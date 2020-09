watchOS 7 review: eindelijk geen ver-van-mijn-bedshow meer

De grote Apple Watch-update van 2020 heeft ervoor gezorgd dat ik de smartwatch ook ‘s nachts om mijn pols laat zitten. In deze watchOS 7 review lees je het definitieve oordeel van iPhoned.

Lees verder na de advertentie.

watchOS 7 review

Een maand geleden heb ik mijn eerste ervaringen met de watchOS 7 preview al uitgebreid beschreven. Inmiddels zijn we een maand verder en is de update voor iedereen beschikbaar. In de tussentijd heb ik de update iedere dag gebruikt en zijn me heel wat dingen opgevallen.

Laten we beginnen met de meest zichtbare aanpassing: de nieuwe wijzerplaten die de update introduceert. In totaal zijn er zeven nieuwe om uit te kiezen, die stuk voor stuk tal van ruimte bieden om deze naar eigen smaak aan te passen. Kies bijvoorbeeld zelf een Animoji uit die je aankijkt als je kijkt hoe laat het is, of stel een eigen samenstelling van kleuren samen in de ‘Strepen-wijzerplaat’.

Dat de wijzerplaten steeds persoonlijker worden, past mooi bij de komst van de optie om wijzerplaten te delen. Met een druk op de knop via de Watch-app op je iPhone kun je jouw creatie naar iemand sturen. Een fijne functie, al hopen we nog steeds dat Apple spoedig wijzerplaten van derden mogelijk maakt.

Door ontwikkelaars de ruimte te geven om eigen wijzerplaten te ontwerpen, is er nog veel te winnen op dit gebied. Totdat dit zover is, zijn de stappen die watchOS 7 zet en wijzerplaten die de update introduceert stuk voor stuk erg welkom. Persoonlijke favoriet: de nieuwe typografie-wijzerplaat.

watchOS 7 gaat door terwijl jij slaapt

Genoeg uiterlijke veranderingen dus, maar watchOS 7 doet gelukkig een stuk meer dan dat. De Slaap-app is zonder twijfel de belangrijkste: na jaren wachten heeft de Apple Watch eindelijk een volwaardige slaaptracker. Dat brengt een grote verandering met zich mee: het horloge moet voortaan ook ‘s nachts om blijven.

De app werkt heel logisch: stel via de nieuwe Slaap-app in wanneer je naar bed gaat, hoe laat je op wil staan en of je een wekker zet of niet. Vervolgens gaat het scherm van het horloge op zwart en activeert dit enkel als je erop tikt of aan de Digitale Kroon draait. Handig als je ‘s nachts wakker wordt en even wil checken hoe laat het is.

Terwijl jij op een oor ligt, blijft de Watch aan het werk. Het horloge registreert wanneer je slaapt, wanneer je wakker bent en meet ondertussen je hartslag. Zo wordt iedere ochtend bepaald of jij je slaapdoel hebt gehaald. Met overzichtelijke grafiekjes zie je precies wanneer je wakker was en sliep. Deze zijn behoorlijk nauwkeurig: zo kon ik de momenten zien waarop mijn kat me wakker maakte om eten te schooien.

Een nieuwe oplaadroutine

Dat Apple nu wil dat je de Watch ook ‘s nachts omhoudt, brengt wel een nieuw probleem met zich mee: wanneer moet je het horloge nu opladen? Daar heb ik zelf nog steeds geen eenduidig antwoord op gevonden. Meestal leg ik het horloge nu op de oplader als ik uit bed kom en de badkamer instap.

Maar ondanks dat wil het nog wel eens gebeuren dat het horloge tegen bedtijd niet vol genoeg is om de nacht door te komen. Dan zit er niets anders op dan de Apple Watch even bijladen terwijl je een boek leest voor het slapengaan. Ideaal is het niet, maar totdat het horloge een veel betere accuduur krijgt, is dit de enige oplossing.

Met de Slaap-app is de Apple Watch nog belangrijker geworden als gadget om je gezondheid mee te registreren. De focus die Apple al jaren uitbouwt lijkt ondertussen steeds completer te worden. We zijn dan ook benieuwd welke andere functies watchOS op dit gebied nog meer zal toevoegen.

Handen wassen, de meest actuele watchOS 7-app

De prijs voor ‘Functie die het best bij 2020 past’ gaat dit jaar nu al naar de Handen Wassen-app van watchOS 7. Nu heel de wereld bewuster dan ooit is geworden over het belang van je handen wassen, gaat deze app je daar een handje bij helpen.

Iedere keer als jij je handen wast, verschijnt automatisch een teller van 20 seconden in beeld, die aftelt naar nul zolang je blijft wassen. Stop je even tussendoor, dan blijft de klok ook stilstaan. Heb je het twintig seconden volgehouden, dan zie je een duimpje in de vorm van een zeepbelletje op je scherm.

Door je locatie te delen kan de app ook een herinnering sturen als je thuiskomt. Dit werkt verrassend goed: steeds als ik bijna thuis ben krijg ik een tikje op mijn pols om niet te vergeten mijn handen te wassen. Handig, vooral omdat dit allemaal automatisch gebeurt en ik er als gebruiker niets voor hoef te doen om het te laten werken.

Hoewel de Slaap-app met afstand de grootste toevoeging is van watchOS 7, doet de update nog veel meer. Je kunt Siri Shortcuts op je wijzerplaten zetten, Siri heeft een nieuw ontwerp gekregen en reageert sneller en de Activiteiten-app is opnieuw ingedeeld. Deze kleine toevoegingen maken van watchOS 7 weer een fijne verzameling aan verbeteringen.

Conclusie watchOS 7 review

Hoewel watchOS 7 niet de grootste Watch-update in jaren is, is de Slaap-app een functie waar gebruikers al sinds de eerste Apple Watch om vragen. Dat deze zo fijn en gebruiksvriendelijk is, is dan ook de grootste prestatie die watchOS dit jaar doet. Nu de Apple Watch al jaren bestaat zullen updates minder ingrijpend worden, maar als ze allemaal zo waardevol als watchOS 7 zijn, hoeven we daar ons de komende jaren geen zorgen om te maken.

Deze Apple Watches ondersteunen watchOS 7:

Opmerking: Series 3 ondersteunt niet alle nieuwe wijzerplaten en functies.