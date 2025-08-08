Teufel Rockster Neo review: deze speaker is van alle feesten thuis

Is de Teufel Rockster Neo de meest flexibele partyspeaker ooit? Je leest het in onze Teufel Rockster Neo review.

Teufel Rockster Neo review

Of je nou een barbecue organiseert in je tuin, een huisfeestje bouwt of op het werk aan de borrel gaat: een goede speaker met wat catchy deuntjes is een must. Maar vind maar eens een speaker die boven al het getetter uitkomt. En als je die al hebt gevonden, moet je vaak onhandig in de weer met een haspel om het ding aan de praat te krijgen, en sleep je je een ongeluk. De Teufel Rockster Neo moet hiervoor de oplossing zijn. Wél de power om de hele buurt weg te blazen, maar dan zonder alle onhandige trekjes van grote feestspeakers. Dat klinkt goed. Maar klinkt het ook goed?

Flinke bak

De Rockster Neo heeft ongeveer het maatje ‘grote koffer’ en zou met z’n 17,4 kg zo als ruimbagage mee mogen. Je kunt hem op zowat elke mogelijke manier neerzetten. Rechtop, op z’n kant, op z’n andere kant, op z’n rug: overal zitten rubberen pootjes die de speaker in elke oriëntatie stevig op z’n plek houden. Het maakt ook niet uit wáár je hem neerzet: hij heeft een geïntegreerde en gemakkelijk vervangbare accu die het maar liefst 36 uur volhoudt. In de energiebesparende eco-modus haal je er zelfs 56 uur uit.

Aan beide zijkanten vind je flinke handvatten voor het meesjouwen van de speaker, en het gewicht laat dit ook prima toe als je niet al te lange afstanden hoeft af te leggen. Toch zou de Neo nog een stuk praktischer en beter voor je rug zijn met een set kleine wieltjes en een uitschuifbaar handvat – een gemiste kans voor zo’n koffervormig ding.

Knallen maar

Zelfs het inschakelgeluidje schudt de boel al wakker, en dat is een voorbode. De Neo heeft een forse woofer met een diameter van 30 centimeter, en een 35mm-tweeter. Die twee bij elkaar zorgen niet alleen voor een geluidsdruk van maximaal 130 decibel – dat is drilboorniveau – maar ook voor een gebalanceerde sound die zelfs bij hoge volumes in stand blijft. Al hoef je de speaker over het algemeen niet echt op te krikken: tijdens een borrel in de buitenlucht met zo’n zeventig man hoefden we ‘m niet harder te zetten dan 30 procent om goed boven het gekakel uit te komen.

Voor wie muziek via bluetooth (of een bedraad aangesloten muziekspeler) wat te tam vindt voor een feestje, vind je aan de achterzijde van de Neo een paneeltje met daarin twee XLR-inputs. Sluit er een microfoon op aan voor karaoke, een instrument voor livemuziek, of een heel mengpaneel of DJ-tafel voor écht heftige feestjes: de Neo is wat dat betreft erg flexibel in te zetten.

Van links, naar …

Dat de Neo een geslaagde partyspeaker is, mag duidelijk zijn. Maar voor de puristen ontbreekt er wel één ding: stereogeluid. Nu kun je twee Neo’s aan elkaar koppelen, maar qua budget en sleepwerk is dat voor veel mensen iets te veel van het goede. Een iets ander design met twee tweeters die wat naar buiten staan voor een links/rechts-signaal, zoals we kennen van Teufel’s compactere speakers, was wat dat betreft geen slecht idee geweest. Daar ligt ruimte voor de Neo 2!

Conclusie: Teufel Rockster Neo

De Teufel Rockster Neo maakt van elk feestje een succes. Hij klinkt luid zonder modderig te worden, heeft handige XLR-aansluitingen voor het aansluiten van microfoons, instrumenten en muziekspelers, en gaat tientallen uren mee zonder aan de stroom te hangen. Een set wieltjes voor het sjouwen was wel welkom geweest – al helemaal als je er twee moet verslepen voor stereogeluid.

