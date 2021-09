watchOS 8 review: kleine verbeteringen, ook voor de oude Apple Watch

Apple heeft watchOS van een grote tussentijdse update voorzien. Wat is er nieuw en zijn de nieuwe functies de moeite waard? De hoogste tijd om watchOS 8 eens flink aan de tand te voelen in deze review!

WatchOS 8 review: kleine verbeteringen

De nieuwe versie van watchOS 8 brengt veel kleine, bijna subtiele, vernieuwingen met zich mee. Het zijn vooral ‘quality-of-life’ aanpassingen die je Apple watch weer net wat beter maken en fijner om te gebruiken. Welke verbeteringen Apple precies heeft uitgebracht (en of ze überhaupt wel handig zijn), vertellen we je in deze watchOS 8 review!

Probleemloze installatie, ook voor de oude Apple Watch

Voordat je aan de slag gaat met watchOS 8 moet je de update eerst installeren. Dit gaat nu ook bij de oude Apple Watch Series 3 zonder problemen. Bij voorgaande updates liep je vrijwel altijd tegen het probleem aan dat je opslag vol was. Dit komt omdat de Apple Watch Series 3 erg weinig opslagruimte heeft. Je moest dan je horloge loskoppelen en als nieuw configureren. Dit was vervelend, maar vooral tijdrovend.

Nu verloopt de installatie bij elke versie van de Apple Watch vlekkeloos. Vooral bij de oudere smartwatches moet je eventjes geduld hebben voor de installatie klaar is. Op de Series 3 duurde de installatie bijna twee uur.

Weinig nieuwe wijzerplaten

Een van de eerste zaken waar we altijd reikhalzend naar uitkijken bij een update van watchOS, zijn de nieuwe wijzerplaten. En om maar met de deur in huis te vallen: die zijn deze keer wel heel erg karig. Voor de huidige horloges zitten er slechts een paar nieuwe in. Welke is het leukst? Dat is een wijzerplaat die portretmodus-foto’s gebruikt!

Er is wel één grote maar, want heb je een Apple Watch Series 3? Dan moeten we je teleurstellen. Er zitten dan helemaal geen nieuwe wijzerplaten in watchOS 8 voor je. Dus ook de portretwijzerplaat krijg je niet en dat is wel spijtig. De wijzerplaat is beschikbaar vanaf Apple Watch Series 4.

Verbeteringen voor de foto’s-app

De Foto’s-app op je Watch heeft een aantal nieuwe functies gekregen. Er is een ‘Terugblik’-onderdeel bij gekomen en ‘Uitgelicht’ is nu ook op de Watch te vinden. Foto’s zijn nu heel makkelijk door te sturen vanaf de Watch.

Het is een aardige toevoeging, maar het is nog steeds niet mogelijk om al je foto’s op de Watch te bekijken. Wanneer je dus een specifieke foto wil doorsturen, moet je maar hopen dat die foto toevallig op je Apple Watch staat. Anders moet je toch nog je iPhone erbij pakken.

Nieuwe app: Mindfulness

De app ‘Ademhaling’ heeft een frisse look gekregen. Hij heet ‘Mindfulness’ en richt zich nu ook op je mentale gezondheid. De animaties bij het ademhalen zijn vernieuwd en er is een kersverse functie, genaamd ‘Reflect’. Deze functie helpt je om tot rust te komen door je een stelling te laten zien waar je je op moet concentreren.

Dat kan handig zijn in momenten van stress, maar de app voelt een beetje ‘zweverig’ aan. Vind je dit soort zaken helemaal niets? Dan kan je de app geheel links laten liggen.

Always-on laat meer zien

De Apple Watch Series 5 en Apple Watch Series 6 hebben een always-on scherm. Hiermee blijft het scherm op je Apple Watch ingeschakeld. Bij workouts werden er al op deze manier gegevens getoond, maar met watchOS 8 krijgen andere apps deze optie ook. Dit zijn onder andere de apps Wekkers, Kaarten en Stopwatch. Zelfs andere ontwikkelaars krijgen nu de mogelijkheid om het always-on display te gebruiken in hun apps.

Meer functies voor fietsers

Houd je van een lekker stukje fietsen? Dan merkt je Apple Watch nu vanzelf wanneer je begint te fietsen en geeft hij je een seintje om een fiets­work‑out te starten. En moet je onderweg even stoppen? Dan pauzeert de work-out automatisch. Apple heeft ook rekening gehouden voor bezitters van een e-bike. Want het aantal calorieën wordt voortaan realistischer berekend tijdens ritjes op een elektrische fiets.

Zoek mijn … alles

Op je Watch vind je nu meerdere zoek-apps. Dit zijn ‘Zoek apparaten’, ‘Zoek personen’ en ‘Zoek objecten’. Met deze apps raak je (hopelijk) nooit meer je apparaten kwijt. De app geeft zelfs automatisch een melding dat je wel erg ver van je iPad of iPhone vandaan bent. Handig als je een keer je apparaat bent vergeten in je tas te stoppen.

Minder handig is dat er nu meerdere apps zijn. Zo moet je bijvoorbeeld een iPad toevoegen met de app ‘Zoek apparaten’. Een AirTag zet je in de app ‘Zoek objecten’. Waarom dit zo opgesplitst is? Geen idee, maar het app-overzicht op de Apple Watch is al vol genoeg. Door deze drie individuele apps wordt het schermpje alleen maar drukker.

Er is nog meer …

De nieuwe functie ‘Focus’ is ook beschikbaar op de Apple Watch. Hiermee filter je de notificaties van mensen en apps op basis van wat je aan het doen bent. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens het sporten alleen notificaties accepteren van je vrienden (of juist niet). De Apple Watch volgt de ingestelde ‘Focus’ op je iPhone (of iPad of macOS).

Verder heeft de ‘Woning’-app een aantal verbeteringen ondergaan en kan je de Apple Watch met handgebaren (via AssistiveTouch) bedienen. Deze laatste functie is alleen beschikbaar op Apple Watch Series SE en Apple Watch Series 6.

WatchOS 8 review: conclusie

watchOS 8 is zeker geen grote update. Er zitten vooral kleine verbeteringen in deze versie die stiekem best wel fijn zijn. De nieuwe apps zijn handig, maar soms is de keuze die Apple gemaakt heeft nogal opmerkelijk (zo zijn er nu drie ‘Zoek mijn’-apps). Het is verder erg jammer dat de oude Apple Watch Series 3 veel van de vernieuwingen mist, terwijl het horloge wel naar watchOS 8 wordt getild. Wanneer de Apple Watch Series 7 uitkomt, zien we hopelijk wat deze update nog meer in petto heeft. Voor nu zijn de nieuwe functies handig, maar wel erg karig.

