Ugreen 145W Powerbank review: perfect voor je iPhone én Mac?

Ben jij nog op zoek naar een goede powerbank, die ook krachtig genoeg is om laptops mee op te laden? De Ugreen 145W powerbank is dan een goede optie. Wij hebben de powerbank voor je getest.

Ugreen 145W powerbank review

Powerbanks zijn handig voor als je een dagje weg gaat, in het openbaar vervoer zit of bijvoorbeeld op vakantie gaat. Kwestie van je iPhone, iPad, Apple Watch of je AirPods aansluiten en opladen maar. Er zijn tientallen merken die powerbanks op de markt brengen, met elk unieke eigenschappen en prijzen.

Wil je ook een laptop kunnen opladen, dan heb je niet genoeg aan een ‘simpel’ powerbankje, maar moet je op zoek naar een geavanceerder en krachtiger model. Wij hebben (met hulp van onze vrienden van Android Planet) de Ugreen 145W Power Bank for Laptop-3 Ports Power Bank | 25000mAh getest. Het apparaat heeft een maximale output van 145 Watt, kan drie apparaten tegelijk opladen en moet krachtig genoeg zijn om ook MacBooks op te laden.

Hoe bevalt deze powerbank, wat valt er op en is het een aanrader of niet? Dat en meer lees je in deze review van de Chinese powerbank.

Het reviewmodel van de Ugreen powerbank is door onze vrienden van Android Planet aangeschaft.

Prijs is stevig

Een powerbank met een capaciteit van 10000 mAh heb je al in huis voor drie tientjes, maar voor de Ugreen 145W-powerbank moet je dieper in de buidel tasten. Op de website van de Chinese fabrikant staat een adviesprijs van € 119,99, maar op het moment van schrijven is ‘ie in de aanbieding met 15 procent korting, waardoor je € 101,99 betaalt.

De levertijd via Ugreen was erg snel te noemen. Het apparaatje werd op zaterdag besteld en op dinsdag kwam de koerier langs om het af te leveren, waarbij tijdens het hele proces via emails duidelijk werd gecommuniceerd over de levering. Datzelfde geldt voor een tweede bestelling van enkele losse usb-kabels.

Je kunt ook terecht bij onder andere Amazon, wat een officiële verkoper is van het merk. Daar kost de powerbank op dit moment 97,43 euro. Ook bij Bol.com is-ie te koop, maar alleen via een wederverkoper en die vraagt maar liefst 137,60 euro.

Groot, maar degelijk afgewerkt

De Ugreen 145 Watt-powerbank is een behoorlijk apparaat, want hij weegt 505 gram en meet 16 bij 8 bij 2,7 centimeter. Logisch, want hij heeft een capaciteit van 25000 mAh, maar het is zeker iets om rekening mee te houden voordat je ‘m aanschaft. In vergelijking met andere soortgelijke modellen is de powerbank wel relatief compact.

De powerbank is uitgerust met een klein display, waarop je de capaciteit van de ingebouwde accu kunt zien. Fijn, want veel powerbanks werken met meerdere ledjes, waarbij je altijd moet gokken wat de precieze accustatus is. Naast de drie usb-poorten vind je ook een aan/uit-knop op de externe accu. De powerbank is afgewerkt met hoogwaardig plastic en een metalen look, wat fraai oogt en aanvoelt.

In de verpakking zit een korte usb-c naar usb c-kabel en een stoffen pouch. Tijdens onze reviewperiode hebben we gebruikgemaakt van het meegeleverde kabeltje, die een lengte heeft van zo’n twintig centimeter. Het kabeltje ziet er goedkoop uit en is niet al te lang, maar kan wel overweg met de maximale oplaadsnelheid van 100 Watt.

Meer over de Ugreen 145W powerbank

Het apparaat is goedgekeurd om mee te nemen in het vliegtuig en mag mee in je handbagage. Opladen van bijvoorbeeld een smartwatch of draadloze oordopjes vraagt niet heel veel stroom en de powerbank kan daar ook mee overweg. Als je de powerbutton drie seconden indrukt, wordt er overgeschakeld op een lager wattage van slechts 200 mAh, waardoor deze apparaten ook goed opladen.

Sommige powerbanks kunnen apparaten ook draadloos opladen, hoewel dit vaak wel veel langzamer gaat. De Ugreen-powerbank kan dit echter niet. Opladen via een enkele poort gaat met maximaal 100 Watt, waarvoor het Power Delivery 3.0-protocol wordt gebruikt. Ook handig (en redelijk uniek) is dat je ‘m kunt opladen, terwijl er tegelijkertijd andere apparaten aan hangen om opgeladen te worden.

Opladen van én met de Ugreen 145W powerbank

De powerbank heeft meerdere accucellen aan boord met een totale capaciteit van maar liefst 25000 mAh. De iPhone 14 Pro Max heeft een 4323 mAh-batterij en zou in theorie dus bijna zes keer opgeladen kunnen worden met de externe accu. Het opladen van de powerbank zelf doe je via een van de usb c-poorten, waarbij de eerste poort gelimiteerd is tot 45 Watt oplaadsnelheid, de tweede tot 65 Watt.

Ugreen zegt dat de powerbank met een speciale 65 Watt-lader binnen twee uur weer vol zit. Wij hebben geen Ugreen-oplader tot onze beschikking en daarom een 65 Watt-oplader gebruikt van onze MacBook. De powerbank volledig opladen duurde daarmee iets langer: 130 minuten. Na 10 minuten was de powerbank voor 15 procent gevuld, na een half uur al voor 43 procent. Na 85 minuten stond het accupercentage op zo’n 80 procent, waarna het dus nog drie kwartier duurde om bij 100 procent te komen.

Smartphones, tablets of laptops opladen

Deze Ugreen-powerbank beschikt over drie usb-aansluitingen. Twee daarvan zijn van het type usb-c, de andere is nog een ouderwetse usb a-aansluiting. De ene usb-c-poort kan apparaten opladen met maximaal 100 Watt, de andere met 45 Watt. Gebruik je de usb a-poort, dan gaat opladen met maximaal 18 Watt.

Vaak is het handig om apparaten op te laden met een usb-c-kabel, aangezien het veel sneller gaat. Voor sommige toestellen heb je echter geen usb-c-kabel ter beschikking, waardoor de usb-a-poort alsnog van pas komt.

Je kunt elke poort afzonderlijk gebruiken, maar ook meerdere poorten tegelijk gebruiken. Het maximale wattage waarmee je dan tegelijkertijd kunt opladen is 145 Watt via beide usb-c-poorten. Gebruik je op hetzelfde moment ook de usb-a-poort, dan loopt het totale wattage terug. Via onderstaande afbeelding kun je precies zien welke poorten je tegelijkertijd kunt gebruiken en welke output ze leveren.

We hebben de powerbank gebruikt om nagenoeg alles op te laden, wat we normaal opladen via het stopcontact. Dan hebben we het over onze smartphone, e-reader, draadloze oordopjes, koptelefoon en laptops. Zoals gezegd kan de powerbank in theorie de iPhone 14 Pro Max bijna zes keer opladen, maar in de praktijk bleef het steken op vijf keer. Een e-reader, horloge of oordopjes opladen is niet noemenswaardig en kan makkelijk tientallen keren.

Interessanter wordt het als je laptops van stroom gaat voorzien. De accu van de MacBook Pro 16-inch heeft een capaciteit van 100 Wh (Wattuur). Via online-berekeningen komt dat neer op een kleine 8693 mAh, terwijl de powerbank dus een capaciteit heeft van 25000 mAh. De Ugreen 145W powerbank zou de MacBook dus ongeveer drie keer moeten opladen. Tijd voor de test.

Dat haalt de Ugreen net niet, maar twee keer volledig opladen en nog wat procenten voor de derde lading is geen probleem. Tijdens het opladen gebruikten we het scherm van de laptop echter op volle helderheid en waren er gewoon mee aan het werk. Opladen ging net zo snel als via het stroomnet en de laptop kan maximaal opladen met 96 Watt.

Conclusie Ugreen 145W powerbank review

De Ugreen 145W is een powerbank waar je u tegen mag zeggen. Hij is aan de grote kant en heeft een stevig prijskaartje, maar biedt ook goede prestaties. Het is echter een speciale powerbank, die niet is bedoeld voor het grote publiek dat af kan met een simpel exemplaar. Ben jij op zoek naar een krachtige externe accu waarmee je ook je MacBook kunt opladen, dan moet je de Ugreen 145W powerbank zeker overwegen.

Ugreen 145 Watt powerbank kopen

De powerbank is te koop via de website van Ugreen, waar hij op het moment van schrijven 101,99 euro kost. Bestel je liever bij Amazon of Bol.com, dan betaal je meer. Je bent daar tussen de 100 en 140 euro kwijt.