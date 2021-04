Upright Go 2 review: een betere houding tijdens het thuiswerken

De Upright Go 2 is een klein apparaatje dat je helpt om een betere houding aan te nemen. Ideaal voor het thuiswerken? Lees nu onze review.

Upright Go 2 review

Als je veel zit voor je werk, dan is het lastig om de hele dag door een goede houding aan te nemen. Zeker nu we meer thuiswerken en we dat niet altijd doen op de meest ergonomisch verantwoordelijke stoelen, en achter een bureau die op de juiste hoogte staat afgesteld.

Het bedrijf Upright denkt de oplossing te hebben in de vorm van een wearable. Na de Upright Go is inmiddels al een tijdje de Upright Go 2 beschikbaar. Dit is een klein apparaatje dat je op je rug plakt of met een ketting draagt, om je bewust te maken van je houding en je te corrigeren waar het nodig is. Werkt dat? Wij hebben de Upright Go 2 voor je getest.

Plakkers of ketting

De Upright Go 2 is een klein en licht apparaatje dat je nauwelijks op je rug voelt. In de verpakking zijn plakkers meegeleverd, waarmee je de wearable zo tussen je schouderbladen plakt. Deze plakkers zijn ongeveer tien keer te gebruiken voordat je ze moet vervangen. Er worden negen plakkers meegeleverd en er zit al standaard een plakker op het apparaatje zelf. Je kunt dus een tijdje vooruit, maar daarna moet je nieuwe plakkers kopen.

Veel handiger is de ketting waar je de Upright Go 2 aan vast klikt, die met magneetjes aan de uiteinden om je nek blijft hangen. Het nadeel is dat je deze ketting los moet aanschaffen. Of dat de moeite waard is ligt eraan hoe je de Upright Go 2 wil gebruiken.

Trainen en tracken

In de bijbehorende app zijn twee modi te vinden. Je kunt training inschakelen, waarbij je actief aan de slag gaat met je houding. Dat betekent dat je in een goede houding gaat zitten en die instelt. Vervolgens trilt de Upright Go 2 als je te ver van de houding afwijkt.

In de app zie je een poppetje dat zijn houding aanpast als jij dat ook doet. Beweeg je langs een bepaald punt, dan wordt het poppetje rood en gaat er een timer aflopen. Is de tijd voorbij, dan trilt het apparaatje. Dat is voor jou een herinnering om weer rechtop te gaan zitten of staan.

Daarnaast kun je de tracking-modus aanzetten. In deze modus kun je de Upright Go 2 in principe de hele dag door blijven dragen. Het apparaatje trilt niet als je een slechte houding hebt, maar je kunt aan het eind van de dag wel zien hoeveel procent van de tijd je een verkeerde houding had. Ook krijg je een notificatie als je langer dan een kwartier een slechte houding hebt.

Achter de computer

De afgelopen periode gebruikte ik het apparaatje elke keer als ik achter mijn computer ging zitten om te werken, omdat dit het moment is wanneer ik de meest moeite heb om een goede houding vol te houden. De Upright Go 2 helpt mij dan absoluut om meer bewust te zijn van mijn houding en deze te verbeteren. Omdat je direct een correctie krijgt als je het fout doet, leer je een goede nieuwe gewoonte aan.

Wil je het apparaatje niet teveel gebruiken, maar jezelf wel trainen? Dan is het voldoende om je dagelijkse trainingdoel te halen. Dat start rond de tien minuten per dag, maar de trainingstijd wordt uitgebreid naarmate je het apparaatje langer gebruikt. Is je trainingsplan klaar, dan raden de makers aan om minstens drie keer per week nog eens twintig minuten te trainen om het nieuwe gedrag vol te houden.

Wil je de wearable in van die korte periodes gebruiken, meerdere keren per dag? Dan zijn de plakkers onhandig. Er komt snel viezigheid op, waardoor het plakoppervlakte minder goed werkt. De ketting is dan wel echt een aanrader.

Conclusie Upright Go 2 review