!

Instellen van de wekker van de Action

Je krijgt de wekker in de doos met een gebruiksaanwijzing en usb-c- naar usb-a-kabel. Het apparaat zelf heeft een usb-c-aansluiting, dus om de wekker van de Action op te laden moet je een oplaadblokje hebben met usb-a-poort. Dat vonden we jammer, zeker omdat alle apparaten vanaf dit jaar voorzien moeten zijn van een usb-c-aansluiting. Zorg er dus voor dat je thuis een passend oplaadblokje hebt liggen, of er één koopt.

Het instellen van de wekker van de Action is even zoeken. Je moet daarvoor toch het instructieboekje erbij pakken, zodat je weet waar iedere knop voor bedoeld is. We merkten dat het vooral even wennen was dat de meeste knoppen meerdere functies hebben, die je niet zomaar herkent. We raden daarom aan om de korte handleiding snel door te nemen, dan kun je direct aan de slag met de wekker.

Natuurlijk wakker worden met de lamp

Het toffe design van de wekker valt direct op, het apparaat heeft de vorm van een G. Aan de binnenkant van het apparaat zijn meerdere lampjes toegevoegd, die verschillende kleuren kunnen krijgen. In totaal heb je de keuze uit dertien lichtstanden. Wij vonden zelf de regenboogstand het leukste, daarbij verandert de lamp continu van kleur. Dat maakt het ook leuk om op de achtergrond te zetten als je bijvoorbeeld aan het werk bent.

De kleur die je instelt is afhankelijk van de situatie, zo merkten we dat de wekker ook prima functioneert als leeslampje in de avond. Met een timer zorg je ervoor dat de lamp ‘s avonds vanzelf uitschakelt. Sta je moeilijk op? Dan biedt deze wekker van de Action een handige functie, want het apparaat is voorzien van een wake-up light. Hierdoor werden we in de ochtend langzaam wakker gemaakt, omdat de lamp voor het afgaan van de wakker steeds feller wordt.

Je moet van de functie houden, dat is afhankelijk van je eigen voorkeur. Wij vonden de wake-up lamp erg fijn, omdat je geleidelijk wakker wordt gemaakt. Slaap je altijd in een volledig verduisterde omgeving? Dan is de functie in het begin waarschijnlijk even wennen. Doorgaans leg je een behoorlijk bedrag neer voor de feature, maar bij de wekker van de Action ben je dus relatief goedkoop uit.

Verschillende wekkergeluiden

Naast de wake-up lamp maakt de wekker van de Action uiteraard geluid om je wakker te maken. Je kunt kiezen uit zeven verschillende geluiden, zoals witte ruis of vogelgeluiden. Daar zaten naar onze mening prettige audiofragmenten tussen, maar ook erg vervelende geluiden. Ook hier is het afhankelijk van je eigen voorkeur, maar door de ruime keuze zit er gegarandeerd een geluid tussen dat je fijn vindt.

Nadeel van de wekker is dat je niet kunt snoozen. Zodra je de wekker hebt uitgeschakeld gaat deze ook niet meer over. Zeker als je moeilijk wakker wordt kan dat een probleem zijn. Door de wake-up lamp wordt je sneller wakker, maar ook dan kun je makkelijk weer in slaap vallen zonder snoozefunctie. Met de wekker van de Action moet je dus wel in één keer opstaan. Dit probleem is te verhelpen door via bluetooth twee wekkers te koppelen, mocht je de eerste wekker toch missen.

Goed geluid voor een wekker

De wekker van de Action functioneert daarnaast ook als speaker. Je kunt het apparaat verbinden met bluetooth, waardoor je via je iPhone bijvoorbeeld Spotify of Apple Music kunt afspelen op de wekker. De speakers van de wekker zijn goed, zeker als je kijkt naar de prijs die je neerlegt voor het apparaat. Het geluid kan een beetje hol klinken, maar is over het algemeen van goede kwaliteit.

Daarnaast heb je bij de wekker de mogelijkheid om naar de radio te luisteren. Het vinden van de juiste frequentie is wel even zoeken, maar met de usb-c-kabel wordt het signaal van de wekker versterkt. We merkten dat we de wekker van de Action hierdoor niet alleen als wekker gebruikten, maar ook om naar muziek of de radio te luisteren als we op de slaapkamer waren.

iPhone opladen met de draadloze oplader

Voor de wekker van de Action heb je in principe geen stopcontact nodig, want het apparaat heeft een batterij die je eens in de zoveel tijd moet opladen. We hadden de voorkeur om de wekker wél bekabeld te gebruiken, omdat het apparaat slechts vier uur meegaat zonder op te laden. Je hebt vervolgens vier uur nodig om de wekker weer op te laden, waardoor je hem net zo goed in het stopcontact kunt laten zitten.

Een ander voordeel van het opladen van de wekker is dat het apparaat er een functie bijkrijgt. Als de wekker van de Action aan de lader ligt is het namelijk mogelijk om je iPhone draadloos op te laden. Dit is voor ons een enorm voordeel van de wekker, zeker om ‘s nachts je telefoon even op te laden. Helaas werkt dit dus alleen als de wekker is ingestoken, maar anders gaat de accu waarschijnlijk (te) snel leeg. Het is bovendien helaas niet zichtbaar wat het batterijpercentage van de wekker is.

Conclusie

De wekker van de Action is een multifunctioneel apparaat, waarmee je op een natuurlijke manier wakker wordt gemaakt. De wake-up lamp is een groot voordeel, zeker als je niet abrupt wilt ontwaken met een wekkergeluid. Daarnaast heb je bij de wekker de keuze uit toffe lichtstanden, waardoor de wekker ook als lees-, nacht- of discolamp functioneert. Een timer zorgt ervoor dat de lamp automatisch uit wordt geschakeld. Nadeel van de wekker is dat je niet kunt snoozen, waardoor je dus wel wakker móét worden van de wekker. Bij de wekker heb je de keuze uit meerdere geluidsfragmenten, zodat je ontwaakt met een geluid dat je prettig vindt. Het geluid van de wekker van de Action is prima, zeker als je zo nu en dan naar muziek luistert op de slaapkamer. Via bluetooth luister je naar Spotify of Apple Music, of je kiest voor de radiofunctie. Al met al is het een goede wekker, al helemaal als we kijken naar de prijs die je voor het multifunctionele apparaat neerlegt. Je betaalt bij de Action slechts 24,95 voor het apparaat. Dat is het wat ons betreft zeker waard, je krijgt er genoeg functies in één apparaat voor terug. Dus wees er snel bij, want de voorraad bij de Action gaat er vermoedelijk snel doorheen!