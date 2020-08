watchOS 7 preview: alles behalve slaapverwekkend

Deze ogenschijnlijk kleine update verandert de manier waarop ik mijn Apple Watch gebruik. Lees er alles over in onze watchOS 7 preview.

watchOS 7 preview: de bèta getest

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de iPhone maakt de Apple Watch ieder jaar relatief kleine verbeteringen door. Dat geldt ook voor de software en aanvankelijk leek het ook dat watchOS 7 relatief weinig nieuws te bieden had. Na het uitgebreid testen van de bèta blijkt dit in werkelijkheid anders te liggen: met langverwachte functies als slaaptracking en een verbeterde Siri is dit een update die je Apple Watch in een klap een stuk effectiever en veelzijdiger maakt.

Daar is op het eerste gezicht weinig van te merken: er is slechts een nieuwe wijzerplaat beschikbaar en een aantal bestaande ‘watchfaces’ hebben meer opties gekregen. Dat is jammer, aangezien Apple het alleenrecht heeft om Watch-wijzerplaten te ontwerpen.

Wel kun je nu jouw favoriete wijzerplaat inclusief complicaties en kleuren gemakkelijk delen met anderen. Des te meer een reden om ontwikkelaars de ruimte te geven om hun eigen wijzerplaten aan te bieden. Laten we hopen dat dit een belangrijk onderdeel wordt van watchOS 8.

Handen wassen

Als we dit jaar met zijn allen iets veel vaker zijn gaan doen, dan is het wel onze handen wassen. Apple springt hier slim op in op een manier die perfect past bij de rol die de Apple Watch heeft. Met de nieuwe ‘Handen Wassen’-functie detecteert de Watch zelfstandig als je begint met je handen wassen.

Je krijgt een tikje op je pols en je ziet automatisch een teller van 20 seconden verschijnen. Terwijl de timer aftelt weet je hierdoor precies hoelang je je handen goed moet wassen. Na afloop verschijnt er een duimpje van zeepsop op je scherm.

Door de app toegang te geven tot je locatie kan je Watch je ook een herinnering sturen om je handen te wassen zodra je thuiskomt. Een laagdrempelige manier om zo bewust te blijven op je hygiëne. En als je daar geen behoefte aan hebt, kun je het gewoon weer uitzetten.

Eindelijk: de Slaap-app van de Apple Watch

De grootste verbetering van dit jaar is er eentje waar gebruikers al sinds de eerste Watch om vragen: slaaptracking. Vanaf watchOS 7 heeft de Apple Watch een uitgebreide Slaap-app, die nauw samenwerkt met de Gezondheid-app op je iPhone.

In de app stel je eerst een slaapdoel in: hoe lang wil je slapen, hoe laat ga je meestal naar bed en hoe laat moet je opstaan? Daarna geef je de dagen van de week aan waarop je dit doel wil halen en is de app klaar voor gebruik.

Zodra je naar bed gaat is het nu de bedoeling dat je de Apple Watch om je pols laat zitten. Zodra je de Slaapstand activeert, gaat het scherm op slot en op zwart. Pas als je erop tikt, verschijnt een klokje in beeld en de tijd waarop je wekker afgaat. De helderheid hiervan is zo laag mogelijk, zodat je ook in een donkere slaapkamer niet verblind wordt door het horloge.

Ook je iPhone gaat op dat moment over op de slaapstand. Het scherm wordt extra donker gemaakt en laat zien hoe laat de wekker gaat. Oproepen en notificaties worden tegengehouden.

Is het tijd om op te staan, dan begint de Watch te trillen en word je op die manier zonder harde wekker wakker gemaakt. Een pluspunt dat je partner die later uit bed mag je ongetwijfeld in dank zal afnemen. In de Gezondheid-app kun je nu precies zien hoe lang je geslapen hebt en wat je gemiddelde hartslag was. Gebruik je de app langere tijd, dan kun je zo een nauwkeurig beeld van je slaappatroon in kaart brengen.

De manier waarop watchOS dit doet is enorm toegankelijk. De uitleg is helder, de app werkt logisch en snel en zodra je ‘m helemaal hebt ingesteld, hoef je er eigenlijk niet meer naar om te kijken.

Een nieuwe oplaadroutine

Het enige waar ik aan moest wennen is de nieuwe oplaadroutine voor de Watch: jarenlang lag het horloge ‘s nachts op de oplader, nu moet hij in de ochtend als ik uit bed kom even laden voordat ik vertrek of thuis aan het werk ga. Dit blijkt wel genoeg te zijn om de dag door te komen met een Apple Watch Series 5, maar ik vraag me af hoe dit is voor mensen die een ouder model hebben waarbij de accu het mogelijk minder lang volhoudt.

Om die reden heeft watchOS 7 ook een nieuwe melding toegevoegd: zodra je voor het slapen een te laag accupercentage hebt, raadt een notificatie je aan om je Apple Watch eerst even op te laden voordat je een uiltje knapt.

Andere fijne verbeteringen

Tot slot zijn er nog een paar functies die Apple heeft aangepast. Allereerst is Siri net als in iOS verbeterd, met als belangrijkste verschil dat alles nu op je Watch zelf gebeurt en niet eerst naar een server hoeft te worden gestuurd. Dat merk je, want Siri heeft nu minder tijd nodig om na te denken en een antwoord te geven. Zeker als je de assistent voor simpele taken gebruikt als het instellen van een timer is dat een uitkomst.

Daarnaast is de Activiteiten-app veranderd. Op de Watch zelf is er weinig verschil te zien, maar in de bijbehorende iPhone-app is het design grondig op de schop gegaan. Dat zorgt voor een overzichtelijker geheel, wat het makkelijker maakt om jezelf te motiveren de drie gekleurde ringen iedere dag gevuld te krijgen.

Conclusie watchOS 7 preview

De Apple Watch zet ieder jaar kleine stapjes in de goede richting, maar maakt vooral door de introductie van de nieuwe Slaap-app in 2020 een flinke stap voorwaarts. De app geeft iedere Apple Watch-eigenaar een toegankelijke manier om meer te weten te komen over zijn of haar slaapritme. Daarnaast zijn andere verbeteringen als het delen van wijzerplaten, de handwas-functie en snellere Siri stuk voor stuk fijne toevoegingen.

WatchOS 7 bèta installeren en ondersteuning

Voor het eerst is er ook een publieke bèta van watchOS beschikbaar. Deze kun je enkel downloaden als je ook de testversie van iOS 14 op je iPhone zet. Onderstaande Apple Watches ondersteunen dit najaar watchOS 7:

Meer weten over hoe je de watchOS 7 beta installeert? In een handige gids leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.